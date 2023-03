Celebrazione della 16,000esima aula con la lavagna Splashtop Whiteboard : l'app che trasforma gli iPad in una lavagna interattiva

Splashtop Whiteboard aggiunge trenta nuovi fogli di lavoro digitali a fogli mobili e offre stili gratuiti agli acquirenti dell'App Store Volume Purchase Program di Apple.

23 gennaio 2012 - FETC, Orlando, FL - Splashtop® Inc, leader mondiale nel cross-device computing, presenta l'ultima versione di Splashtop Whiteboard alla conferenza 2012 della Florida International Society for Technology in Education (FETC ®) a Orlando, FL, stand #915. Presso lo stand Splashtop, i partecipanti alla conferenza potranno provare lo stilo e vedere i nuovi fogli di lavoro in azione.

Per festeggiare la 16.000 aule utilizzando la lavagna Splashtop, Splashtop offre stilisti gratuiti a tutti gli acquirenti del Programma di Acquisto Volume App Store (VPP) di Apple.

Splashtop collabora anche con SuperTeacherWorksheets.com per offrire agli insegnanti popolari fogli di lavoro di matematica, scienze e mappe da utilizzare con lo strumento digitale a fogli mobili.

Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare facilmente un iPad in una lavagna interattiva. Collegandosi a un computer tramite Wi-Fi da un iPad, una classe può guardare i contenuti multimediali Flash con video e audio completamente sincronizzati, controllare le applicazioni preferite e annotare i contenuti delle lezioni con una barra degli strumenti completa. Gli insegnanti possono interagire con gli studenti ai loro banchi o dai quattro angoli dell'aula.

Splashtop Whiteboard si basa su Splashtop Remote Desktop, la pluripremiata e longeva applicazione per iPad numero uno dell'Apple App Store.

Cosa dicono i professionisti dell'istruzione di Splashtop Whiteboard:

"Mi piace molto Splashtop Whiteboard. L'accesso al desktop remoto è molto funzionale e mi permette di portare con me il mio iPad invece di portare con me il mio scomodo portatile. Già solo per questo ne è valsa la pena... la funzionalità della lavagna e la possibilità di annotare documenti e disegni lo rendono uno strumento prezioso che consiglierò ad altri" - Jim Russell, Assistant Director of Business Technology Services, Pinellas County Government.

«La Essa Academy nel Regno Unito è nota per l'innovazione e la tecnologia. Splashtop ci ha aiutato a riprogettare il nostro edificio da 20 milioni di sterline, ridefinendo come avviene l'apprendimento in Accademia. Utilizzando Splashtop Whiteboard, gli insegnanti sono ora liberi di girare per la classe per aiutare gli studenti, ma hanno ancora il pieno controllo della parte anteriore della stanza, così come annotare i contenuti delle lezioni attraverso i loro iPad» — Abdul Chohan, Direttore, Educational Innovations.

Utilizzando Splashtop Whiteboard, gli insegnanti possono:

Controllo totale - Controlla completamente le applicazioni per Mac o PC, come Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, tutto da un iPad. Non c'è bisogno di essere legati alla parte anteriore della classe. Sii libero di girovagare. Passa l'iPad a uno studente e lascia che la sua immaginazione faccia il resto!

Annota qualsiasi cosa: utilizza i gesti per disegnare ed evidenziare utilizzando penne colorate e di dimensioni diverse, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o sfondi vuoti, a righe o grafici. Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria per un uso successivo o invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi.

Riproduzione realistica delle esperienza : tutti i video e l'audio vengono riprodotti in alta definizione sul tuo iPad. Riproduci contenuti Adobe Flash, musica iTunes, DVD, CD, ecc come erano pensati per essere goduto ed evitare il fastidio della sincronizzazione.

Visita www.splashtop.com/whiteboard per saperne di più su Splashtop Whiteboard e per ottenere l'applicazione. Splashtop Whiteboard può essere scaricato per $19,99 USD dall'Apple App Store ed è anche disponibile per l'acquisto tramite Apple VPP.

Informazioni su Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere apprezzati anche in remoto. Gli utenti di Splashtop Remote Desktop possono connettere i dispositivi tramite Internet o LAN.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza informatica cross-device della categoria, unendo tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti di Splashtop sono stati distribuiti su oltre 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter e altre sono le applicazioni più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, che deliziano milioni di utenti mobili con un accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che hanno bisogno di una connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, i fornitori di servizi e IT possono "mobilitare" una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di classe consumer sui loro dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi — il premio «Prodotto più innovativo» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science, il «Best App/Software del CES 2011» e «Best Mobile App of CES 2012» premi da LAPTOP Magazine ed è il 20° più popolare app sull'Apple App Store Rewind per il 2011. Splashtop ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media:

Splashtop PR Team

Link utili:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/whiteboard