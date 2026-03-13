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Evoluzione del Lavoro Virtuale

23 – 24 giugno 2022

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare la Virtual Workplace Evolution di quest'anno a Berlino!

Splashtop è lieta di sponsorizzare la Virtual Workplace Evolution di quest'anno a Berlino! Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise per consentire ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare computer da remoto, fornire supporto su richiesta ai dispositivi degli utenti finali e abilitare l'accesso remoto ai computer per i dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.

Virtual Workplace Evolution | Splashtop Enterprise