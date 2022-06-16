La crisi del Coronavirus chiede a Splashtop di offrire sconti elevati sul software di accesso remoto
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SAN JOSE, California., 12 marzo 2020 -Splashtop Inc., un'azienda di software per l'accesso remoto con sede nella Silicon Valley, ha annunciato oggi che offrirà strumenti per l'accesso al lavoro remoto con forti sconti, fino al 50%, per le aziende che vogliono o hanno bisogno di dipendenti che lavorino da casa.
«Crediamo che sia nostro dovere aiutare le aziende ad essere produttive durante questo focolaio COVID-19. Prendiamo molto sul serio questo impegno, motivo per cui stiamo rendendo i nostri prodotti disponibili con sconti elevati», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Abbiamo gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno per consentire ai loro dipendenti di lavorare in remoto».
Sconti a volume
Per le aziende in altre parti del mondo, Splashtop Business Access Pro Remote Access Software consente ai dipendenti di lavorare a distanza e di accedere a un massimo di dieci computer per utente. Oltre a una prova gratuita7 di un giorno, Splashtop offre sconti per le licenze a volume:
Per 4-9 posti, sconto del 20%, $6,60/mese/utente
Per 10-49 posti, sconto del 45%, $4,54 / mese / utilizzo
Per 50-99 posti, sconto del 50%, $4,13 / mese / utente
Per oltre 100 posti, è disponibile un prezzo personalizzato
Sono disponibili anche opzioni aziendali con SSO, Active Directory, SAML, integrazione Okta e supporto locale
Configurazione facile e veloce del lavoro a distanza
Lavorare da casa richiede una serie di strumenti per gestire orari e attività, trasferire file e condividere schermi e dati: un'infrastruttura che manca a molte aziende. Utilizzando Splashtop Business Access, gli utenti possono connettersi da smartphone, tablet o qualsiasi altro computer e lavorare come fanno di solito in ufficio con i loro Mac o PC Windows.
«Senza la complessità e i costi della VPN, le aziende e gli individui possono essere operativi con Splashtop per iniziative di business continuity o work-from-home», ha dichiarato Lee. «Splashtop offre un'esperienza coerente in tutto, dai computer ai dispositivi mobili e supporta anche approcci BYOD (bring-you-own-device) senza compromettere la sicurezza.»
Informazioni su Splashtop
Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: www.splashtop.com
Per ulteriori informazioni contattare:
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Nota: gli sconti speciali più elevati menzionati in questo comunicato stampa sono terminati il 28 febbraio 2021.