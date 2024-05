Susan Li

Vicepresidente della gestione dei prodotti

Susan Li vanta oltre 20 anni di esperienza di leadership e commercializzazione di prodotti nel settore della cybersecurity e del networking. In qualità di vicepresidente del Product Management di Splashtop, è responsabile delle strategie e delle roadmap di prodotto per Splashtop Secure Workspace. Prima di entrare a far parte di Splashtop, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso diversi fornitori di prodotti e servizi aziendali, tra cui Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena e AT&T. Susan è appassionata di sicurezza informatica e si dedica al rafforzamento della sicurezza informatica per le PMI. Ha conseguito un Master in Ingegneria Industriale presso la Dalhousie University in Canada. Susan è una sostenitrice delle donne e fa da mentore e da paladina alla prossima generazione di donne leader nel campo della cybersecurity.