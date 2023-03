Il più venduto Splashtop Remote Desktop HD mira ad essere l'app più venduta sul BlackBerry PlayBook di RIM

Milioni di utenti di tablet si stanno divertendo con Splashtop e gli utenti di BlackBerry PlayBook possono ora unirsi a questo entusiasmo.

11 gennaio 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha appena annunciato il rilascio di Splashtop Remote Desktop HD per BlackBerry PlayBook, che consente una soluzione semplice e con un solo clic per l'accesso remoto dal BlackBerry PlayBook di RIM a un PC o a un Mac per consentire il cloud computing personale dal computer di casa o di lavoro.

"Molti utenti del BlackBerry PlayBook ci hanno contattato per chiederci quando Splashtop sarà disponibile per loro e stiamo mantenendo la nostra promessa di deliziare i nostri clienti con la più ampia gamma di supporto per i tablet", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Siamo entusiasti di portare Splashtop su PlayBook all'inizio del 2012, un anno di continua espansione dei tablet!".

Gli utenti di BlackBerry PlayBook possono ora utilizzare Splashtop Remote Desktop HD per creare il proprio cloud personale per accedere ai file, utilizzare tutte le applicazioni e visualizzare e ascoltare i contenuti direttamente da un PC o Mac, senza la necessità di sincronizzare o copiare i file tra i dispositivi.

Per il mobile road warrior o semplicemente per lavorare da casa, Splashtop Remote Desktop HDconsente di accedere facilmente a file di lavoro importanti e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word. I contenuti per l'intrattenimento personale possono essere visualizzati anche da remoto. Basta andare ovunque e con il BlackBerry PlayBook hai pieno accesso al tuo PC o Mac con uno Splashtop Streamer installato.

Con Splashtop Remote Desktop HD, gli utenti di BlackBerry PlayBook possono ora:

* Controlla completamente PC o Mac con comandi touch intuitivi e gesti per accedere da remoto ai file e interagire con le applicazioni

* Accedi a iPhoto, Quicken, Keynote e altre applicazioni non disponibili su BlackBerry PlayBook

* Accedere ai browser IE, Firefox, Chrome e Safari con segnalibri, plug-in preferiti ed estensioni



Oltre alla nuova soluzione di desktop remoto per BlackBerry PlayBook, Splashtop supporta attualmente molti dispositivi e sistemi operativi tra cui iOS, Android, webOS, Windows e Mac. Splashtop Remote Desktop permette a milioni di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere da remoto a PC e Mac.

Splashtop Remote Desktop HD per BlackBerry PlayBook può essere scaricato dal BlackBerry App World al prezzo di 4,99€ per un periodo limitato.

Splashtop Remote Desktop HD è composto da due componenti:

* Il software gratuito Splashtop Streamer che gira su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e altri sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni a le loro applicazioni preferite, contenuti multimediali e file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza a livello del consumatore sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media: Splashtop PR Team

Link utili:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer