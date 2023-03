DeviceVM, Inc. diventa ufficialmente Splashtop Inc.

Il leader mondiale nel settore dell'Instant-on Computing cambia il nome dell'azienda per riflettere la crescente consapevolezza e il riconoscimento del marchio Splashtop

22 ottobre 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato oggi ufficialmente di aver cambiato il nome dell'azienda da DeviceVM, Inc. Con l'espansione della linea di prodotti Splashtop che include Splashtop Remote, un'applicazione di produttività di prim'ordine disponibile per iPad, l'azienda ha abbracciato la crescente consapevolezza e familiarità del marchio Splashtop e ha deciso di cambiare legalmente il nome della società in Splashtop Inc.

«Alimentati dal crescente slancio della nostra famiglia di prodotti Splashtop sul mercato, siamo entusiasti di cambiare il nome della nostra azienda in Splashtop Inc.», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop Inc. «Continuiamo a fornire prodotti software innovativi che soddisfino i nostri più grandi clienti e consumatori e credo che il nome Splashtop rispecchi meglio la promessa di ottenere agli utenti del nostro software le informazioni di cui hanno bisogno più velocemente che mai.»

Dalla sua costituzione come azienda privata di software nel 2006, la società è cresciuta dalla sua base operativa di San Jose fino a includere centri di sviluppo in Asia. L'azienda ha introdotto per la prima volta la sua pluripremiata piattaforma Splashtop nel 2007 e ha ampliato la sua base di clienti fino a includere i principali OEM di PC come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. L'azienda è sostenuta da importanti venture capitalist, tra cui Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA e recentemente ha ricevuto un investimento strategico di 10 milioni di dollari da SAP Ventures, una divisione di SAP AG, nel giugno 2010.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (ex DeviceVM, Inc.) è un'azienda privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 migliori aziende da tenere d'occhio. Splashtop Inc. ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Con la sua pluripremiata famiglia di prodotti Splashtop, l'azienda sta migliorando l'esperienza informatica di tutti i giorni, fornendo un accesso rapido e comodo alle informazioni che interessano agli utenti. Introdotto per la prima volta nel 2007, il prodotto di punta Splashtop è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di essere online pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop Remote permette agli utenti di godere di tutta l'esperienza di Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, mentre sono lontani dal proprio PC.

I prodotti Splashtop sono attualmente disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Sin dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2010 CES» di Laptop Magazine. Per ulteriori informazioni, visitare il sitohttps://www.splashtop.com

Contatto con i media: Splashtop PR Team