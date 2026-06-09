Quando ho fondato Foxpass otto anni fa, il mio obiettivo era portare funzionalità di sicurezza di livello enterprise alle aziende di tutte le dimensioni. Con il tuo aiuto, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Con la nostra linea di prodotti per l'identità e di prodotti di controllo degli accessi basato sui ruoli per reti e server, abbiamo migliorato la sicurezza per centinaia di clienti.
Sono felicissimo di annunciare che Foxpass è stata acquisita da Splashtop, leader nell'accesso remoto e nell'Remote Support sicuri. Quando ho incontrato per la prima volta Mark e gli altri cofondatori, è stato subito chiaro che le nostre visioni erano allineate e che la passione che condividevamo per entusiasmare i clienti era evidente.
Per cominciare, non cambierà molto: l'intero team si unirà a Splashtop. Continuerai a vedere gli stessi volti nelle call di vendita e nelle chat di supporto. E con il supporto di Splashtop, Foxpass potrà introdurre alcuni miglioramenti ai nostri prodotti attesi da tempo e continuare a offrire il supporto di altissimo livello che ti aspetti da noi.
Sono molto orgoglioso di ciò che il team di Foxpass, passato e presente, ha realizzato. Ti sono grato, nostri clienti, per averci supportato lungo il cammino con la vostra preferenza, il vostro feedback e, soprattutto, la vostra fiducia. Questa acquisizione segna l'inizio di un nuovo capitolo che offrirà prodotti migliori, supporto migliore e maggiore sicurezza ai nostri clienti attuali e futuri.
Cordiali saluti,
Aren Sandersen
Founder, Foxpass
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro da ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, i media e l’intrattenimento, l’apprendimento e il supporto IT offrono un’esperienza veloce, semplice e sicura come essere davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60 fps; funzionalità di sicurezza avanzate e conformità; un'unica applicazione per l'accesso e l'assistenza su tutti i dispositivi e sistemi operativi; e supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Più di 30 milioni di utenti, compresi quelli nell'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com