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Splashtop20 years of trust
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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

La migliore alternativa a HP Anyware (ex Teradici CAS)

Stai pagando troppo e hai ancora problemi di accesso remoto?

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Fino a 3 mesi gratuiti

Offerta di migrazione EOL di HP Anyware

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Perché scegliere Splashtop?

  • Prestazioni elevate

    Sfrutta le prestazioni elevate di cui hai bisogno per lavorare su app complesse e file enormi, anche da lontano, su tutti i dispositivi (compresi Windows, Mac e Linux). Con lo streaming 4K fino a 60fps (e lo streaming iMac Pro Retina 5K), la possibilità di regolare con precisione le impostazioni come il colore 4:4:4 e la bassa latenza: non si tratta di magia, ma è come se lo fosse. 

  • Sicurezza

    Splashtop protegge ogni connessione con crittografia di livello aziendale e accessi basati sulle autorizzazioni. Ci impegniamo al massimo per mantenere al sicuro le tue informazioni professionali e personali, in modo che tu non debba preoccupartene. 

  • Semplicità

    Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop sono semplici da configurare e utilizzare: non è richiesta alcuna esperienza informatica. Progettiamo i nostri prodotti in modo che siano potenti e facili da usare, sia per i singoli che per i team IT di aziende di ogni dimensione.

  • Prezzo imbattibile

    Splashtop offre funzioni di alta qualità a un prezzo imbattibile e trasparente. I nostri piani tariffari si rivolgono a singoli utenti, aziende e istituti scolastici, a seconda delle esigenze.

Massimizza le prestazioni dell'accesso remoto con Splashtop

Per prestazioni avanzate

Prestazioni dell'accesso remoto

Prova il colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà e molto altro ancora

Al prezzo di 11,25 € al mese

Fatturazione su base annua a 135 €

Sconti sulle licenze a volume

  • 4-9 utenti, per un risparmio del 20%

  • 10+ utenti, per un risparmio del 25%


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Enterprise

Accesso e supporto remoto completo con:

  • Integrazione SSO

  • Autorizzazioni granulari

  • Accesso pianificato

  • Licenze tecniche per il tuo team di assistenza


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Splashtop vs HP Anyware (ex Teradici CAS)


Prestazioni di Splashtop accesso remoto

Splashtop Enterprise

HP Anyware

Prestazioni elevate: streaming 4K fino a 60fps (e streaming iMac Pro Retina 5K) con bassa latenza, colori 4:4:4 e possibilità di regolare con precisione le impostazioni

Reindirizzamento del dispositivo USB e passthrough del microfono

Wacom Bridge per flussi di lavoro creativi remoti

Ampio supporto per dispositivi

Autenticazione singola

Veloce da implementare e gestire

Sicurezza

TLS 1.2, standard del settore, con crittografia AES a 256 bit e altro ancora

TLS 1.2, standard del settore, con crittografia AES a 256 bit e altro ancora

Tecnologia PCoIP che prevede la crittografia e il trasporto di pixel, crittografia AES a 256 bit

Utilizzo della GPU esterna

Disponibile solo nel piano top

Pianificazione dell'accesso remoto

Piattaforma consolidata per l'accesso remoto e l'assistenza

Assistenza clienti via telefono, e-mail, ticketing e chat

Solo ticketing e telefono


Perché Splashtop è l'alternativa a Parsec: i vantaggi principali

  • Sviluppo di giochi

    La bassa latenza e la qualità impeccabile delle immagini ti permettono di lavorare ai tuoi progetti da qualsiasi parte del mondo, sia che tu stia disegnando personaggi, programmando meccaniche di gioco, componendo colonne sonore o eseguendo il debug del codice. 

  • Post-produzione

    Produttori, montatori, specialisti VFX e animatori sono entusiasti delle elevate prestazioni di Splashtop, dell'ottima sincronizzazione A/V e della protezione dei contenuti, che consentono a più artisti di lavorare in modo sicuro ed efficiente su più team. 

  • Trasmissione

    Scopri un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni alla tua workstation e alle tue apparecchiature di trasmissione. Collegati a potenti workstation e postazioni di editing per creare contenuti di alta qualità da qualsiasi dispositivo e trasmettere in diretta da qualsiasi luogo. 

  • Architettura

    Lavora alle attività CAD quotidiane, modella progetti di interni ed esegui simulazioni con facilità, godendo di un accesso remoto sicuro alla tua workstation e del reindirizzamento del dispositivo USB per il tuo mouse 3D. Collabora facilmente con il tuo team per fornire progetti di alta qualità ai tuoi clienti. 

  • Istruzione

    Offri agli studenti l'accesso remoto ai laboratori del campus e a software potenti, in modo che possano lavorare dai loro Chromebook, iPad e PC sempre e ovunque. 

Dai nostri clienti soddisfatti

Ora i creativi possono spingersi oltre i confini della creatività e della collaborazione, eseguendo attività come il montaggio video e la sincronizzazione AV e accedendo allo storage condiviso e agli altri componenti hardware necessari, da remoto (con Splashtop).

Responsabile delle Relazioni con i Partner, Adobe Video

Dai nostri clienti soddisfatti

Gli artisti che utilizzano i dispositivi Wacom nei flussi di lavoro di post-produzione possono utilizzare Splashtop per lavorare in modo fluido e produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio: un grande vantaggio per i luoghi di lavoro remoti di oggi.

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

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