Shannon Atwell

Direttore Marketing

In qualità di direttore del marketing, Shannon si concentra sulla creazione di campagne di marketing coinvolgenti e sulla garanzia di un percorso agevole per tutti i nostri clienti durante la loro esperienza Splashtop. Shannon utilizza Splashtop per lavorare da remoto senza problemi, collaborando con il suo team mentre è in movimento. Al di fuori di Splashtop, Shannon ama partecipare a concerti e viaggiare in posti nuovi.