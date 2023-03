La crisi del Coronavirus chiede a Splashtop di offrire sconti elevati sul software di accesso remoto

SAN JOSE, California., 12 marzo 2020 -Splashtop Inc., un'azienda di software per l'accesso remoto con sede nella Silicon Valley, ha annunciato oggi che offrirà strumenti per l'accesso al lavoro remoto con forti sconti, fino al 50%, per le aziende che vogliono o hanno bisogno di dipendenti che lavorino da casa.

«Crediamo che sia nostro dovere aiutare le aziende ad essere produttive durante questo focolaio COVID-19. Prendiamo molto sul serio questo impegno, motivo per cui stiamo rendendo i nostri prodotti disponibili con sconti elevati», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Abbiamo gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno per consentire ai loro dipendenti di lavorare in remoto».

Sconti a volume

Splashtop Business Access Pro Remote Access Software consente ai dipendenti di lavorare a distanza e di accedere a un massimo di dieci computer per utente. Oltre a una prova gratuita 14 di un giorno, Splashtop offre sconti per le licenze a volume:

Per 4-9 posti, sconto del 20%, $6,60/mese/utente

Per 10-49 posti, sconto del 45%, $4,54 / mese / utilizzo

Per 50-99 posti, sconto del 50%, $4,13 / mese / utente

Per oltre 100 posti, è disponibile un prezzo personalizzato

Sono disponibili anche opzioni aziendali con SSO, Active Directory, SAML, integrazione Okta e supporto locale

Configurazione facile e veloce del lavoro a distanza



«Senza la complessità e i costi della VPN, le aziende e gli individui possono essere operativi con Splashtop per iniziative di business continuity o work-from-home», ha dichiarato Lee. «Splashtop offre un'esperienza coerente in tutto, dai computer ai dispositivi mobili e supporta anche approcci BYOD (bring-you-own-device) senza compromettere la sicurezza.»

www.splashtop.com

