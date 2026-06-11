Da Splashtop e Foxpass innoviamo continuamente, quindi siamo felici di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo introdotto negli ultimi mesi!
Provider di Servizi Gestiti
Se gestisci l’IT o l’infrastruttura per un’azienda esterna, ora supportiamo la possibilità di gestire altre organizzazioni direttamente dalla nostra interfaccia. In questo modo è più facile che mai consolidare e gestire tutto da un'unica schermata, soprattutto se supporti più organizzazioni.
Contattaci tramite la nostra chat live o all’indirizzo help@foxpass.com per configurare il tuo account come rivenditore o MSP e ti sbloccheremo la possibilità di aggiungere nuove organizzazioni da gestire.
Responsabili di gruppo
Ora puoi nominare utenti non amministratori come gestori dei gruppi LDAP. Questi utenti possono aggiungere membri permanenti o temporanei a qualsiasi gruppo gestiscano, offrendo maggiore flessibilità e controllo su gruppi e autorizzazioni.
Per iniziare a usare i gestori di gruppo, aggiungi semplicemente un utente come gestore nella pagina Gruppi. L’utente vedrà quindi un’opzione per gestire i gruppi nella barra laterale.
Sessioni personalizzate
Puoi impostare timeout di sessione personalizzati per i tuoi utenti, così ti assicuri che non restino oltre il dovuto. Vai semplicemente alla pagina Configurazione e imposta il limite di tempo in “Scadenza sessione personalizzata”
Dopo la scadenza della sessione, gli utenti devono accedere di nuovo a Foxpass. Il timeout predefinito della sessione è di 2 settimane.
Informazioni sull'appartenenza al gruppo
Ora i tuoi utenti possono vedere di quali gruppi fanno parte nella dashboard.
Attributi Radius di Huawei
Su richiesta di molti, abbiamo aggiunto attributi specifici di Huawei per gli attributi RADIUS. Se c'è qualche altro attributo specifico del fornitore che vorresti vedere, faccelo sapere tramite la nostra chat dal vivo o all'indirizzo help@foxpass.com.
Prossimamente
Aggiornamento dei registri eventi e della registrazione
Aggiungeremo presto altre funzionalità di registrazione! La prima è la registrazione degli eventi, che registra tutti i tentativi di accesso, la creazione e l'eliminazione di utenti, le modifiche all'appartenenza ai gruppi e altro ancora. Aggiungeremo inoltre più dettagli ai nostri log LDAP e RADIUS, come il tipo di binder e l'indirizzo IP.
Sudoer
Se usi i file SUDOers per gestire i permessi sudo sui tuoi host, stiamo aggiungendo la possibilità di gestire SUDOers tramite la nostra interfaccia LDAP. Se desideri provare il programma beta per questa funzionalità, contattaci tramite la nostra live chat o scrivici a help@foxpass.com.
Miglioramenti dell’interfaccia utente
Stiamo lavorando intensamente per rinnovare l'interfaccia utente e renderla più veloce, più reattiva e più facile da navigare. Tieni d'occhio il rinnovamento dell'interfaccia utente, in arrivo a breve.
Grazie per aver letto e ti auguriamo uno splendido 2018!
-Il team Foxpass