Presentazione di Foxpass Enterprise PKI: PKI privata ospitata nel cloud

Man mano che le organizzazioni spostano più infrastrutture, applicazioni e identità in ambienti cloud e ibridi, la fiducia basata su certificati sta diventando una componente critica della sicurezza moderna.
Ma per molti team IT e di sicurezza, gestire una PKI privata significa ancora mantenere autorità di certificazione on-premises, assemblare strumenti complessi e risolvere problemi relativi ai certificati che rallentano l'accesso e creano rischi inutili.
Oggi siamo entusiasti di presentare Foxpass Enterprise PKI, un'autorità di certificazione privata flessibile progettata per aiutare le organizzazioni a emettere, gestire e distribuire certificati per utenti, dispositivi, servizi, applicazioni e infrastrutture senza il carico operativo della tradizionale infrastruttura PKI.
Perché Enterprise PKI è importante adesso
I certificati non sono più limitati ai siti web o a una manciata di flussi di lavoro di autenticazione di rete. Le organizzazioni moderne si affidano ai certificati per stabilire identità attendibili in Wi-Fi, VPN, applicazioni SaaS, servizi interni, identità macchina e infrastruttura. Con l'espansione dei casi d'uso dei certificati, i team hanno bisogno di un modello PKI privato che sia scalabile, gestibile e allineato ai sistemi che già utilizzano.
Foxpass Enterprise PKI aiuta le organizzazioni a superare la gestione legacy delle autorità di certificazione offrendo una CA privata cloud-native in grado di supportare casi d'uso più ampi di autenticazione e identità basate su certificati in tutta l'azienda.
Oltre a ridurre il carico operativo legato alla manutenzione della tradizionale infrastruttura PKI on-prem, Enterprise PKI semplifica l'emissione dei certificati supportando flussi di lavoro basati su SCEP e si integra con le piattaforme di gestione delle identità e dei dispositivi già utilizzate dalle organizzazioni.
Cos'è Foxpass Enterprise PKI?
Enterprise PKI amplia Foxpass Cloud PKI trasformandolo in un'offerta più completa di autorità di certificazione privata. Mentre Advanced RADIUS PKI include l'autorità di certificazione e i flussi di lavoro dei certificati necessari per l'autenticazione di rete EAP-TLS, Enterprise PKI supporta casi d'uso dei certificati più flessibili per utenti, dispositivi, applicazioni, servizi e infrastrutture.
Crea gerarchie di CA radice e intermedie per supportare le esigenze di autorità di certificazione private.
Configura i profili dei certificati, inclusi gli Extended Key Usages standard e personalizzati.
Emetti certificati per utenti, dispositivi, servizi, applicazioni e infrastruttura.
Con Enterprise PKI, le organizzazioni possono estendere l'affidabilità basata su certificati oltre l'accesso alla rete e applicarla agli ambienti più ampi in cui identità, autenticazione e accesso sicuro contano di più.
Progettato per un rilascio flessibile dei certificati
L'emissione dei certificati è spesso il punto in cui la PKI diventa difficile da gestire a livello operativo. I team hanno bisogno di un modo affidabile per emettere e distribuire certificati sui dispositivi gestiti senza creare processi manuali per ogni utente, endpoint o caso d'uso.
Foxpass Cloud PKI supporta flussi di lavoro di registrazione basati su SCEP, emissione basata su CSR e flussi di lavoro manuali per i certificati, offrendo ai team più modalità per distribuire i certificati in base al proprio ambiente e alle esigenze operative. La registrazione basata su SCEP può supportare le distribuzioni di dispositivi gestiti tramite soluzioni come Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle e altri strumenti compatibili con SCEP.
Accesso sicuro su reti, applicazioni e infrastruttura
Enterprise PKI aiuta le organizzazioni a usare i certificati come livello di identità affidabile in più scenari di accesso:
Accesso SaaS senza password
Con l'autenticazione basata su certificati per Microsoft Entra ID, le organizzazioni possono supportare un accesso a Microsoft 365, Salesforce, Workday e altre applicazioni SaaS resistente al phishing, mantenendo al contempo l'allineamento con le policy di Accesso Condizionale.
Accesso sicuro a Wi-Fi e VPN
Le organizzazioni possono usare i certificati per abilitare l'autenticazione EAP-TLS per l'accesso a Wi-Fi e VPN, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle credenziali condivise e rafforzando l'autenticazione di rete con identità attendibili di dispositivi e utenti.
Identità attendibili per servizi e infrastruttura
La PKI enterprise può anche supportare certificati per servizi, applicazioni, sistemi interni, infrastruttura e identità delle macchine, aiutando i team a stabilire un rapporto di fiducia basato su certificati oltre l'accesso degli utenti finali.
Perché scegliere Foxpass Enterprise PKI?
Foxpass Enterprise PKI estende Foxpass Cloud PKI oltre l'autenticazione di rete, offrendo alle organizzazioni un'autorità di certificazione privata flessibile per utenti, dispositivi, applicazioni, servizi e infrastruttura.
Riduci la necessità di mantenere una tradizionale infrastruttura di autorità di certificazione on-premises.
Supporta un'autenticazione sicura basata su certificati in reti, dispositivi, applicazioni e infrastruttura.
Allinea la gestione dei certificati ai flussi di lavoro esistenti per la gestione di identità e dispositivi.
Per i team che stanno modernizzando la sicurezza degli accessi, Enterprise PKI offre un percorso pratico per ampliare la fiducia basata sui certificati senza aggiungere complessità operative non necessarie.
Inizia con Enterprise PKI
Enterprise PKI è ora disponibile come parte di Foxpass Cloud PKI. Che tu voglia proteggere l'accesso a Wi-Fi e VPN con i certificati, estendere l'autenticazione basata su certificati alle applicazioni SaaS o stabilire identità attendibili tra servizi e infrastrutture, Foxpass può aiutarti a semplificare la PKI privata e rafforzare la sicurezza degli accessi.
Avvia una prova gratuita, prenota una demo oppure contattaci per scoprire come Foxpass Enterprise PKI può supportare la strategia di accesso basata su certificati della tua organizzazione.