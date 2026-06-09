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Foxpass ha una nuova casa su Splashtop.com

Foxpass Team
2 minuti di lettura
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Ci siamo trasferiti! Foxpass ora fa parte del sito web di Splashtop, offrendoti un’esperienza unificata e semplificata supportata dallo stesso team affidabile, dagli stessi prodotti e dagli stessi standard di sicurezza.

Dopo essere entrato a far parte della famiglia Splashtop più di due anni fa, Foxpass ha continuato a evolversi, ampliando le integrazioni, rafforzando la conformità normativa e potenziando le nostre capacità di sicurezza zero-trust. Ora abbiamo compiuto il passo successivo, del tutto naturale, in questo percorso: il nostro sito web si è ufficialmente spostato da foxpass.com a splashtop.com/foxpass.

Questo cambiamento porta Foxpass nel più ampio ecosistema online di Splashtop, dove il nostro impegno condiviso per un accesso sicuro, semplice e scalabile si unisce al servizio dei team IT, di sicurezza e DevOps di tutto il mondo.

Cosa sta cambiando

  • Una nuova casa sotto il brand Splashtop: tutte le pagine Foxpass, le panoramiche dei prodotti e le risorse ora fanno parte di splashtop.com/foxpass.

  • Navigazione e immagini aggiornate: un design e una struttura più puliti, contenuti aggiornati e un branding unificato coerente con il linguaggio di design affidabile di Splashtop.

  • Esperienza centralizzata: i contenuti di Foxpass ora si trovano accanto alle informazioni su sicurezza e conformità di Splashtop, rendendo più facile capire come Foxpass si inserisce nella Secure Access Suite di prodotti Splashtop.

Cosa non cambia

  • I servizi Foxpass Cloud RADIUS, Cloud LDAP e SSH Key Management su cui fai affidamento restano gli stessi.

  • Continuerai a utilizzare gli stessi portali di accesso, console e canali di supporto, gestiti dallo stesso team Foxpass dedicato.

  • La nostra missione di aiutare le organizzazioni a semplificare e proteggere l’accesso a reti e server tramite soluzioni IAM intuitive per gli sviluppatori e in linea con il modello zero trust non è cambiata.

Perché abbiamo fatto il passaggio

Foxpass fa parte di Splashtop dal 2022. Dietro le quinte, abbiamo operato come un unico team, collaborando su sicurezza, conformità e successo dei clienti. La migrazione della nostra presenza web a splashtop.com riflette questa realtà, offrendo ai nostri clienti un’esperienza di brand più unificata e un accesso più rapido a tutto ciò che Foxpass e Splashtop hanno da offrire.

Inoltre, rende più facile per i visitatori esplorare il portafoglio completo di accesso sicuro di Splashtop (inclusi accesso remoto, gestione degli endpoint e autenticazione di rete basata sull’identità) sotto un unico brand di fiducia.

Guardando al futuro, continuerai a vedere aggiornamenti nelle nuove pagine di Foxpass, tra cui:

  • Guide tecniche più approfondite sulla conformità dei dispositivi e su RADIUS over TLS (RadSec)

  • Risorse ampliate per l'integrazione zero-trust e MDM

  • Nuovi case study, webinar e annunci di funzionalità

Che tu sia cliente Foxpass da anni o ci stia scoprendo per la prima volta, ti invitiamo a esplorare la nostra nuova casa. Visita splashtop.com/foxpass e scopri cosa ti aspetta dopo!

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