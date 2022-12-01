DeviceVM annuncia un investimento strategico di 10 milioni di dollari guidato da SAP Ventures
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Nuovi finanziamenti amplieranno il business aziendale di DeviceVM per i PC mobili esistenti e offriranno la tecnologia pluripremiata di Splashtop su nuovi dispositivi mobili
2 giugno 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, leader mondiale nell'instant-on computing, ha annunciato oggi un investimento strategico di 10 milioni di dollari guidato da SAP Ventures, una divisione di SAP AG. Tra gli attuali investitori di venture capital che hanno partecipato al round ci sono anche Storm Ventures, DFJ Dragon e New Enterprise Associates (NEA).
«La consumazione dell'IT sta creando nuove sfide per le aziende di tutto il mondo», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di DeviceVM. «I dipendenti vogliono utilizzare il proprio dispositivo mobile preferito sulla strada. Questo nuovo round, guidato da SAP Ventures, accelererà i nostri piani per rendere questa nuova generazione di dispositivi Internet mobili (dai netbook agli smartphone) «pronti per l'azienda», consentendo all'IT di supportarli meglio nell'ambito delle politiche di gestione e sicurezza esistenti.»
I finanziamenti aggiuntivi saranno utilizzati per alimentare la crescita della pluripremiata piattaforma di accensione istantanea di DeviceVM, Splashtop™, ulteriormente nel mercato dei dispositivi mobili aziendali. La piattaforma di installazione istant-on Splashtop preinstallata dalla maggior parte dei principali fornitori di PC sui loro dispositivi per l'utente mobile aziendale, risponde alle esigenze dei «road warriors» di un'azienda integrando i client Citrix e VMware per consentire l'accesso sicuro e immediato a desktop virtualizzati remoti e riducendo così il rischio di furto di dati.
«Siamo entusiasti di guidare l'investimento in DeviceVM per supportare la sua crescita e l'espansione per fornire piattaforme di classe enterprise, istantanee per i mercati aziendali mobili», ha dichiarato Jai Das, partner di SAP Ventures.» L'accesso remoto sicuro ai dati aziendali da più dispositivi è fondamentale per la sempre più attuale forza lavoro mobile.»
DeviceVM offre versioni personalizzate di Splashtop per il lavoratore mobile generale per supportare la connettività immediata a e-mail, calendario, contatti e attività di Outlook, nonché la visualizzazione e la modifica di documenti di Microsoft Office 2003, 2007 e 2010. Tutte le versioni offrono una produttività immediata senza la necessità di avviare Windows. I fornitori che spediscono queste funzionalità includono Acer, Dell e HP.
DeviceVM prevede di essere redditizia entro la fine dell'anno solare 2010.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è la pluripremiata piattaforma instant-on che migliora l'esperienza del personal computing. Splashtop permette agli utenti di cercare e navigare sul web, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop è attualmente disponibile su oltre 30 milioni di PC, su 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e desktop dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com
Informazioni su SAP Ventures
SAP Ventures investe in aziende di software e servizi innovativi e dirompenti a livello globale. Perseguiamo opportunità in tutte le fasi per ottenere un ritorno finanziario eccezionale. Il nostro obiettivo è quello di portare un beneficio sostanziale a tutte le parti facilitando l'interazione tra le aziende in portafoglio e SAP e il suo ecosistema di clienti e partner. Dal 1996 SAP Ventures vanta un'esperienza di successo nella creazione di aziende leader del settore grazie alla collaborazione con imprenditori eccellenti e società di venture capital di alto livello. Per maggiori informazioni, visita il sito www.sapventures.com.
Informazioni su DeviceVM
DeviceVM, Inc. è una società privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 aziende più importanti da tenere d'occhio. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.
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