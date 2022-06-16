TiFlux Amplía su Cartera de Servicios de "Help Desk" con Soluciones de Software de Acceso Remoto de Splashtop
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La asociación está alineada con los objetivos de expansión internacional tanto de Splashtop como de TiFlux
SAN JOSÉ, California, lunes 21 de septiembre de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, y TiFlux, empresa de soluciones de TI para proveedores de servicios de TI, han anunciado hoy una asociación para integrar el software de acceso remoto Splashtop en la cartera de soluciones de TI de TiFlux para los mercados latinoamericanos.
TiFlux buscó un socio estratégico como Splashtop para poder ofrecer un protocolo de streaming de acceso remoto en tiempo real para su sistema de gestión de TI. TiFlux hizo una encuesta global, probando más de 20 socios y Splashtop resultó ser el ganador. Splashtop ofrece acceso remoto de alta calidad y software de soporte remoto, conectando teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, a precios muy razonables.
La asociación permite que TiFlux incorpore Splashtop dentro de TiFlux Service Desk y proporcione a los técnicos de soporte técnico de TI acceso remoto instantáneo a sus computadoras administradas. Como resultado, los técnicos pueden controlar las computadoras de forma remota directamente desde su plataforma TiFlux, solucionar problemas de manera eficaz y mantener las computadoras administradas en funcionamiento en las mejores condiciones.
"De enero a agosto, registramos un crecimiento del 72 % en los ingresos", dijo Marcio Jacson, director ejecutivo de TiFlux. "Asociarnos con Splashtop nos acercará un paso más a nuestro objetivo de ser el recurso elegido para gestionar TI de forma remota en los mercados latinoamericanos más amplios".
"Splashtop se encuentra actualmente en una fase de rápida expansión global, con más del 50 por ciento de crecimiento global este año", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop Inc. "Después de establecer nuestra presencia americana y asiática y de abrir recientemente nuestra sede EMEA en Ámsterdam, seguimos avanzando al fortalecer nuestra presencia en otros mercados globales como América Latina".
Más información sobre la asociación entre TiFlux y Splashtop aquí.
Acerca de TiFlux
Fundada en 2017 y con sede en Joinville, Brasil, TiFlux es una startup de soluciones de TI que ofrece servicios de help desk, service desk, calidad de TI, SaaS, automatización de TI y gestión de TI en América Latina. TiFlux cuenta actualmente con 22 personas en el equipo y está creciendo rápidamente, con un 72% de crecimiento de los ingresos desde enero de 2020.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para profesionales de empresas, MSP, departamentos de TI y servicios de asistencia. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otro software de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de Splashtop en todo el mundo.