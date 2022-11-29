Una encuesta de Splashtop revela que el 84% de los estudiantes universitarios desean acceso remoto a los laboratorios informáticos; el enfoque híbrido del aprendizaje capacita a los estudiantes
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Universidades de todo el mundo recurren a Splashtop para conectar de forma segura a estudiantes, profesores y TI con tecnología de acceso remoto
CUPERTINO, California - 26 de octubre de 2022 - Los estudiantes de hoy en día esperan flexibilidad a la hora de aprender, según la última encuesta de Splashtop, líder en acceso remoto seguro y software de asistencia. Splashtop encuestó a más de 1.000 estudiantes de enseñanza superior de EE.UU. y el Reino Unido para conocer mejor sus preferencias tecnológicas y de aprendizaje a distancia. Los resultados indican que el 84% de los estudiantes universitarios creen que el acceso remoto a los laboratorios informáticos es importante para su educación y podría mejorar su rendimiento. Estos resultados apuntan a un cambio continuo en la forma en que los estudiantes prefieren aprender.
"La nueva generación de estudiantes de hoy en día espera una tecnología que les ayude a aprender de forma más eficiente y eficaz, estén donde estén. Estamos increíblemente orgullosos de ayudar a cerrar la brecha tecnológica para los estudiantes que quieren hacer trabajos de informática en casa y garantizar que tengan un acceso seguro y sin problemas a las aplicaciones, los archivos y el hardware que necesitan", dijo Nityasha Wadalkar, directora de marketing de productos de Splashtop.
La tecnología de acceso y asistencia remotos de Splashtop funciona entre bastidores para que los estudiantes y profesores puedan ser productivos y colaborar desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Universidades de todo el mundo -incluidas la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Westminster, Londres, la Universidad de Duke, la Universidad de Nottingham, la Universidad de las Artes de Londres y Virginia Tech - confían en Splashtop para potenciar su experiencia de aprendizaje a distancia, incluida la infraestructura segura y el soporte informático remoto.
Conclusiones adicionales de la encuesta:
Para lograr una experiencia de aprendizaje óptima, los estudiantes prefieren una mezcla de acceso presencial y remoto a los recursos educativos, sobre todo cuando se trata de ordenadores de la sala de informática.
Cuando se trata del aula, los alumnos siguen queriendo estar cara a cara con sus profesores y compañeros. De hecho, el 46,2% de los estudiantes sigue pensando que aprende mejor en el campus, mientras que el 38,2% prefiere una mezcla de clases online y presenciales. Más del 84% de los estudiantes creen que tener acceso remoto a los laboratorios informáticos es importante y podría mejorar su rendimiento, y citan la posibilidad de gestionar las clases, los proyectos y el trabajo según sus horarios como principales motivadores.
Traer tu propio dispositivo a clase se ha convertido en la norma, lo que hace que la tecnología remota sea un componente fundamental para que los estudiantes accedan al software y los recursos necesarios.
Los estudiantes nativos digitales de hoy en día esperan cada vez más que su experiencia educativa sea un reflejo de su estilo de vida fuera de la escuela, con un acceso ininterrumpido a la información que necesitan desde sus dispositivos. Los encuestados informan de que utilizan una media de 1,8 dispositivos, que incluyen una mezcla de ordenadores portátiles, smartphones, ordenadores de sobremesa, tabletas y Chromebooks.
De forma abrumadora, los estudiantes esperan que su universidad les proporcione la asistencia informática que necesitan.
Más del 90% de los estudiantes encuestados dijeron que esperan que su universidad les proporcione asistencia técnica cuando tienen problemas, lo que hace que la asistencia informática a distancia sea cada vez más valiosa para las universidades que quieren crear una experiencia digital más dinámica para los estudiantes.
Acercar las salas de ordenadores a los estudiantes, estén donde estén
Splashtop permite a las universidades crear entornos de salas de ordenadores virtuales que permiten el aprendizaje asíncrono y la productividad desde cualquier lugar o fuera de horario. Esta flexibilidad ayuda a promover la equidad y la inclusión de los estudiantes con discapacidades o problemas de movilidad, así como de los estudiantes que hacen malabares con el trabajo, la escuela y los horarios personales. Las soluciones de acceso remoto de Splashtop son agnósticas en cuanto a dispositivos —con compatibilidad con Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook— permitiendo a los estudiantes de todos los entornos socioeconómicos tener acceso a potentes aplicaciones y tecnología.
Asistencia para los estudiantes a distancia
Gracias a Splashtop, los equipos de asistencia técnica pueden ofrecer una rápida asistencia remota bajo demanda de cualquier dispositivo y prestar asistencia informática a los estudiantes y profesores en casa o en el campus.
Las funciones de soporte informático de Splashtop permiten a los equipos técnicos mantener y actualizar proactivamente miles de dispositivos sin interrumpir el aprendizaje. Esto es posible gracias a la consola de gestión centralizada, que permite una gestión fácil y eficaz de usuarios, permisos y dispositivos. El acceso y los permisos pueden programarse para franjas horarias concretas, a fin de garantizar una experiencia de acceso remoto fluida para los estudiantes y el personal, manteniendo al mismo tiempo la privacidad y seguridad de los datos. Splashtop cumple la FERPA con la autenticación de dos factores y el inicio de sesión único (SSO).
"La pandemia desencadenó un movimiento necesario hacia procesos más modernos y flexibles, habilitados por las soluciones de software remotas de Splashtop, y dio a los estudiantes una mejor manera de conciliar su vida y sus estudios", dijo Wadalkar. "Investigamos continuamente lo que quieren los estudiantes y los centros, para asegurarnos de que proporcionamos soluciones que respondan a sus necesidades cambiantes".
Para saber más sobre Splashtop Laboratorios Informáticos Remotos y Soluciones para el Aprendizaje a Distancia, Remoto & Híbrido, visita Splashtop en la Conferencia Anual Educause 2022, del 25 al 28 de octubre de 2022, en el stand nº 771.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com