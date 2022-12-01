DeviceVM offre un'esperienza completa di Windows sull'iPad con il prodotto remoto Splashtop
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DeviceVM amplia la famiglia di prodotti Splashtop; Splashtop Remote è la prima applicazione per iPad che permette di distribuire Windows da remoto, compresi video e audio
27 agosto 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, leader mondiale nell'instant-on computing, ha annunciato oggi la disponibilità di Splashtop Remote per iPad. Splashtop Remote permette agli utenti di accedere e controllare il proprio PC senza sforzo, sperimentando pienamente Windows da remoto attraverso un iPad. Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza di PC remoto ricca e interattiva che include funzionalità video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i file e le applicazioni di Windows e persino giocare a PC e giochi Flash da remoto.
"I tablet e gli altri dispositivi mobili sono ottimi per il consumo di contenuti e funzionano bene come compagni del PC. Tuttavia, con l'aumento della popolarità di questi dispositivi non-PC, le esperienze informatiche stanno diventando sempre più frammentate", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di DeviceVM. "Splashtop Remote porta l'esperienza informatica completa di Windows sui dispositivi non-PC, a partire dall'iPad, colmando il divario tra le piattaforme informatiche."
Con Splashtop Remote, gli utenti possono utilizzare il loro iPad per:
Guarda i video e riproduci la musica memorizzata sul PC, sia in iTunes® che in Windows® Media Player o in qualsiasi altro formato;
Gioca a giochi per PC e in Flash, come Bloons™ o Bejeweled™.
Lavorare su documenti di Microsoft Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, e accedere a Microsoft Outlook.
Apri tutti i file e i documenti che puoi visualizzare sul PC.
Controlla completamente il PC da remoto
Splashtop Remote per iPad è disponibile da oggi sull'App Store di Apple. Verrà venduto al prezzo normale di 19,99 dollari, con un prezzo speciale di lancio disponibile per un periodo limitato dopo il lancio.
Splashtop Remote si collega a qualsiasi sistema operativo Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Splashtop Remote è composto da due componenti: un'applicazione in esecuzione sull'iPad e un'applicazione in esecuzione sul PC. L'iPad si collega al PC tramite qualsiasi rete. Per saperne di più su Splashtop Remote, visita: https://www.splashtop.com/remote
Informazioni su Splashtop
Splashtop è una famiglia di prodotti che migliorano l'esperienza informatica, fornendo un accesso rapido e comodo alle informazioni che interessano agli utenti. Introdotto per la prima volta nel 2007, il prodotto di punta Splashtop è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di connettersi, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop Remote permette agli utenti di godere di tutta l'esperienza Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, mentre sono lontani dal proprio PC Windows. Gli utenti possono vedere e controllare il desktop del computer di casa o dell'ufficio, guardare video, ascoltare musica, accedere a tutti i file e programmi e persino giocare da remoto.
I prodotti Splashtop sono attualmente disponibili su oltre 40 milioni di PC dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com
Informazioni su DeviceVM
DeviceVM, Inc. è una società privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 aziende più importanti da tenere d'occhio. Con la sua pluripremiata famiglia di prodotti Splashtop, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.
Contatto con i media: Splashtop PR Team
Link utili:
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop home: https://www.splashtop.com