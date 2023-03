Designairspace collabora con Splashtop per offrire prestazioni migliori ai progettisti che lavorano in remoto

Designairspace, il principale fornitore di desktop virtuali as-a-service per progettisti CAD e BIM, ha annunciato oggi una nuova partnership con Splashtop, leader mondiale nel software di accesso remoto e supporto sicuro. Grazie alla partnership, i clienti di Designairspace utilizzeranno il client di Splashtop per accedere ai suoi desktop virtuali, che offriranno prestazioni migliori e una maggiore sicurezza quando lavorano su file di architettura e ingegneria di grandi dimensioni nel cloud.

Un numero crescente di ingegneri, progettisti e architetti utilizza gli ambienti cloud per lavorare su file di progettazione grandi e complessi e per eseguire software CAD e BIM. Il cloud consente loro di utilizzare un qualsiasi computer connesso a Internet, quindi di ricorrere in remoto a potenti ambienti cloud di Designairspace per eseguire il loro software e modificare file di grandi dimensioni su Internet.

Per effettuare la connessione al desktop remoto, Designairspace utilizzava prima un client desktop remoto generico che permetteva ai clienti di accedere all'ambiente cloud aziendale. Tuttavia, a seguito della scelta di collaborare con Splashtop, gli utenti finali avranno ora prestazioni ulteriormente migliorate durante la modifica di file di grandi dimensioni online.

Splashtop rappresenta il punto di riferimento del settore per quanto riguarda il software client di desktop remoto sicuro. Il software è già ampiamente utilizzato nei settori dei media, dell'architettura e dell'ingegneria in virtù della sua capacità di fornire un'esperienza di editing remoto fluida. Splashtop offre un motore potente e una velocità massima di 60 fotogrammi al secondo, che renderà l'esperienza di editing di file di grandi dimensioni in remoto nettamente migliore per i clienti di Designairspace.

Oltre a una migliore esperienza per l'accesso remoto, Splashtop offre anche un'elevata sicurezza, tra cui crittografia TLS, autenticazione utente su ciascun dispositivo e accesso con un clic. Ciò renderà l'esperienza di accesso ai file a cui gli utenti stanno lavorando in Designairspace più veloce e facile che mai.

Designairspace ha inoltre annunciato che i suoi clienti non vedranno questo miglioramento tecnologico riversato nei loro abbonamenti mensili poiché il costo di utilizzo rimarrà lo stesso.

Un portavoce di Designairspace ha dichiarato:

"Ci impegniamo costantemente per garantire ai nostri utenti finali l'esperienza più fluida possibile. Quando lavorano lontano dall'ufficio, architetti, progettisti e ingegneri vogliono che i loro desktop remoti siano veloci e reattivi quanto le macchine tradizionali. Collaborando con Splashtop, i nostri utenti finali troveranno più facile e veloce modificare file di grandi dimensioni in remoto."

Un portavoce di Splashtop ha aggiunto:

"Siamo molto felici di collaborare con Designairspace e di aumentare ulteriormente il nostro supporto per i professionisti del design, dell'ingegneria e dell'architettura che desiderano lavorare da remoto."

