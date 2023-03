Adobe lavora con Splashtop

Ti presentiamo Dave Helmly e Karl Soule. Dave è il responsabile dello sviluppo strategico di Adobe Video. Karl è il Sr. Responsabile tecnico delle vendite di Adobe Video. Stavano cercando la soluzione di accesso remoto ottimale per accedere ai computer dedicati dell'ufficio mentre erano in viaggio, ma poi la pandemia globale li ha colpiti e hanno dovuto trovare rapidamente una soluzione. Uno dei loro clienti multimediali ci ha consigliato Splashtop. Si è scoperto che Splashtop era tutto ciò che non sapevano di stare cercando.

Una volta iniziato a lavorare con Splashtop, hanno iniziato a raccomandarlo ad altri partner, tra cui grandi organizzazioni di stampa e trasmissioni.

Stavamo valutando diverse soluzioni. Abbiamo dato un'occhiata a quelle più popolari e abbiamo trovato Splashtop. Ho lavorato con un cliente del gruppo Warner Media che utilizza il prodotto Enterprise: abbiamo esaminato i successi ottenuti nel loro reparto e questo ha attirato la mia attenzione. -Dave Helmly

Quando si modificano i video da remoto è necessaria una sincronizzazione A/V veloce, ed è proprio qui che Splashtop eccelle

I clienti di Adobe lavorano con grandi quantità di storage condiviso, petabyte di filmati che richiedono una forte sincronizzazione A/V e la capacità di lavorare rapidamente. Hanno scoperto che Splashtop eccelleva in questo campo, soprattutto quando si faceva il remoting da un Mac a un altro Mac, anche a seimila chilometri di distanza.

Quando i ragazzi (i video editor) digitano 3 o 4 tasti al secondo per i tagli veloci dei reparti promozionali, è fondamentale avere un prodotto reattivo che mantenga la sincronizzazione A/V in linea. Questa è una delle aree in cui ho scoperto che Splashtop eccelle. -Karl Soule, Adobe Video

