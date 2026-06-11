In Foxpass, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare. Quindi, siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo introdotto negli ultimi mesi.
Cache di Foxpass
Abbiamo lanciato la nostra cache! La cache di Foxpass ti consente di eseguire un sistema di caching sui tuoi server che fungerà da sistema di autenticazione di backup se i tuoi host hanno difficoltà a raggiungere i nostri server.
Se ti sei perso l'annuncio originale o vuoi saperne di più, leggi qui.
Orari di accesso temporaneo personalizzati
Ora puoi impostare date e orari di fine esatti per le appartenenze temporanee a gruppi e gruppi host. Applicare il principio del privilegio minimo e la sicurezza Zero Trust ora è più facile che mai.
Puoi provare questa nuova impostazione nelle pagine Groups e Host Groups.
Limita le modifiche della password
Ora puoi limitare le modifiche della password per gli utenti. Ad esempio, puoi impedire agli utenti di modificare le password più di una volta ogni 24 ore per ridurre il rischio che malintenzionati impongano una reimpostazione della password.
Gli amministratori hanno comunque la possibilità di impostare le password degli utenti indipendentemente dall’ultima volta in cui sono state modificate. Puoi andare alla pagina Impostazioni di autenticazione per abilitare questa funzionalità.
Autenticazione Foxpass - autenticazione delegata
Se la tua azienda utilizza l'autenticazione Foxpass per accedere, ora puoi aggiungere l'autenticazione delegata ai tuoi sistemi LDAP e RADIUS. Puoi delegare l'autenticazione a Okta, Bitium, OneLogin o a un altro server LDAP e i tuoi utenti useranno comunque la password Foxpass per accedere alla console.
Puoi configurare l'autenticazione delegata nella pagina Impostazioni di autenticazione.
Self-service non di dominio
Gli utenti “non-domain” esterni alla tua organizzazione ora possono accedere alla console utilizzando la loro password Foxpass. Possono usare i nostri strumenti self-service per cambiare le loro password, caricare le loro chiavi SSH e altro ancora.
Requisiti relativi alla lunghezza della chiave SSH
Ora puoi applicare una policy sulla lunghezza delle chiavi SSH, richiedendo che le chiavi abbiano una lunghezza minima di 2048 o 4096 bit. Qualsiasi nuova chiave caricata con una lunghezza inferiore verrà rifiutata.
Puoi andare alla pagina Configurazione per impostare le restrizioni.
Directory LDAP Home personalizzata
Abbiamo aggiunto la possibilità di impostare una directory home personalizzata nelle tue integrazioni LDAP oltre al valore predefinito “/home/[username].” Puoi aggiornare la configurazione LDAP dalla pagina Configurazione.
Prossimamente
Sudoer
Se usi i file SUDOers per gestire i permessi sudo sui tuoi host, stiamo aggiungendo la possibilità di gestire SUDOers tramite la nostra interfaccia LDAP. Se vuoi provare il programma beta per questa funzionalità, contattaci tramite la nostra live chat o scrivici all'indirizzo help@foxpass.com.
Sincronizzazione OneLogin
Stiamo aggiungendo il supporto completo per la sincronizzazione OneLogin di utenti e gruppi. Puoi usare questa funzione di sincronizzazione per importare e aggiornare automaticamente utenti, gruppi e appartenenze ai gruppi in Foxpass. Nota: se vuoi abilitare la sincronizzazione dei gruppi, devi prima abilitare la sincronizzazione degli utenti.
Migliora la tua sicurezza
Pronto a portare nella tua rete una sicurezza dell'accesso senza pari? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza: