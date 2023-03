DeviceVM offre un'esperienza completa di Windows sull'iPad con il prodotto remoto Splashtop

DeviceVM amplia la famiglia di prodotti Splashtop; Splashtop Remote è la prima applicazione per iPad che permette di distribuire Windows da remoto, compresi video e audio

27 agosto 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, leader mondiale nell'instant-on computing, ha annunciato oggi la disponibilità di Splashtop Remote per iPad. Splashtop Remote permette agli utenti di accedere e controllare il proprio PC senza sforzo, sperimentando pienamente Windows da remoto attraverso un iPad. Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza di PC remoto ricca e interattiva che include funzionalità video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i file e le applicazioni di Windows e persino giocare a PC e giochi Flash da remoto.

"I tablet e gli altri dispositivi mobili sono ottimi per il consumo di contenuti e funzionano bene come compagni del PC. Tuttavia, con l'aumento della popolarità di questi dispositivi non-PC, le esperienze informatiche stanno diventando sempre più frammentate", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di DeviceVM. "Splashtop Remote porta l'esperienza informatica completa di Windows sui dispositivi non-PC, a partire dall'iPad, colmando il divario tra le piattaforme informatiche."

Con Splashtop Remote, gli utenti possono utilizzare il loro iPad per:

Guarda i video e riproduci la musica memorizzata sul PC, sia in iTunes® che in Windows® Media Player o in qualsiasi altro formato;

Gioca a giochi per PC e in Flash, come Bloons™ o Bejeweled™.

Lavorare su documenti di Microsoft Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, e accedere a Microsoft Outlook.

Apri tutti i file e i documenti che puoi visualizzare sul PC.

Controlla completamente il PC da remoto

Splashtop Remote per iPad è disponibile da oggi sull'App Store di Apple. Verrà venduto al prezzo normale di 19,99 dollari, con un prezzo speciale di lancio disponibile per un periodo limitato dopo il lancio.

Informazioni su Splashtop



I prodotti Splashtop sono attualmente disponibili su oltre 40 milioni di PC dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com

Informazioni su DeviceVM



Contatto con i media: Splashtop PR Team

Link utili:

https://www.splashtop.com