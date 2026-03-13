Evoluzione del Lavoro Virtuale
23 – 24 giugno 2022
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare la Virtual Workplace Evolution di quest'anno a Berlino!
Splashtop è lieta di sponsorizzare la Virtual Workplace Evolution di quest'anno a Berlino! Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise per consentire ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare computer da remoto, fornire supporto su richiesta ai dispositivi degli utenti finali e abilitare l'accesso remoto ai computer per i dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.