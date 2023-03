DeviceVM annuncia un investimento strategico di 10 milioni di dollari guidato da SAP Ventures

Nuovi finanziamenti amplieranno il business aziendale di DeviceVM per i PC mobili esistenti e offriranno la tecnologia pluripremiata di Splashtop su nuovi dispositivi mobili

2 giugno 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, leader mondiale nell'instant-on computing, ha annunciato oggi un investimento strategico di 10 milioni di dollari guidato da SAP Ventures, una divisione di SAP AG. Tra gli attuali investitori di venture capital che hanno partecipato al round ci sono anche Storm Ventures, DFJ Dragon e New Enterprise Associates (NEA).

«La consumazione dell'IT sta creando nuove sfide per le aziende di tutto il mondo», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di DeviceVM. «I dipendenti vogliono utilizzare il proprio dispositivo mobile preferito sulla strada. Questo nuovo round, guidato da SAP Ventures, accelererà i nostri piani per rendere questa nuova generazione di dispositivi Internet mobili (dai netbook agli smartphone) «pronti per l'azienda», consentendo all'IT di supportarli meglio nell'ambito delle politiche di gestione e sicurezza esistenti.»

I finanziamenti aggiuntivi saranno utilizzati per alimentare la crescita della pluripremiata piattaforma di accensione istantanea di DeviceVM, Splashtop™, ulteriormente nel mercato dei dispositivi mobili aziendali. La piattaforma di installazione istant-on Splashtop preinstallata dalla maggior parte dei principali fornitori di PC sui loro dispositivi per l'utente mobile aziendale, risponde alle esigenze dei «road warriors» di un'azienda integrando i client Citrix e VMware per consentire l'accesso sicuro e immediato a desktop virtualizzati remoti e riducendo così il rischio di furto di dati.

«Siamo entusiasti di guidare l'investimento in DeviceVM per supportare la sua crescita e l'espansione per fornire piattaforme di classe enterprise, istantanee per i mercati aziendali mobili», ha dichiarato Jai Das, partner di SAP Ventures.» L'accesso remoto sicuro ai dati aziendali da più dispositivi è fondamentale per la sempre più attuale forza lavoro mobile.»

DeviceVM offre versioni personalizzate di Splashtop per il lavoratore mobile generale per supportare la connettività immediata a e-mail, calendario, contatti e attività di Outlook, nonché la visualizzazione e la modifica di documenti di Microsoft Office 2003, 2007 e 2010. Tutte le versioni offrono una produttività immediata senza la necessità di avviare Windows. I fornitori che spediscono queste funzionalità includono Acer, Dell e HP.

DeviceVM prevede di essere redditizia entro la fine dell'anno solare 2010.

Informazioni su Splashtop

https://www.splashtop.com

Informazioni su SAP Ventures

www.sapventures.com.

Informazioni su DeviceVM



SAP e tutti i loghi SAP sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in diversi altri paesi.



SAP Forward-looking Statement

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali secondo la definizione dello U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Parole come "anticipare", "credere", "stimare", "aspettarsi", "prevedere", "intendere", "potrebbe", "pianificare", "progettare", "prevedere", "dovrebbe" e "farà" ed espressioni simili, riferite a SAP, intendono identificare tali dichiarazioni previsionali. SAP non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali. Tutti i dati previsionali sono soggetti a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative. I fattori che potrebbero influenzare i futuri risultati finanziari di SAP sono discussi in modo più approfondito nei documenti depositati da SAP presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluso il più recente Rapporto Annuale di SAP sul Modulo 20-F depositato presso la SEC. Si invitano i lettori a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che parlano solo alla loro data.

Contatto con i media: Splashtop PR Team