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Service Management World

21-22 luglio 2021 – Online

Service Management World

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare virtualmente il Service Management World quest'anno!

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare virtualmente il Service Management World quest'anno! Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise per consentire ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare da remoto i computer, fornire supporto on-demand ai dispositivi degli utenti finali e abilitare l'accesso remoto ai computer per i dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.

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