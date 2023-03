Mark Lee, cofondatore e CEO di DeviceVM, eletto nel consiglio di amministrazione della Linux Foundation

DeviceVM favorisce la proliferazione di Linux su oltre 30 milioni di PC; l'azienda sosterrà anche il progetto open source MeeGo ospitato dalla Linux Foundation

San Jose, CA - 30 marzo 2010 - DeviceVM, leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato oggi l'elezione del co-fondatore e CEO Mark Lee nel Consiglio di Amministrazione della Linux Foundation. Questa nomina riconosce il ruolo significativo che Lee e DeviceVM hanno svolto nel far proliferare Splashtop, l'ambiente instant-on basato su Linux, su 30 milioni di PC nell'ultimo anno. Già presente su oltre 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e PC desktop, DeviceVM prevede che il suo software verrà distribuito su 100 milioni di dispositivi entro la fine del 2010.

La Linux Foundation ha lo scopo di promuovere, proteggere e standardizzare Linux e si dedica ad accelerare la crescita e la comprensione della piattaforma Linux. Lee si unirà al consiglio di amministrazione insieme a luminari del settore di AMD, Bank of America, Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Motorola, NEC, NetApp, Novell, Oracle e Texas Instruments. La nomina ufficiale avverrà in occasione della riunione annuale del consiglio di amministrazione della fondazione, che coinciderà con il 4° Summit annuale della Linux Foundation Collaboration a San Francisco, CA, dal 14 al 16 aprile.

"È un vero onore essere stati eletti a far parte di un gruppo così illustre di leader del settore tecnologico. Come membro del consiglio di amministrazione della Linux Foundation, non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro per portare Linux in direzioni nuove ed entusiasmanti", ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di DeviceVM. "Poiché l'uso di Linux sta aumentando sia nel settore dell'elettronica di consumo che in quello dei PC, mi impegno a coltivare l'incredibile crescita e il potenziale di questa piattaforma aperta."

"Mark e DeviceVM sono stati fondamentali per accentuare e far conoscere la potenza di Linux", ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation. "Mark porta con sé un'ampia conoscenza della piattaforma Linux e sarà una risorsa incredibile per il nostro consiglio di amministrazione".

DeviceVM è inoltre entusiasta di annunciare il proprio supporto e l'adozione della piattaforma software MeeGo. MeeGo è un progetto Linux open source che riunisce il progetto Moblin, guidato da Intel e dalla Linux Foundation, e Maemo, guidato da Nokia. Per maggiori informazioni, visita: http://meego.com/

Informazioni su DeviceVM

DeviceVM, Inc. è una società privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 aziende più importanti da tenere d'occhio. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per maggiori informazioni, visita il sito www.splashtop.com

Informazioni sulla Fondazione Linux

Linux Foundation è un consorzio senza scopo di lucro dedicato a promuovere la crescita di Linux. Fondata nel 2007, la Linux Foundation sponsorizza il lavoro del creatore Linux Linus Torvalds ed è supportata da aziende leader di Linux e open source e sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Linux Foundation promuove, protegge e standardizza Linux ospitando importanti gruppi di lavoro, eventi e risorse online come Linux.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.linuxfoundation.org.

