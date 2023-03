DeviceVM sono MeeDo compatibili con il loro popolare prodotto Splashtop

La piattaforma Splashtop consente agli sviluppatori di applicazioni MeeGo di avere un raggio d'azione più ampio

14 SETTEMBRE 2010 - San Francisco, CA - DeviceVM, leader mondiale nell'instant-on computing, ha presentato oggi in anteprima la nuova generazione della sua pluripremiata piattaforma instant-on Splashtop all'Intel Developer's Forum di San Francisco. Il prodotto di punta Splashtop è già stato distribuito su milioni di notebook e netbook in tutto il mondo dai principali OEM di PC, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e altri. L'azienda prevede ora di offrire una versione conforme a MeeGo del popolare sistema operativo companion a tutti i clienti OEM esistenti, consentendo agli attuali utenti di sistemi alimentati da Splashtop di usufruire di un aggiornamento continuo nella prima metà del 2011.

Grazie all'adozione di MeeGo come base per Splashtop, gli sviluppatori di applicazioni hanno la possibilità di distribuire il loro software a milioni di potenziali utenti, favorendo una maggiore adozione della piattaforma MeeGo. DeviceVM prenderà in considerazione anche il pre-bundling di applicazioni popolari insieme alla distribuzione di Splashtop basato su MeeGo. Passando a una piattaforma basata su MeeGo, gli utenti potranno ora scaricare, installare ed eseguire centinaia di applicazioni attualmente disponibili nell'Intel AppUp Center.

«Dal lancio di Splashtop alla fine del 2007, abbiamo ricevuto migliaia di richieste da parte degli sviluppatori di applicazioni per rilasciare un SDK», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di DeviceVM. «Usando MeeGo e spostando Splashtop ad essere pienamente conforme alle specifiche fornite dalla Linux Foundation, apriremo efficacemente Splashtop per consentire agli sviluppatori di offrire applicazioni di alto valore al pubblico su una vasta gamma di dispositivi informatici.»

«MeeGo è progettato per supportare la compatibilità e la facilità di sviluppo su più piattaforme basate su Intel® Atom™», ha dichiarato Doug Fisher, vicepresidente del Software and Services Group e general manager della divisione Software Systems di Intel Corporation. «DeviceVM sta rilasciando un prodotto innovativo e la loro adozione di MeeGo apre nuove opportunità di mercato attraverso diversi fattori di forma del dispositivo, che è esattamente l'intento di MeeGo.»

DeviceVM è un sostenitore attivo di Linux e all'inizio di quest'anno ha annunciato l'elezione del CEO e co-fondatore, Mark Lee, al Consiglio di Amministrazione della Linux Foundation. Cliff Miller, Chief Strategy Officer di DeviceVM, con sede a Pechino, è stato nominato direttore delle operazioni della Fondazione in Cina. Queste nomine riconoscono il ruolo significativo che DeviceVM ha svolto nella proliferazione di Splashtop negli ultimi anni.

Le dimostrazioni del nuovo prodotto Splashtop basato su Meego possono essere viste durante la fiera fino al 15 settembre presso lo stand DeviceVM come parte della MeeGo Community Technology Showcase, Stand # 112 a Moscone Center West.

Disponibilità

Splashtop basato su MeeGo è già disponibile per i principali OEM di PC che attualmente distribuiscono Splashtop su una serie di dispositivi. Gli utenti finali consumer e commerciali potranno passare al nuovo Splashtop nella prima metà del 2011.

Informazioni sul progetto MeeGo

Il progetto MeeGo riunisce i progetti Moblin™ di Intel e Maemo di Nokia in un'unica piattaforma software open source basata su Linux per la prossima generazione di dispositivi informatici. La piattaforma software MeeGo è progettata per offrire agli sviluppatori la più ampia gamma di segmenti di dispositivi a cui indirizzare le proprie applicazioni, tra cui netbook e desktop di fascia bassa, dispositivi informatici e di comunicazione portatili, dispositivi di infotainment installati a bordo dei veicoli, TV connesse, telefoni multimediali e altro ancora, il tutto utilizzando un insieme uniforme di API basate su Qt. Per i consumatori, MeeGo offrirà esperienze applicative innovative che potranno essere trasferite da un dispositivo all'altro. Il progetto MeeGo è ospitato dalla Linux Foundation.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è una famiglia di prodotti che migliorano l'esperienza informatica, fornendo un accesso rapido e conveniente alle informazioni che gli utenti hanno a cuore. Introdotto per la prima volta nel 2007, il prodotto di punta Splashtop è una premiata piattaforma istant-on che consente agli utenti di accedere online, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop Remote consente agli utenti di godere dell'esperienza completa di Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, lontano dal proprio PC Windows. Gli utenti possono vedere e controllare il desktop del computer di casa o dell'ufficio, guardare video, ascoltare musica, accedere a tutti i file e programmi e persino giocare da remoto.

I prodotti Splashtop sono attualmente disponibili su oltre 40 milioni di PC dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com

Informazioni su DeviceVM

DeviceVM, Inc. è un'azienda privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 migliori aziende da tenere d'occhio. Con la sua pluripremiata famiglia di prodotti Splashtop, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.

Contatto per i media:

Splashtop PR Team