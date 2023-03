Benvenuto al nuovo Chief Marketing Officer e VP delle vendite di Splashtop per le Americhe

Continuando la nostra evoluzione come azienda, Splashtop ha assunto il nostro primo Chief Marketing Officer (CMO), Michelle Burrows, e il nostro primo Vice Presidente delle vendite per le Americhe, Grant Murphy.

La nostra decisione di aggiungere queste due nuove posizioni al nostro team esecutivo riconosce sia i risultati già raggiunti da Splashtop sia ciò che dobbiamo fare per migliorare ancora. Nell'ultimo anno abbiamo ricevuto 65 milioni di dollari di nuovi finanziamenti che hanno spinto la nostra valutazione oltre il livello di unicorno da 1 miliardo di dollari; abbiamo sostenuto una crescita elevata rimanendo in attivo dal 2015; abbiamo ampliato la nostra portata globale e abbiamo ottenuto una valutazione complessiva di 97 da parte di Capterra.

Queste due posizioni sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e miglioramento continuo come azienda, quindi era importante selezionare le persone migliori per ricoprire questi ruoli. Sono sicuro che abbiamo fatto le scelte giuste.

Per presentare ufficialmente queste due importanti aggiunte alla famiglia Splashtop, ho parlato con entrambi del motivo per cui vogliono lavorare in Splashtop e di come stanno affrontando i loro nuovi ruoli.

Mark Lee: Prima di tutto, benvenuto su Splashtop! Puoi parlarci un po' di come vedi Splashtop e perché eri interessato a unirti a noi?

Michelle Burrows: Grazie, Mark. Non appena ho iniziato a esaminare seriamente l'attuale attività di Splashtop, è stato chiaro che l'azienda si trova a un punto di svolta. Con fondatori forti, prodotti eccellenti, una cultura affiatata e calorosa, clienti famosi e felici, Splashtop è pronta a decollare e sono entusiasta di far parte della traiettoria di crescita dell'azienda!

Grant Murphy: Splashtop è cresciuta enormemente durante la pandemia, offrendo la tecnologia giusta al momento giusto per l'improvviso aumento del lavoro a distanza che si è verificato in tutto il mondo. Ora è giunto il momento per l'azienda di espandersi a monte nel mercato, raggiungendo le medie imprese più grandi e implementando approcci di vendita più proattivi. Come ha detto Michelle, è un momento davvero emozionante per entrare a far parte di Splashtop.

Mark: Quali sono le vostre filosofie di fondo sui rispettivi ruoli di responsabile marketing e responsabile vendite?

Michelle: I marketer di sono leader di pensiero e narratori del perché e del come le persone utilizzano le nostre soluzioni. Per me il marketing è strategico per tutta l'azienda, dalla prima interazione con un potenziale cliente fino al customer journey. Il nostro marchio e chi siamo come azienda, insieme al modo in cui le nostre soluzioni aiutano le organizzazioni a operare in modo più efficace, devono passare attraverso ogni punto di contatto.

Grant: La mia filosofia di vendita personale è che è importante avere un'organizzazione di vendita divertente. Le vendite sono molto stressanti, ma se ti diverti, puoi generare l'entusiasmo necessario per sostenere lo slancio delle vendite. E ovviamente intendo un divertimento accompagnato da responsabilità.

Mark: So che entrambi ponete molta enfasi sulla cura dei vostri team. Potete parlare un po' di questo aspetto dei vostri ruoli?

Michelle: Non si possono fare cose straordinarie senza persone straordinarie, quindi sono molto attenta a coinvolgere le persone giuste, ad assicurarmi che siano nelle posizioni giuste all'interno del team e che lavorino sulle cose giuste, quindi a rimuovere qualsiasi ostacolo che possa impedire loro di fare il loro lavoro migliore.

Grant: Per il tipo di approccio alla vendita di cui ha bisogno un'azienda come Splashtop, è importante che i venditori del mio team abbiano un'innata curiosità, in modo da poter capire le capacità dei prodotti, le esigenze dei clienti e come abbinarli per raggiungere i nostri obiettivi di vendita.

Mark: Iniziate entrambi nello stesso momento per funzioni che devono lavorare insieme. In che modo ognuno di voi affronta il rapporto tra marketing e vendite?

Michelle: Un tempo si pensava al marketing come alle persone che portavano i contatti e li lanciavano alle vendite, o che si occupavano di organizzare le feste delle vendite. Ma non è così che funzionano le cose oggi, ammesso che siano mai andate davvero così. Oggi il marketing e le vendite devono formare un cerchio, non una linea. Ho lavorato nelle vendite anni fa e so cosa significa iniziare ogni mese o ogni trimestre a zero, con la prossima serie di quote davanti a me. Credo che il marketing debba essere responsabile dei numeri delle vendite tanto quanto il team di vendita.

Grant: Sono d'accordo con Michelle: è essenziale che le vendite e il marketing lavorino di pari passo, definendo e rimanendo sullo stesso messaggio, in modo da poter far progredire l'azienda insieme. Voglio anche correggere un'idea sbagliata che le persone hanno delle vendite, ovvero che lavoriamo sodo e facciamo festa al bar. Mi piacerebbe cambiare l'immagine in quella di chi lavora sodo e fa festa con i figli, perché l'equilibrio tra lavoro e vita privata è così importante.

Michelle: È proprio vero, Grant. Ho imparato a conoscere l'equilibrio tra lavoro e vita privata in prima persona qualche anno fa, quando ho assunto la carica di vicepresidente del marketing in un'azienda Fortune 50. Pensavo di essere arrivato alla professione, ma mi sentivo fuori equilibrio. Quindi è importante riconoscere che tutti noi abbiamo delle responsabilità anche al di là del lavoro.

Mark: OK, ecco una domanda divertente per ognuno di voi. Qual è il tuo superpotere professionale?

Grant: Penso di fare un paio di cose molto bene nelle vendite. Il primo è che sono bravo a capire come incastrare il piolo quadrato di un cliente nel buco rotondo di un'azienda, facendo combaciare le esigenze del cliente con ciò che l'azienda offre. La seconda cosa è motivare le persone. La mia situazione ideale è quella in cui, invece di essere io a trascinare la squadra, loro mi mettono in barca e spingono.

Michelle: Credo che il mio principale superpotere sia la capacità di mettere insieme il team giusto per portare le aziende al loro prossimo passo. Come ho detto prima, non si possono fare cose straordinarie senza persone straordinarie. L'altra cosa in cui sono bravo, e che ho fatto più volte nella mia carriera, è quello che chiamo marketing trasformazionale, ovvero prendere un'azienda esistente e innalzarla di un certo livello. Si tratta di far lavorare insieme il marketing del marchio, della domanda e del prodotto verso lo stesso obiettivo.

Mark: Sapete, un'altra cosa che avete in comune è che siete entrambi i primi lavoratori a distanza di Splashtop: Michelle da Denver e Grant da Dallas. Come ti senti a lavorare da remoto?

Michelle: Ho lavorato a distanza per gran parte della mia carriera, anche attraverso i continenti. Quindi sono molto a mio agio nel lavorare con un paio di fusi orari diversi. Allo stesso tempo, ritengo che sia importante stabilire relazioni con le persone del mio team, quindi trascorrerò un po' di tempo di persona a Splashtop, facendo quelle conversazioni informali che sono più difficili da fare durante le chiamate Zoom programmate, ma che sono così importanti per conoscersi davvero.

Grant: Ancora una volta, io e Michelle siamo in sintonia! Lavoro da remoto dal 2001, anche se devo dire che l'onboarding da remoto è un modo insolito per iniziare. Ho anche in programma di trascorrere del tempo nella nuova e più grande sede di Splashtop a Cupertino. Ma è bello poter modellare il lavoro a distanza a livello dirigenziale, considerando il settore in cui opera Splashtop.

Mark: Grazie a entrambi per il vostro tempo e, a nome di tutti i dipendenti di Splashtop, vi do un caloroso benvenuto e non vedo l'ora di lavorare con voi per portare la nostra azienda a livelli ancora più alti.