DeviceVM annuncia Splashtop 2.0, il primo sistema operativo personalizzabile al mondo

LAS VEGAS, NV - 7 gennaio 2010 - In occasione del Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, leader nel settore dell'instant-on computing con sede a San Jose, CA, ha annunciato ufficialmente la disponibilità di Splashtop™ 2.0, la nuova generazione della sua pluripremiata piattaforma software. Con la nuova offerta, DeviceVM permette ai consumatori di personalizzare la loro esperienza informatica istantanea per soddisfare le loro esigenze quotidiane grazie a un dock di avvio rapido facilmente personalizzabile che incorpora applicazioni locali e basate sul Web. Il rilascio del nuovo prodotto rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di maggiore flessibilità, connettività avanzata e gratificazione immediata per i consumatori.

L'annuncio di oggi fa seguito all'introduzione del nuovo Lenovo Ideapad S10-3t, un netbook touch dotato di QuickStart™, la prima implementazione pubblicamente disponibile del nuovo prodotto Splashtop. La facilità d'uso migliorata e le semplici funzioni di personalizzazione di Splashtop 2.0 saranno immediatamente disponibili pochi secondi dopo l'accensione del dispositivo.

«Spedendo più di 30 milioni di dispositivi SplashTop fino ad oggi, abbiamo imparato come offrire valore ai partner OEM che cercano di differenziare i loro notebook e netbook con tecnologia Instant-on», ha dichiarato Mark Lee, CEO di DeviceVM. «Ma abbiamo anche imparato molto dalla nostra crescente base di utenti. Con l'introduzione di Splashtop 2.0, che si basa sul nostro successo iniziale offrendo un prodotto semplificato, personalizzabile e orientato al consumatore che gli utenti cercheranno, personalizzeranno e continueranno a utilizzare ogni giorno.»

DeviceVM si impegna a collaborare con partner tecnologici leader in tutti i segmenti del settore per consentire ai consumatori di accedere rapidamente al Web e alle applicazioni software chiave senza avviare il sistema operativo principale del computer. Con Splashtop 2.0, l'accesso a Internet è facile tramite DSL, Wifi o 3G (se abilitato), consentendo l'elaborazione istantanea ovunque. La nuova versione di Splashtop è anche la prima ad essere abilitata al tocco, ed è ottimizzata per essere ancora più veloce di prima, combinando i servizi in un'unica schermata di avvio intelligente disponibile in pochi secondi dall'accensione. Nuove caratteristiche importanti includono:

Dock delle applicazioni ridisegnato - un dock di avvio rapido altamente configurabile combina le applicazioni locali con le applicazioni web per mettere Internet a portata di mano: basta un clic (o un tocco) e via.

Personalizzazione guidata : con il nuovo strumento drag-n-drop, gli utenti possono aggiungere rapidamente e facilmente le app e i siti preferiti dalle seguenti categorie: App Web come Gmail, Yahoo! Posta e Calendario; Siti di social networking come Facebook, Twitter, My Space, Plurk e Flickr; siti video come YouTube e Hulu; siti di contenuti come ESPN, CNN e BBC; Giochi da sviluppatori leader come Zynga e 9wee; Anche applicazioni native come Skype, Chat, Music Player e Photo Viewer.

Temi personalizzati - così come è facile aggiungere o rimuovere applicazioni dal dock, è semplice cambiare l'aspetto dello sfondo del desktop. Ad esempio, Lenovo fornisce diverse varianti eleganti preinstallate come parte del pacchetto QuickStart.

Pacchetti personalizzati - per gli utenti che amano cambiare spesso l'aspetto e l'atmosfera del proprio Netbook, Splashtop 2.0 consente di creare facilmente il proprio "pacchetto" composto da diverse combinazioni di applicazioni e temi, dando a ciascun pacchetto un nome e aggiungendo anche i propri siti web preferiti.

Pacchetti regionali - un pacchetto predefinito viene precaricato sul sistema in base alla lingua scelta durante il processo di configurazione iniziale. Ad esempio, il pacchetto USA include i più popolari siti di social media come Facebook, Flickr, Twitter e YouTube, oltre a CNN, ESPN e Pandora. In confronto, il pacchetto Cina include QQ, Kaixin, Sina, Baidu e Youku. Attualmente Splashtop 2.0 fornisce 9 pacchetti e supporta 23 lingue.

Ricerca istantanea - il modo più veloce per accedere a una casella di ricerca prima ancora di avviare il browser, con i partner di ricerca globali Yahoo! (YHOO), Baidu in Cina e Yandex in Russia.

Navigazione visiva - scansiona rapidamente le miniature dei siti web più visitati con collegamenti rapidi ai tuoi segnalibri preferiti per navigare più velocemente.

Oltre alla spedizione sul nuovo Lenovo Ideapad S10-3t con tecnologia touch, la nuova piattaforma Splashtop 2.0 è stata ottimizzata per la connettività 3G e il passaggio senza soluzione di continuità tra 3G e Wi-Fi richiesto dagli attuali utenti di netbook. Splashtop ora supporta le soluzioni di chipset 3G più diffuse sul mercato, inclusi chipset di Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE, e continuerà a lavorare a stretto contatto con gli operatori wireless per fornire funzionalità di gestione delle connessioni 3G robuste.

DeviceVM ha anche annunciato oggi che Splashtop è ora il sistema operativo istantaneo di scelta per tutti i principali prodotti netbook attuali, tra cui il nuovo touchscreen ASUS EeePC T91MT tablet netbook, così come altri netbook di Acer, HP, Lenovo e LG.

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/oem

Contatto con i media: Splashtop PR Team