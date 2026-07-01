Mentre le organizzazioni adottano l'autenticazione basata su certificati per rafforzare le iniziative Zero Trust, molte iniziano con Microsoft Cloud PKI per emettere certificati ai dispositivi registrati in Intune. È un approccio semplificato e nativo Microsoft per l'emissione di certificati su Windows, macOS, iOS e Android utilizzando i profili certificato di Intune.
Tuttavia, la maggior parte degli ambienti reali va ben oltre Intune. I team IT supportano regolarmente controller Wi-Fi, firewall, switch, appliance VPN, server RADIUS, endpoint Linux, sistemi IoT, Chromebook, server, workload SaaS e servizi applicativi interni. Molti utilizzano anche più MDM, soprattutto in ambienti con flotte macOS o iOS. E quasi tutte le organizzazioni supportano dispositivi non gestiti, BYOD, di appaltatori e ospiti. Questi sistemi non possono essere registrati in Intune e pertanto non possono ricevere certificati da Microsoft Cloud PKI. Man mano che le organizzazioni estendono l'accesso basato su certificati alle proprie reti, applicazioni e infrastrutture, questo divario diventa sempre più difficile da colmare senza una PKI più ampia e flessibile.
È qui che entra in gioco Foxpass. Foxpass Cloud PKI offre un approccio più flessibile, scalabile e completo alla sicurezza basata su certificati, con copertura per tutto ciò che è dentro e fuori Intune.
In questo blog vedremo per cosa è progettato Microsoft Cloud PKI, dove le organizzazioni riscontrano comunemente delle lacune, come Foxpass colma queste lacune con una PKI più flessibile e valida per l'intera infrastruttura e perché Foxpass è l'alternativa più completa per i team che hanno bisogno di distribuire certificati in modo sicuro ovunque, non solo in Intune.
Che cos'è Microsoft Cloud PKI?
Microsoft Cloud PKI è un'autorità di certificazione ospitata nel cloud progettata specificamente per l'emissione di certificati basata su Intune. È incluso in Microsoft Intune Suite o disponibile come componente aggiuntivo à la carte ed elimina la necessità di mantenere autorità di certificazione on-premises (AD CS) o il connettore NDES legacy, semplificando al contempo la distribuzione dei certificati per i dispositivi che utilizzano flussi di lavoro dei certificati gestiti da Intune. Emette certificati tramite i profili SCEP e PFX di Intune, convalida le richieste attraverso la pipeline di gestione dei dispositivi di Intune e mantiene controlli di revoca e del ciclo di vita adeguati per i certificati vincolati a Intune. Questo ambito è intenzionale e garantisce un'esperienza dei certificati semplice, sicura e end-to-end per i dispositivi già gestiti con Intune.
Questo rende Microsoft Cloud PKI ideale per le organizzazioni che investono completamente nella gestione dei dispositivi Intune. Ma questo è anche il limite principale.
Limitazioni di Microsoft Cloud PKI
Microsoft Cloud PKI funziona bene per gli endpoint registrati in Intune, ma non copre le esigenze relative ai certificati nel resto della rete. Di seguito sono riportate le limitazioni in cui si imbattono più spesso i team IT.
1. Registrazione dei dispositivi solo con Intune
Microsoft Cloud PKI emette certificati solo ai dispositivi registrati in Intune e in grado di ricevere profili SCEP o PFX di Intune. Poiché Cloud PKI è deliberatamente limitato al modello di dispositivi gestiti di Intune, non offre un modo per emettere certificati a dispositivi esterni a Intune, come dispositivi BYOD, di appaltatori, ospiti o infrastrutturali. Di conseguenza, le organizzazioni spesso riscontrano lacune nella copertura quando estendono l'accesso basato su certificati a utenti o sistemi che si trovano al di fuori del perimetro di gestione di Intune.
2. Nessun server RADIUS integrato
Microsoft Cloud PKI non include un servizio RADIUS. Le organizzazioni che implementano l’autenticazione Wi-Fi basata su certificati (EAP-TLS) o l’autenticazione VPN necessitano comunque di una soluzione RADIUS separata per gestire autenticazione, integrazione dell’identità, criteri di accesso e applicazione delle policy di rete all’interno dell’infrastruttura esistente.
3. Nessun supporto per flussi di lavoro dei certificati basati su CSR o API
Microsoft Cloud PKI non offre il caricamento di CSR, l'emissione di certificati basata su API, ACME o l'iscrizione SCEP per i dispositivi esterni a Intune. Poiché i flussi di lavoro di certificazione sono intenzionalmente legati al modello di dispositivi gestiti di Intune, non esiste alcun percorso di registrazione per server, microservizi, bilanciatori di carico, appliance o infrastrutture di rete. Per questo molte organizzazioni estendono o sostituiscono Microsoft Cloud PKI con una PKI completa in grado di servire anche questi sistemi aggiuntivi.
4. Supporto limitato per ambienti ibridi e BYOD
La maggior parte delle organizzazioni opera con ambienti MDM misti, flotte macOS gestite da Jamf/Iru (Kandji), appaltatori e partner esterni e dispositivi non gestiti che necessitano di accesso al Wi-Fi. Microsoft Cloud PKI non può emettere certificati per questi dispositivi.
Queste limitazioni possono creare reali sfide operative, in particolare per i team che gestiscono gruppi di utenti eterogenei o implementano un modello di sicurezza zero-trust. Le organizzazioni che cercano una soluzione più completa e flessibile dovrebbero prendere in considerazione un'alternativa che vada oltre Intune e colmi queste lacune funzionali. Foxpass è progettato proprio per fare esattamente questo.
Scopri Foxpass: l'alternativa ideale a Microsoft Cloud PKI
Foxpass Cloud PKI è un'autorità di certificazione cloud-native progettata per operare sull'intera gamma di dispositivi e sistemi presenti negli ambienti moderni. Supporta l'emissione di certificati non solo per gli endpoint tradizionali, ma anche per apparecchiature di rete, appliance di sicurezza, server e servizi interni. La stessa PKI può essere utilizzata per il Wi‑Fi (EAP-TLS), l’accesso VPN, le implementazioni NAC e persino per IoT, BYOD e altri dispositivi non gestiti. Foxpass supporta SCEP su qualsiasi MDM compatibile con SCEP, inclusi Intune, Jamf, Iru (Kandji), Workspace ONE e Addigy, e supporta anche i flussi di lavoro PKI tradizionali come l'invio di CSR e la registrazione manuale dei certificati. Per i dispositivi completamente esterni a un MDM, Foxpass offre semplici programmi di installazione dei certificati BYOD per semplificare l'onboarding dei certificati. La sincronizzazione delle identità è disponibile con Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin e altri provider, consentendo l'applicazione unificata delle policy su un'ampia gamma di identità di utenti e dispositivi.
Foxpass Cloud RADIUS
Oltre all'emissione di certificati, Foxpass offre un servizio Cloud RADIUS completamente gestito, progettato appositamente per funzionare senza problemi con Foxpass Cloud PKI. Insieme, creano un flusso di lavoro di autenticazione unificato, end-to-end e basato su certificati per Wi-Fi e VPN. Il servizio supporta EAP-TLS per l'accesso basato su certificati, EAP-TTLS e PEAP per i metodi basati su credenziali e RadSec per il trasporto del traffico RADIUS su canali sicuri crittografati con TLS. Foxpass funziona con infrastrutture Wi-Fi e VPN ampiamente utilizzate come Cisco, Aruba, Meraki, Fortinet e Ubiquiti/UniFi, consentendo alle organizzazioni di rafforzare l'autenticazione di rete senza dover rinnovare completamente l'hardware esistente. Poiché il servizio RADIUS è ospitato nel cloud con alta disponibilità, i team IT non devono distribuire né mantenere server RADIUS on-prem. Le identità e le appartenenze ai gruppi fluiscono direttamente dal tuo provider di identità e le policy possono essere applicate in modo coerente su tutti i dispositivi, che siano gestiti tramite un MDM, registrati tramite SCEP o configurati tramite il programma di installazione BYOD di Foxpass.
Combinando Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS in un’unica piattaforma coerente, Foxpass offre un’alternativa a Microsoft Cloud PKI più completa e scalabile. È progettato per gli ambienti IT dinamici di oggi, non solo per quelli gestiti da Microsoft.
Foxpass vs Microsoft Cloud PKI: confronto delle funzionalità
Quando si valutano Microsoft Cloud PKI e Foxpass, le differenze tra i loro ambiti diventano evidenti. Microsoft Cloud PKI si concentra sull'emissione di certificati per i dispositivi gestiti con Intune, offrendo un'esperienza pulita e integrata all'interno di quell'ecosistema. Foxpass, al contrario, supporta la sicurezza basata su certificati in tutto il tuo ambiente, inclusi i dispositivi dell'infrastruttura, i parchi dispositivi multipiattaforma, gli endpoint non gestiti e i sistemi che richiedono l'autenticazione basata su RADIUS, offrendo la copertura più ampia e la scalabilità di cui molte organizzazioni hanno bisogno.
Di seguito trovi un confronto affiancato delle funzionalità principali:
Funzionalità
Microsoft Cloud PKI
Foxpass Cloud PKI
Registrazione del certificato
Solo Intune SCEP/PFX
SCEP (qualsiasi MDM), CSR, flussi di lavoro manuali, programma di installazione BYOD
Supporto dei dispositivi
endpoint gestiti con Intune
Qualsiasi dispositivo: endpoint, server, infrastruttura, IoT, BYOD
Compatibilità MDM
Solo Intune
Qualsiasi MDM compatibile con SCEP
Supporto RADIUS
Non incluso
Cloud RADIUS integrato con EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP e RadSec
Integrazioni dell’identità
Entra ID tramite Intune
Entra ID, Okta, Google, OneLogin e altro
Compatibilità della piattaforma
Windows, macOS, iOS, Android (solo con registrazione Intune)
Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook, Linux
Flessibilità dei prezzi
Richiede Intune Suite o una licenza aggiuntiva
Disponibile come PKI standalone o inclusa nella licenza RADIUS Advanced, senza dipendenza da Intune
Foxpass soddisfa le esigenze fondamentali del ciclo di vita dei certificati, ampliando al contempo il supporto ai dispositivi non gestiti, a diversi provider di identità e al controllo diretto dell'accesso alla rete. Le organizzazioni che vogliono un'autenticazione sicura e scalabile senza essere vincolate a un'unica piattaforma di gestione dei dispositivi trarranno vantaggio dalla flessibilità di Foxpass e dalla facilità di implementazione.
Se la tua organizzazione sta valutando anche l'autenticazione basata su certificati per Entra ID, potresti trovare utile la nostra guida su Come configurare Microsoft Entra CBA utilizzando Foxpass Cloud PKI. Ti guida attraverso il processo di configurazione e spiega come i certificati emessi da Foxpass si integrano perfettamente con i flussi di lavoro CBA di Entra.
Casi d'uso in cui Foxpass dà il meglio di sé
Foxpass è progettato per soddisfare le esigenze reali dei moderni team IT. La sua flessibilità e l'integrazione di rete incorporata la rendono la soluzione ideale per le organizzazioni che devono proteggere l'accesso su un'ampia gamma di dispositivi e ambienti. Ecco alcuni dei casi d'uso più comuni in cui Foxpass supera Microsoft Cloud PKI:
1. Autenticazione Wi-Fi basata su certificato
Foxpass consente un'autenticazione sicura basata su certificati per le reti Wi‑Fi utilizzando 802.1x con EAP-TLS. Funziona perfettamente con access point e hardware di rete dei principali fornitori come Cisco, Aruba, Meraki e Ubiquiti. Con Foxpass Cloud RADIUS, non c'è bisogno di implementare e gestire la tua infrastruttura RADIUS.
2. Registrazione di BYOD e dispositivi non gestiti
A differenza di Microsoft Cloud PKI, che supporta solo i dispositivi registrati in Intune, Foxpass semplifica l’emissione di certificati per qualsiasi dispositivo. Che si tratti di un laptop personale, del telefono di un collaboratore esterno o di un Chromebook usato in un contesto scolastico, Foxpass supporta un onboarding sicuro senza compromettere il controllo.
3. Accesso VPN sicuro
I certificati Foxpass possono essere utilizzati per autenticare i client VPN su varie piattaforme. I team IT possono imporre l’accesso basato su certificati per gli utenti remoti, garantendo che solo i dispositivi affidabili possano stabilire connessioni VPN, senza fare affidamento su password o sull’iscrizione degli utenti a Intune.
4. Identità Zero Trust e accesso alla rete
Foxpass supporta la sincronizzazione in tempo reale con provider di identità come Entra ID e Okta, consentendo alle organizzazioni di applicare criteri di accesso basati sia sull’identità dell’utente sia su quella del dispositivo. Se combinato con l'autenticazione basata su certificati e Cloud RADIUS, Foxpass supporta un vero approccio zero-trust sia a livello di rete sia a livello di identità.
Questi casi d'uso riflettono la crescente esigenza di soluzioni di accesso sicure e scalabili che vanno oltre l'ecosistema Microsoft. Con Foxpass, le organizzazioni possono semplificare le operazioni, ridurre i rischi e migliorare l'esperienza utente in ogni ambiente che gestiscono.
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Microsoft Cloud PKI può essere un'opzione pratica per le organizzazioni già profondamente inserite nell'ecosistema Intune, ma non è all'altezza quando sono richiesti flessibilità, supporto per una gamma più ampia di dispositivi e integrazione completa con la rete. La mancanza di supporto RADIUS, la compatibilità limitata con i dispositivi e la breve durata dei certificati creano difficoltà inutili per i team IT che gestiscono ambienti moderni e ibridi.
Foxpass è la migliore alternativa. Offre tutti i vantaggi della sicurezza basata su certificati, senza vincolarti a un'unica piattaforma. Con l'autenticazione basata su certificati, un'integrazione dell'identità senza interruzioni e un backend Cloud RADIUS completamente gestito, Foxpass semplifica l'implementazione di policy di accesso sicuro su qualsiasi dispositivo, utente o sede.
Che tu voglia sostituire Microsoft Cloud PKI o estenderne le funzionalità, Foxpass ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica piattaforma facile da gestire.
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