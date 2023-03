I 5 migliori strumenti software per i lavoratori ibridi

Nel corso del 2020 e del 2021, molti lavoratori d'ufficio sono passati con successo a una routine di lavoro da casa. Ora che molte aziende stanno riportando i dipendenti in ufficio, le modalità di lavoro ibride stanno rapidamente diventando la chiave della produttività. Secondo questo recente articolo di Gartner, il 45% della forza lavoro sfrutterà configurazioni ibride per lavorare da casa da 2 a 3 giorni alla settimana entro il 2022.

Cosa sta contribuendo al successo del passaggio al lavoro ibrido a tempo indeterminato? Una ricchezza di strumenti software specificamente progettati per consentire ai lavoratori della conoscenza di rimanere concentrati, collaborare e soddisfare i più alti standard professionali, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

I 5 tipi di strumenti software con il maggiore potenziale per il successo nel lavoro ibrido comprendono:

Gestione del progetto

Comunicazione in tempo reale

Collaborazione

Gestione & monitoraggio del team

Accesso remoto

Ognuno di questi cinque strumenti software aiuta i lavoratori ibridi di maggior successo. Scoprirai velocemente il motivo quando leggerai la nostra breve analisi di ognuno di essi qui sotto.

Gli strumenti software essenziali per i lavoratori ibridi

Gestione del progetto

Spesso, i lavoratori ibridi prendono parte a diversi progetti che coinvolgono vari interlocutori con responsabilità distinte, quindi tenere traccia di tutto diventa una sfida. Mantenersi organizzati diventa ancora più difficile quando alcuni collaboratori lavorano in remoto.

Gli strumenti di gestione dei progetti registrano le tabelle di marcia del progetto in tempo reale mediante dashboard online. Per i collaboratori che non lavorano in ufficio, si ha la certezza di essere al corrente dei compiti loro assegnati, quando devono essere completati, da chi, nonché dello stato di tutti gli altri incarichi previsti dal progetto.

I principali strumenti di gestione dei progetti includonoProofHub,Trello,monday.com, eWorkfront.

Comunicazione in tempo reale

Per tenere informati i membri di tutti i tuoi team, devi assicurarti che tutte le linee di comunicazione siano aperte e facilmente accessibili. Infatti, l'accessibilità è fondamentale per evitare alle persone di rimanere indietro, perché impedisce loro di perdere una conversazione quando sono a casa o in un altro luogo remoto.

Gli strumenti di comunicazione in tempo reale consentono a interi team di pubblicare messaggi all'interno di gruppi pertinenti, consentendo ai lavoratori ibridi di contribuire a una conversazione o di recuperare i messaggi passati, anche se non erano disponibili in tempo reale. Molti strumenti di questa categoria hanno rapidamente guadagnato popolarità consentendo ai lavoratori ibridi di impegnarsi in discussioni faccia a faccia, tramite telefonate o videochat su Internet.

I principali strumenti di comunicazione in tempo reale includonoSlack,Teams eZoom.

Collaborazione

Quando i componenti di un team lavorano in luoghi diversi, la collaborazione attraverso la posta elettronica non riesce a soddisfare le esigenze in tempo reale. Il software di collaborazione permette ai lavoratori ibridi di contribuire ai file condivisi, raggiungere un accordo su questioni critiche e progredire costantemente in tempo reale.

Gli strumenti di collaborazione più diffusi sono Asana,Google Drive,Microsoft Teams, eConfluence.

Gestione & monitoraggio del team

Questa capacità si è rivelata fondamentale per i team leader, durante il 2020 e il 2021. Se sei un team leader che necessita di lavorare in remoto, oppure se i membri del tuo team lavorano sia dall'ufficio che da casa, allora devi essere in grado di garantire che ognuno dei tuoi collaboratori sia coinvolto e contribuisca.

Questi strumenti ti consentono di sondare l'impegno del tuo team e di avere un rapido feedback su come i tuoi collaboratori percepiscono il loro lavoro. Alcuni strumenti indicano anche quanto è attivo il tuo team monitorando tastiera, mouse, app e altre metriche di utilizzo. Tali strumenti ti aiutano a mantenere la motivazione del tuo team, mentre ti avvisano anche quando un membro del team rimane indietro. Gli strumenti software per il monitoraggio e la gestione del team includono Hubstaff, Officevibe e JotForm.

Software di accesso remoto

Per i lavoratori ibridi, poche cose sono più frustranti del bisogno di accedere a un file importante o a un'applicazione sul proprio computer di lavoro, per poi vedersi negare l'accesso semplicemente perché non sono in ufficio.

Il software di accesso remoto rende i computer di lavoro accessibili ai lavoratori ibridi ovunque e in qualsiasi momento. Tu e il tuo team potete accedere in modo sicuro ai computer dell'ufficio da casa e da altre località (ad esempio bar, hotel, aeroporti) e usarli come se foste seduti proprio di fronte ai vostri dispositivi. È possibile aprire qualsiasi file e utilizzare qualsiasi applicazione come faresti in ufficio, mentre esegui l'accesso remoto da qualsiasi altro dispositivo.

Il miglior strumento di accesso remoto per il lavoro ibrido èSplashtop Enterprise.

Splashtop Business Access è il miglior software di accesso remoto per il lavoro ibrido. Più di 200.000 aziende e 30 milioni di persone in tutto il mondo usano già Splashtop come strumento per il loro successo nel lavoro ibrido, beneficiando di numerosi vantaggi, tra cui:

Accesso remoto sicuro in qualsiasi momento ai computer di lavoro, anche dopo il normale orario di lavoro.

Accesso a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Strumenti di miglioramento della produttività che consentono di trasferire file tra computer, stampare documenti remoti, condividere lo schermo e altro ancora.

Lavoro a distanza in modo produttivo proprio come se si fosse in ufficio e si stesse usando il computer di persona.

Gestione di più utenti e computer con l'account Splashtop.

"Splashtop è molto conveniente, semplice, veloce da installare sul proprio computer e consente di accedere da remoto in modo sicuro al desktop aziendale ovunque ci si trovi. Sono molto soddisfatto perché il servizio remoto di Splashtop mi ha semplificato la vita!" – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Per ulteriori informazioni su come le soluzioni di accesso remoto Splashtop possono facilitare i tuoi casi d'uso nel lavoro ibrido, visita la pagina Splashtop per il lavoro remoto e ibrido.