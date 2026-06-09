Nell'era digitale di oggi la sicurezza informatica si sta evolvendo rapidamente e le minacce diventano ogni giorno più sofisticate. Le misure di sicurezza tradizionali, soprattutto quelle basate sulle password, sono sempre più inadeguate. La spinta verso un futuro senza password non è solo una tendenza, ma un'evoluzione necessaria nel nostro approccio alla sicurezza degli asset e degli accessi digitali.
In questo contesto, l'autenticazione basata su certificati (CBA) è un elemento fondamentale delle moderne strategie di cybersecurity, in quanto offre un'alternativa più sicura e facile da usare rispetto alle password.
Questo mese siamo alla vigilia di un significativo progresso nella sicurezza informatica con il lancio di Microsoft Cloud PKI, che sarà disponibile nell'ambito della suite Microsoft Intune. Questa iniziativa segna un momento cruciale in quanto Microsoft estende il suo supporto alla CBA, sostenendola ulteriormente come componente critica di un solido modello di zero trust security.
Contestualmente a questo entusiasmante sviluppo, Splashtop è orgogliosa di annunciare che Foxpass Cloud RADIUS è pienamente compatibile e disponibile come soluzione complementare a Microsoft Cloud PKI, appositamente studiata per proteggere l'accesso alle reti Wi-Fi e VPN.
La sinergia tra Microsoft Cloud PKI e Foxpass Cloud RADIUS rappresenta un significativo passo avanti, che incarna lo slancio verso la CBA e l'adozione di un approccio zero-trust alla cybersecurity.
Compatibilità del primo giorno con Microsoft Cloud PKI
L'aggiunta di Microsoft Cloud PKI alla suite Microsoft Intune rappresenta una mossa innovativa da parte di Microsoft ed è finalizzata a potenziare ulteriormente le organizzazioni con misure di sicurezza avanzate.
Microsoft Cloud PKI si propone di svolgere un ruolo fondamentale nella moderna struttura di cybersecurity, fornendo una solida infrastruttura di gestione dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI). La PKI è la spina dorsale della comunicazione digitale sicura e consente la crittografia, le firme digitali e l'ACB.
Con il lancio di Microsoft cloud PKI, Microsoft non si limita a offrire un prodotto, ma rafforza l'importanza fondamentale della CBA come elemento fondamentale di un approccio di sicurezza zero-trust.
Zero trust è un paradigma di cybersecurity che impone una rigorosa verifica dell'identità per ogni persona e dispositivo che cerca di accedere alle risorse di una rete privata, indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno o all'esterno del perimetro della rete.
La compatibilità di Foxpass Cloud RADIUS con Microsoft Cloud PKI assicura che le aziende possano integrare senza problemi Foxpass Cloud RADIUS per proteggere l'accesso alle loro reti Wi-Fi e VPN, sfruttando le funzioni di sicurezza avanzate di Microsoft Cloud PKI fin dal primo giorno.
Crescente interesse per l'autenticazione basata su certificato (CBA)
Le organizzazioni stanno progressivamente abbandonando le tradizionali misure di sicurezza basate su password. Questo cambiamento è dovuto principalmente al crescente riconoscimento dei limiti e delle vulnerabilità associate alle password, come la suscettibilità agli attacchi di phishing, il riutilizzo delle password e la generale scomodità della gestione di password complesse.
In risposta a queste sfide, si sta affermando un chiaro interesse per la CBA come alternativa più sicura, efficiente e facile da usare.
Il sostegno di Microsoft nei confronti di CBA, soprattutto attraverso il lancio di Microsoft Cloud PKI, segna una tappa significativa nel cammino verso un futuro senza password. Microsoft Cloud PKI risponde all'esigenza critica di metodi di autenticazione più sicuri, facilitando i certificati digitali per l'autenticazione.
L'entusiasmo per la Microsoft Cloud PKI e il suo supporto alla CBA riflette un più ampio consenso del settore sull'importanza di passare a metodi di autenticazione più sicuri. L'ACB offre diversi vantaggi critici rispetto alle password tradizionali:
Sicurezza migliorata: i certificati digitali sono molto più difficili da compromettere rispetto alle password. Si basano su tecniche crittografiche che garantiscono un livello di sicurezza superiore, riducendo significativamente il rischio di accesso non autorizzato.
Esperienza utente semplificata: con CBA, gli utenti non devono più ricordare e inserire le password. Questo semplifica il processo di login ed elimina problemi comuni come l'affaticamento da password e la necessità di reimpostare frequentemente la password.
Scalabilità e flessibilità: i certificati possono essere facilmente implementati e gestiti su scala, il che li rende ideali per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Inoltre, supportano un'ampia gamma di casi d'uso, dalla protezione delle connessioni Wi-Fi e VPN all'abilitazione di e-mail sicure e firme digitali.
La necessità di soluzioni Cloud RADIUS
L'evoluzione verso la CBA e il graduale abbandono delle password sottolineano la necessità di un'infrastruttura che supporti questi progressi.
Le soluzioni RADIUS basate sul cloud, come Foxpass Cloud RADIUS, si affermano come componenti essenziali in questo panorama, offrendo una miscela di flessibilità, sicurezza e facilità di integrazione che le soluzioni tradizionali on-premise faticano ad eguagliare.
Superamento dei limiti dei server RADIUS on-premise
Tradizionalmente, i server RADIUS sono stati distribuiti on-premise e hanno richiesto investimenti significativi in hardware, software e manutenzione costante. Questi sistemi, pur essendo robusti, impongono limitazioni in termini di scalabilità, costi e agilità necessaria per adattarsi a nuovi protocolli e standard di sicurezza. La manutenzione dei server RADIUS on-premise rappresenta un notevole dispendio di risorse per i dipartimenti IT, dalla configurazione iniziale ai guasti hardware e agli aggiornamenti software.
Al contrario, le soluzioni RADIUS basate sul cloud come Foxpass Cloud RADIUS eliminano queste sfide. Le organizzazioni possono evitare le spese di capitale e le complessità operative associate alle implementazioni on-premise sfruttando il cloud. Questo spostamento riduce i costi e migliora la capacità di un'organizzazione di scalare i propri meccanismi di autenticazione in linea con la crescita o la fluttuazione della domanda.
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Foxpass cloud RADIUS – Caratteristiche e vantaggi
Foxpass Cloud RADIUS rappresenta una soluzione di server RADIUS completamente gestita e basata sul cloud che offre numerose funzionalità e vantaggi progettati per soddisfare le moderne esigenze di sicurezza delle aziende.
Questa sezione esplora le caratteristiche e i vantaggi principali di Foxpass Cloud RADIUS, sottolineando il suo ruolo nel migliorare la sicurezza dell'organizzazione e nel semplificare la gestione degli accessi.
Compatibilità immediata con Microsoft Cloud PKI: come già detto, Foxpass Cloud RADIUS è immediatamente compatibile con Microsoft Cloud PKI. In questo modo le aziende possono sfruttare la più recente sicurezza basata sui certificati fin dal primo giorno.
Integrazione cloud nativa: Foxpass Cloud RADIUS si integra in modo nativo con i principali fornitori di identità cloud, tra cui Microsoft Entra ID (Azure), OKTA e Google. Questa integrazione facilita un'esperienza di autenticazione unificata su diverse piattaforme e dispositivi, supportando Windows, Mac, Chromebook, iOS e Android.
Sicurezza migliorata con CBA: la proposta di valore principale di Foxpass Cloud RADIUS è il supporto per CBA, che offre un'alternativa più sicura ai metodi tradizionali basati sulle password.
Esperienza utente semplificata: Foxpass cloud RADIUS semplifica l'esperienza dell'utente eliminando la necessità delle password. Questo processo di accesso semplificato migliora la soddisfazione degli utenti e riduce il carico amministrativo dei team IT.
Scalabilità ed efficienza dei costi: Foxpass Cloud RADIUS offre una scalabilità e un'efficienza dei costi senza pari come soluzione basata sul cloud. Le organizzazioni possono scalare facilmente la loro infrastruttura di autenticazione senza hardware aggiuntivo o investimenti iniziali significativi. Questa flessibilità rende Foxpass Cloud RADIUS un'opzione interessante per le aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi imprese.
Supporto delle politiche BYOD: con la crescente diffusione delle politiche BYOD, la compatibilità di Foxpass cloud RADIUS con un'ampia gamma di dispositivi garantisce che i dipendenti possano accedere in modo sicuro alla rete, indipendentemente dal dispositivo scelto.
Sfruttare la PKI basata sul cloud di Microsoft con Foxpass RADIUS
Grazie ai punti di forza di Microsoft Cloud PKI e Foxpass Cloud RADIUS, le organizzazioni possono proteggere le loro reti, i dati e le identità degli utenti con maggiore efficacia, migliorando al contempo la loro esperienza d'uso e l'efficienza operativa.
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