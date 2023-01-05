OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT: acceso remoto a ordenadores de la sala informática con Splashtop
OSZ IMT elige a Splashtop debido a una mejor experiencia de atención al cliente
Resumen
Cuando el campus de OSZ IMT se cerró debido al COVID-19, los alumnos y los profesores no podían acceder físicamente a los ordenadores de la sala de informática del centro. Los ordenadores de alto rendimiento de la sala de informática albergaban las aplicaciones de software que los alumnos necesitaban para su aprendizaje. Sin acceso a estos ordenadores, los alumnos no podían continuar con sus clases.
Con Splashtop para salas de informática remotas, los alumnos pudieron acceder y controlar de forma remota los ordenadores de la sala de informática desde sus propios dispositivos, lo que permitió a OSZ IMT proporcionar a los estudiantes y profesores los recursos informáticos que necesitaban mientras aprendían de forma remota.
El reto: La COVID-19 impide que los estudiantes accedan a los ordenadores del laboratorio
Muchos de los estudiantes que asisten a clase en la OSZ IMT dependen de los ordenadores de laboratorio ubicados en el campus de la escuela para realizar sus tareas. La OSZ IMT enseña a los estudiantes a dominar las aplicaciones de software, incluyendo AutoCAD, Revit e Inventor para prepararlos de manera óptima para sus carreras.
Sin embargo, cuando la COVID-19 cerró el campus, los estudiantes no tenían forma de acceder físicamente a los ordenadores del laboratorio en persona
"Somos una escuela de informática y ofrecemos formación dual para diseñadores técnicos", explica Stefan Babst, jefe del departamento II de la OSZ IMT. Al mismo tiempo, las aplicaciones que enseñamos a los estudiantes sólo funcionan en ordenadores de alto rendimiento. Estas aplicaciones de software se utilizan para crear estructuras y edificios en 3D, lo que requiere ordenadores potentes que nuestros estudiantes y profesores no tienen en casa".
Esto significaba que los estudiantes y los profesores no tenían forma de acceder a los programas de software que necesitaban. La única forma en que podían acceder al software era a través de los ordenadores de la sala de informática ubicados en el campus.
Babst y el resto del equipo de la OSZ IMT necesitaban encontrar una solución que permitiera a los estudiantes y profesores acceder a los ordenadores del laboratorio desde sus casas.
LA SOLUCIÓN: HABILITAR EL ACCESO REMOTO A LOS ORDENADORES DE LA SALA DE INFORMÁTICA CON SPLASHTOP
Mientras buscaba una solución, Babst acabó encontrando el software de escritorio remoto de Splashtop.
Splashtop es una solución ideal para la enseñanza, ya que permite a los alumnos y profesores controlar de forma remota los ordenadores de la sala de informática desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil (incluidos los Chromebook). Cuando un usuario final accede de forma remota a un ordenador de la sala de informática, puede tomar el control de él, abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier programa como si realmente estuviera de forma presencial frente a él.
Splashtop es una gran solución, ya que permite a las instituciones educativas aprovechar su infraestructura de TI existente (sin necesidad de invertir en nuevo hardware) al tiempo que ofrece a los estudiantes una forma de acceder a los recursos informáticos proporcionados por el centro desde casa.
Splashtop proporcionó a la OSZ IMT la solución que necesitaba para superar el reto al que se enfrentaban estudiantes y profesores. La OSZ IMT fue capaz de pasar rápidamente al aprendizaje remoto y reanudar las clases mientras los estudiantes y profesores accedían a distancia a los ordenadores del laboratorio de la escuela desde casa.
Resultados: La OSZ IMT, impresionada con Splashtop
Splashtop destacó para Babst por el excelente servicio de atención al cliente que ofrecía, la función de acceso remoto programado, su bajo precio y la fiabilidad.
Incluso antes de que la OSZ IMT comprara Splashtop, Babst estaba encantado con el nivel de servicio al cliente que experimentó por parte de Splashtop.
"Durante la evaluación... sugerimos una mejora en la consola de administración de Splashtop para programar mejor los tiempos de lanzamiento", dijo Babst. "El equipo de Splashtop implementó nuestras sugerencias rápidamente y se mostró muy receptivo con nuestras peticiones".
Babst también quedó impresionado con la función de acceso remoto programado , que permitió a los administradores de TI establecer un horario para que grupos de alumnos accedieran a los ordenadores de la sala de informática en franjar horarias predeterminadas.
"[Antes de Splashtop] probamos otros productos de software; sin embargo, notamos que el acceso a las salas de informática no era el óptimo", dijo Babst. "Por lo general, tenemos bloques de clases de 90 minutos. Las clases cambian cada 90 minutos. El apagado rápido y la reprogramación después de los 90 minutos no funcionaron bien con otros tipos de software".
Con la función de acceso remoto programado de Splashtop, la OSZ IMT pudo establecer fácilmente un horario para que sólo grupos específicos de 18 a 30 estudiantes pudieran acceder remotamente a los ordenadores de un determinado laboratorio durante el horario de clase.
Otros aspectos destacados que Babst mencionó incluyen el bajo precio de Splashtop en comparación con otros productos de acceso remoto y la fiabilidad de Splashtop a pesar de las aplicaciones que consumen muchos recursos a las que los alumnos accedían de forma remota. En general, Babst está más que satisfecho con su decisión de elegir Splashtop.
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Detalles
Acerca de la OSZ IMT
La Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik de Berlín (OSZ IMT) ofrece a los estudiantes diversos cursos de formación profesional en hardware informático, desarrollo de software, redes, electrónica e ingeniería de equipos médicos. La escuela cuenta con 3.000 estudiantes y 160 profesores.
La OSZ IMT proporciona a sus estudiantes y profesores equipos técnicos de alta calidad en sus aulas y laboratorios, incluidos más de 1.000 ordenadores de alto rendimiento. Estos ordenadores son vitales, ya que permiten a los estudiantes aprender a utilizar las aplicaciones informáticas necesarias en sus campos.
Acerca del software de acceso remoto de Splashtop
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Testimonios de los clientes
Durante la evaluación, [el equipo Splashtop] llegó en el momento justo. Tanto nuestras solicitudes de soporte como los problemas de protección de datos se resolvieron rápidamente… Splashtop reaccionó muy rápido a nuestras solicitudes.
Stefan Babst - Jefe de Departamento II, OSZ IMT