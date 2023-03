Accedi ai contenuti multimediali del PC da un iPhone con Splashtop Remote Desktop

Splashtop svela la prima app per iPhone e iPod touch per offrire in remoto l'esperienza del PC Windows, inclusi video e audio

18 novembre 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader nell'accesso mobile ai contenuti del PC, ha annunciato oggi la disponibilità di Splashtop Remote Desktop per iPhone e iPod touch. L'applicazione collega il tuo iPhone o iPod touch al tuo PC Windows per un'esperienza di desktop remoto senza soluzione di continuità. Già classificata al primo posto tra le applicazioni business a pagamento per iPad negli Stati Uniti e al primo posto tra le applicazioni iPad a pagamento in molti paesi nell'ottobre 2010, Splashtop Remote Desktop per iPhone e iPod touch consente agli utenti di guardare film, ascoltare musica o accedere a qualsiasi altro file e programma Windows, compresi i browser web completi con Flash, direttamente dal dispositivo mobile. La nuova applicazione funziona su una rete Wi-Fi, consentendo agli utenti di accedere facilmente ai contenuti del PC da qualsiasi stanza della casa o dell'ufficio.

«Abbiamo inventato una tecnologia che ti permette di mettere il tuo PC in tasca,» ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop Inc. «Immagina di calciare sul tuo divano, usando il tuo iPhone per guardare un video Hulu o per giocare a un gioco Flash Farmville in esecuzione sul tuo PC di casa. Avrai piena capacità di MS Office, anche, per soddisfare la tua anima maniaca del lavoro. Quello che abbiamo costruito è un ponte senza soluzione di continuità tra il tuo iPhone e PC Windows. Con Splashtop Remote, non avrai solo l'iPhone più cool sul blocco, sarai molto più produttivo.»

Con Splashtop Remote Desktop, gli utenti possono utilizzare il proprio iPhone o iPod touch per:

Vedi e controlla il tuo PC Windows come se fossi direttamente davanti a lui

Accedi a tutti i file e programmi di Windows, compreso Microsoft Office, senza dover sincronizzare i file.

Guarda video (anche in Flash) e ascolta musica (in streaming o dalla tua libreria)

Collegati a più PC con la stessa applicazione per iPhone o iPod touch

Interagisci con qualsiasi applicazione Windows utilizzando controlli intuitivi come il tocco, il pinch e lo zoom.

Splashtop Remote Desktop per iPhone e iPod touch è disponibile oggi nell'Apple App Store. Richiede iOS3.2 o versioni successive e funzionerà su iPhone 4, iPhone 3GS e iPod touch (3a generazione).

Splashtop Remote Desktop si connette a qualsiasi dispositivo con sistema operativo Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Splashtop Remote è costituito da due componenti: un'applicazione in esecuzione sul dispositivo iOS e un'applicazione desktop in esecuzione sul PC. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare:https://www.splashtop.com/remote

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. (precedentemente nota come DeviceVM, Inc.) è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza informatica in modo che le persone di tutto il mondo possano raggiungere rapidamente ciò che conta per loro. Il prodotto di punta Splashtop OS, introdotto per la prima volta nel 2007, è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di connettersi, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. La famiglia di prodotti ampliata comprende Splashtop Remote, che consente agli utenti di godere dell'esperienza completa di Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, mentre sono lontani dal proprio PC Windows.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2010 CES» da Laptop Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com

