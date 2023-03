Carahsoft e Splashtop uniscono le forze per offrire soluzioni sicure di accesso remoto e supporto ai clienti del settore pubblico e dell'istruzione

Le soluzioni di Splashtop per il lavoro a distanza, l'istruzione e l'assistenza IT sono ora disponibili attraverso i veicoli contrattuali governativi federali, statali e locali di Carahsoft

RESTON, Va. e SAN JOSE, Calif. - 3 novembre 2021- Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®, e Splashtop, leader nel software di accesso remoto e supporto remoto di nuova generazione, hanno annunciato oggi una partnership. In base all'accordo, Carahsoft fungerà da Master Government Aggregator® di Splashtop, mettendo a disposizione del settore pubblico le soluzioni di accesso remoto sicuro e di supporto dell'azienda attraverso i contratti NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions - Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) e OMNIA Partners, nonché attraverso i partner rivenditori di Carahsoft.

Le soluzioni di Splashtop per l'accesso e l'assistenza remota, sicure e ad alte prestazioni, consentono alle istituzioni federali, statali, locali e scolastiche di implementare un luogo di lavoro ibrido e produttivo per garantire la continuità, grazie alla possibilità di continuare a lavorare da remoto come sempre. I dipartimenti e le agenzie possono portare a termine le loro missioni e servire i loro elettori da qualsiasi luogo.

"Sebbene la pandemia abbia costretto le organizzazioni del settore pubblico e le istituzioni educative ad adattarsi rapidamente agli ambienti di lavoro remoti, non si può tornare indietro. Il lavoro a distanza o ibrido è il nuovo modello operativo "de facto" per le organizzazioni federali, statali, locali ed educative", ha dichiarato Justin Windsor, Channel Chief di Splashtop per le Americhe. "Inoltre, con l'aumento del ransomware e di altre minacce dannose, l'amministrazione ha bisogno di un'alternativa superiore e non affidabile alle soluzioni VPN/RDP inaffidabili che comportano rischi per la sicurezza e la privacy. Grazie alla nostra partnership strategica con Carahsoft, le nostre soluzioni di accesso remoto sicuro e di assistenza informatica a distanza sono ora facilmente accessibili ai clienti del settore pubblico e dell'istruzione per consentire un lavoro e una scuola sicuri da qualsiasi luogo".

Splashtop for Education migliora l'apprendimento e aiuta gli studenti a raggiungere il loro massimo potenziale con l'accesso alle risorse di cui hanno più bisogno grazie alle soluzioni di accesso remoto di Splashtop. Gli studenti possono utilizzare i computer del laboratorio e i software con licenza di Adobe, Autodesk o altri fornitori dai loro laptop, iPad, Chromebook o altri dispositivi, anche dopo l'orario di laboratorio. I team IT possono facilmente programmare sessioni di accesso remoto ai laboratori per gli studenti per ottimizzare l'uso dei computer di laboratorio e delle costose licenze software, oltre a fornire supporto a insegnanti e studenti che non possono essere fuori sede in altre sedi.

"Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Splashtop per fornire software di accesso remoto e supporto ai nostri rivenditori e ai nostri clienti del settore pubblico e dell'istruzione", ha dichiarato Brandi Hiebert, Direttore delle vendite che guida il team Splashtop di Carahsoft. "Il settore pubblico ha ora accesso a soluzioni sicure di accesso remoto in cloud e on-premise, che consentono di lavorare da qualsiasi luogo".

La piattaforma Splashtop è disponibile attraverso i contratti SEWP V NNG15SC03B e NNG15SC27B di Carahsoft, il contratto ITES-SW2 W52P1J-20-D-0042, il contratto NCPA NCPA01-86 e il contratto OMNIA Partners #R191902. Per maggiori informazioni, contatta il team Splashtop di Carahsoft al numero (703) 889-9730 o Splashtop@carahsoft.com.

Informazioni su Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. è il fornitore di fiducia di soluzioni IT per il governo, che supporta le organizzazioni del settore pubblico tra le agenzie governative federali, statali e locali e i mercati dell'istruzione e della sanità. In qualità di Master Government Aggregator® per i nostri partner fornitori, forniamo soluzioni per Cybersecurity, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, Intelligenza Artificiale, Open Source, Customer Experience e Engagement e molto altro ancora. Lavorando con rivenditori, integratori di sistemi e consulenti, i nostri team di vendita e marketing forniscono prodotti IT, servizi e formazione leader del settore attraverso centinaia di veicoli contrattuali. Visita il sito www.carahsoft.com.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sempre più sostituendo gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo un incredibile 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita splashtop.com per maggiori informazioni.