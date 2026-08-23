Ryman Healthcare fortalece Soporte remoto en Australia y Nueva Zelanda con Splashtop
Empoderar a un equipo de infraestructura distribuida con Soporte remoto seguro, escalable y rentable para aproximadamente 5.000 endpoints en Australia y Nueva Zelanda.
Impacto
Reducción de costes de soporte remoto sin comprometer la capacidad
Al sustituir TeamViewer por Splashtop, Ryman Healthcare redujo significativamente sus costes de licencias manteniendo las capacidades de Soporte remoto de las que depende su equipo de infraestructura cada día.
Soporte más rápido para una plantilla geográficamente distribuida
Splashtop permite a los ingenieros conectarse instantáneamente con los puntos finales de residencias de ancianos, centros de cuidado de ancianos y centros sanitarios, ayudando a resolver problemas rápidamente y minimizando las interrupciones para el personal.
Soporte remoto escalable para 5.000 puntos finales
Con un remoto fiable de Acceso, un despliegue sencillo y una administración centralizada, Splashtop soporta aproximadamente 5.000 dispositivos Windows y Android , proporcionando una plataforma que puede escalar junto al creciente entorno tecnológico de Ryman Healthcare.
para contratar empleados
Ryman Healthcare es uno de los principales proveedores de residencias de ancianos y cuidado de ancianos de Australasia, que gestiona residencias de ancianos, centros de cuidado de ancianos y servicios sanitarios en toda Australia y Nueva Zelanda. Apoyar a una organización tan geográficamente dispersa requiere tecnología fiable que permita al personal ofrecer una atención de calidad sin interrupciones.
Como Director de Infraestructura Tecnológica, Jacques Loubser lidera un equipo de diez ingenieros y especialistas responsables de gestionar la infraestructura tecnológica central de la organización. Su equipo supervisa la estrategia de infraestructura, la gestión de endpoints, los servicios cloud , la ciberseguridad, la resiliencia operativa y las plataformas tecnológicas que mantienen el negocio en funcionamiento.
Con miles de endpoints repartidos en múltiples ubicaciones, ofrecer un remoto de Soporte rápido y fiable es esencial. Los ingenieros deben solucionar problemas, realizar mantenimiento y asistir al personal de primera línea sin los retrasos y costes asociados a desplazarse al lugar.
Antes de adoptar Splashtop, Ryman Healthcare confiaba en TeamViewer para Soporte remoto. Aunque la plataforma cumplía con los requisitos funcionales de la organización, Jacques y su equipo identificaron una oportunidad para mejorar el valor comercial de su entorno Soporte remoto como parte de una iniciativa más amplia de optimización tecnológica.
El equipo comenzó a evaluar alternativas que pudieran ofrecer las mismas capacidades de nivel empresarial y, a la vez, un mayor retorno de la inversión.
Los objetivos clave incluían:
Reducir los costes de licencia de Soporte remoto
Mantener o mejorar la experiencia de Soporte remoto
Simplificar el despliegue y la administración continua
Soportar aproximadamente 5.000 endpoints de forma eficiente
Ofrecer una solución que pueda escalar con el crecimiento futuro
Ofrecer una experiencia fluida tanto para el personal de TI como para los usuarios finales
El equipo revisó TeamViewer junto con varias otras soluciones remotas de Soporte antes de seleccionar Splashtop.
Elegimos Splashtop porque ofrecía el mejor equilibrio entre funcionalidad, facilidad de uso, escalabilidad y valor comercial. En comparación con TeamViewer, ofrecía un mejor retorno global de la inversión.
Jacques Loubser, Responsable de Infraestructura Tecnológica, Ryman Healthcare
Resolución
Tras una evaluación exitosa, Ryman Healthcare estandarizó Splashtop Remote Support para proporcionar asistencia remota segura en sus operaciones en Australia y Nueva Zelanda.
Soporte remoto empresarial en Australia y Nueva Zelanda
Splashtop permite al equipo de infraestructura de Ryman Healthcare apoyar de forma segura a los usuarios independientemente de su ubicación. Los ingenieros pueden resolver problemas de forma remota, realizar mantenimiento y asistir a empleados en residencias de ancianos, centros de cuidado para mayores y centros sanitarios sin necesidad de visitas in situ.
La capacidad de conectarse inmediatamente a dispositivos remotos reduce los retrasos en la resolución de problemas y permite al equipo responder rápidamente siempre que se necesite soporte.
Soporte fiable para aproximadamente 5.000 endpoints
Hoy en día, el equipo de infraestructura utiliza Splashtop para gestionar y dar soporte a aproximadamente 5.000 endpoints de Windows y Android en un entorno grande y distribuido geográficamente.
Con no supervisada y acceso remoto atendido, los técnicos pueden resolver problemas rápidamente, ofrecer asistencia técnica y realizar la gestión diaria de endpoints a través de una plataforma Soporte remoto fiable.
Despliegue sencillo y adopción rápida
El despliegue fue sencillo y eficiente, permitiendo a la organización hacer la transición desde TeamViewer con la mínima interrupción.
El equipo de infraestructura pudo comenzar a incorporar dispositivos poco después de la implementación, mientras que los ingenieros de soporte adoptaron rápidamente la plataforma como parte de sus flujos de trabajo diarios.
"La experiencia fue fluida desde la evaluación hasta la implementación. El despliegue fue sencillo y nuestros equipos de soporte adoptaron la plataforma rápidamente."
Menor coste total de propiedad
Uno de los resultados más significativos ha sido la mejora del valor comercial.
Al sustituir TeamViewer por Splashtop, Ryman Healthcare redujo sus costes de licencia mientras continuaba proporcionando las capacidades de Soporte remoto de nivel empresarial necesarias en todo su entorno.
En lugar de sacrificar funcionalidades para reducir costes, la organización logró un coste total de propiedad más bajo manteniendo una experiencia de soporte de alta calidad.
Respuesta más rápida y mejor experiencia de usuario
Las conexiones rápidas y remotas permiten a los ingenieros comenzar a solucionar problemas de inmediato, ayudando a reducir los tiempos de inactividad de los empleados en Australia y Nueva Zelanda.
Acceso remoto desatendido se ha convertido en una de las capacidades más valiosas del equipo, permitiendo a los ingenieros de soporte conectarse a dispositivos sin necesidad de una coordinación extensa con los usuarios finales. Esto ayuda a resolver los problemas de forma más eficiente y minimiza las interrupciones en el personal de primera línea.
Construido a escala
A medida que Ryman Healthcare continúa modernizando su entorno tecnológico, Splashtop ofrece una plataforma escalable capaz de apoyar un crecimiento continuo.
Con un rendimiento fiable, administración sencilla y seguridad de nivel empresarial, la solución permite al equipo de infraestructura ofrecer Soporte remoto de forma consistente a lo largo de un gran y distribuido conjunto de endpoints.
"Recomendaríamos Splashtop a organizaciones que buscan capacidades de Soporte remoto de nivel empresarial sin precios de nivel empresarial. Ofrece una gran funcionalidad y una excelente relación calidad-precio." — Jacques Loubser, Responsable de Infraestructura Tecnológica, Ryman Healthcare
Splashtop en tres palabras
Al estandarizar en Splashtop Remote Support, Ryman Healthcare fortaleció su capacidad para soportar aproximadamente 5.000 puntos finales en Australia y Nueva Zelanda, reduciendo los costes de licencias y manteniendo un alto nivel de servicio. El equipo de infraestructura se beneficia ahora de una plataforma Soporte remoto que combina funcionalidad de nivel empresarial con un valor comercial excepcional, ayudando a la organización a seguir ofreciendo servicios tecnológicos eficientes en sus operaciones en crecimiento.
Sobre el cliente
Ryman Healthcare es uno de los principales proveedores de residencias de ancianos y cuidado de ancianos en Australasia, gestionando residencias de ancianos, centros de cuidado y servicios sanitarios en toda Nueva Zelanda y Australia. La organización está dedicada a proporcionar una vida y atención de jubilación de alta calidad a través de comunidades diseñadas específicamente para apoyar el bienestar y la independencia de los adultos mayores. Con operaciones que abarcan ambos países, Ryman Healthcare confía en tecnología moderna para ofrecer servicios eficientes y apoyar a miles de empleados en un entorno geográficamente distribuido.