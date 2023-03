1 App di accesso remoto più venduta, Splashtop 2, ora gratuita su Mac e Windows

Software Splashtop di nuova generazione ora disponibile per il download gratuito da Microsoft Windows Store, Mac App Store di Apple e SplashTop.com

19 dicembre 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi, ha annunciato oggi il rilascio delle versioni client per Macintosh e Windows del software Splashtop 2 gratuitamente per uso non commerciale. Dopo il recente rilascio di Splashtop 2 per dispositivi iOS e Android, l'ultima generazione del pluripremiato software di desktop remoto supporterà ora le connessioni tra Mac e PC e sarà disponibile per una base di utenti combinata di oltre due miliardi di utenti di computer e dispositivi mobili.

Nei test di benchmarking, il software Splashtop dimostra frame rate video significativamente superiori rispetto ai prodotti desktop remoti di LogMeIn, GoToMyPC by Citrix e software basato su protocolli VNC e RDP. Inoltre, la latenza inferiore ai 30 millisecondi leader del settore di Splashtop offre un'esperienza utente notevolmente superiore per i dispositivi touch che forniscono accesso remoto.

Ad oggi, il consumatore Splashtop 2 e le linee di prodotti Splashtop for Business hanno consentito a più di 11 milioni di utenti di accedere in remoto ai propri computer da qualsiasi luogo per eseguire applicazioni, visualizzare e modificare file, guardare video HD e giocare a giochi a uso intensivo di grafica.

«Siamo nel business di collegare qualsiasi schermo a qualsiasi schermo, indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando o dove ti trovi», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Ora, con il nostro rilascio di versioni Mac e Windows, il nostro supporto per varie piattaforme è quasi universale - a meno che il tuo sistema operativo non sia precedente agli anni '90 o non sei del pianeta Terra, probabilmente ti abbiamo coperto».

Per iniziare a usare Splashtop 2, l'unica configurazione necessaria è un nome utente e una password. Non è necessario configurare router o firewall, né inserire manualmente indirizzi IP o codici di sicurezza. Con Splashtop Anywhere Access Pack, disponibile tramite l'acquisto in-app, lo stesso semplice processo consente agli utenti di connettersi ai propri dispositivi in modo affidabile da qualsiasi parte del mondo, tramite Internet.

Splashtop 2 ha una tecnologia di auto-ottimizzazione che si adatta alle condizioni della rete, consentendo all'utente di sfruttare appieno la larghezza di banda di una rete 3G o 4G o una connessione Internet. Splashtop protegge i dati degli utenti attraverso la sua rete proprietaria di server di inoltro, il «Bridging Cloud», e implementa la tecnologia di crittografia standard del settore per mantenere un elevato livello di sicurezza.

Caratteristiche principali

Accesso remoto ad applicazioni, giochi, contenuti multimediali e file Windows o Mac senza la necessità di sincronizzare file o dati

Supporto per connessioni LAN, Wi-Fi, 3G e 4G (l'accesso via Internet richiede l'acquisto in-app di Anywhere Access Pack)

Supporto per display Apple Retina (quando si utilizza la risoluzione nativa)

Streaming di video ad alta definizione e altri contenuti multimediali fino a 30 fotogrammi al secondo

Latenza inferiore a 30 millisecondi, che consente un'esperienza utente altamente reattiva per giochi per PC 3D interattivi come Witcher, Shogun, Diablo o EA Sports

Supporto Wake-on-LAN, che consente al computer remoto di dormire fino all'accesso

Splashtop Streamer

Splashtop 2 richiede il download e l'installazione del software gratuito Splashtop Streamer su un PC Windows o Mac. Piattaforme supportate: Windows 8, 7, Vista e XP (incluso Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion è richiesto per gli utenti Mac). Si consiglia un computer con CPU dual-core per prestazioni ottimali. Splashtop 2 include una licenza per accedere a un massimo di 5 computer.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore collaborazione tra dispositivi, collegando tablet, telefoni, computer, TV e servizi cloud. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Microsoft Windows Store e altri. Più di dieci milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La linea di prodotti Splashtop for Business include un server di inoltro locale e una console di gestione. Soluzione al passo con le attuali tendenze del settore come BYOD (portare il dispositivo) e consumismo dell'IT, Splashtop for Business soddisfa le esigenze di mobilità delle organizzazioni fornendo connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy dei reparti IT.

La rete mondiale di server di inoltro ad alte prestazioni di Splashtop, «Splashtop Bridging Cloud™», un'infrastruttura SaaS, garantisce un accesso remoto rapido e sicuro per gli utenti in movimento, da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con molti uffici internazionali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

