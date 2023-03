Splashtop nombrado ganador del Premio 2022 a la Mejor Lista de Software de TrustRadius

TrustRadius reconoce a Splashtop como ganador de la lista de mejor software en general, basándose en las excepcionales opiniones y comentarios de los clientes sobre las soluciones de acceso remoto seguro y asistencia de Splashtop.

CUPERTINO, California - 2 de noviembre de 2022 - Splashtop, líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy que ha sido galardonada con el premio 2022 Best Software List Award de TrustRadius, una de las 10 principales plataformas de revisión de software de todo el mundo. Este año, Splashtop ha obtenido varios premios al mérito a través de TrustRadius, entre ellos Top Rated, Solutions Leader, Best Value y Best Feature set.

"Splashtop fue seleccionado para la lista de los mejores software de 2022 por ser el más adecuado para todos los segmentos del mercado: pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas", dijo Megan Headley, vicepresidenta de investigación de TrustRadius. "Estos premios se basan directamente en las opiniones de sus clientes. Los clientes de Splashtop de todos los segmentos destacan su función de acceso SOS para dar a los técnicos remotos acceso a los dispositivos supervisados y no supervisados".

Esto es lo que dicen los clientes verificados de Splashtop en TrustRadius:

"Utilizamos Splashtop en toda nuestra empresa para acceder a nuestro CRM, sistemas de música y ordenadores que utilizamos in situ en los eventos. Nos permite acceder de forma SEGURA a nuestros datos para que nuestro negocio funcione con fluidez y eficacia. Es extremadamente fácil de usar, y resulta muy sencillo alternar entre cuentas para acceder a distintos puestos de trabajo." Director General, Cutting Edge Entertainment (Entretenimiento, 11-50 empleados)

"Utilizamos Splashtop para dar soporte a una plantilla híbrida cada vez más numerosa (remota y presencial). Los departamentos de TI son los usuarios y gestores de Splashtop. Asistimos a los empleados tanto en casa como en otras sucursales, para ahorrarles tiempo de conducción y de inactividad. Splashtop nos ha permitido incluso diagnosticar y arreglar tabletas y teléfonos de forma remota". Administrador en tecnología de la información (empresa bancaria, 51-200 empleados)

"Lo mejor de Splashtop es que todos los datos permanecen en las redes de todos en lugar de en los ordenadores portátiles que van de un lado para otro. Una buena higiene cibernética consta de múltiples capas y Splashtop es una parte importante de nuestro enfoque de seguridad tanto a nivel interno como para nuestros clientes". Consultor tecnológico, ATC Tech Inc. (Tecnología de la información y servicios, 1-10 empleados)

"Nuestro departamento de TI lo utiliza para controlar a distancia todos los dispositivos de nuestro campus para dar soporte a los usuarios finales. Esto ayudó a los dispositivos de los usuarios de forma remota para resolver los problemas. Y nos ahorra muchísimo tiempo. No tuvimos que correr por el campus para acceder físicamente a los dispositivos. También lo utilizamos para algunos parches de actualizaciones cuando nuestra solución de despliegue estaba caída". Arquitecto de servicios de usuario, San Juan College (Gestión de la educación, 501-1000 empleados)

"Estamos agradecidos a nuestra comunidad de usuarios por recomendarnos y a TrustRadius por este reconocimiento", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Nos enorgullecemos de tener los productos más fáciles de usar disponibles y una experiencia de cliente inigualable".

Experiencia del usuario optimizada a distancia

Splashtop conecta a las personas con los ordenadores, las aplicaciones y las cuentas, estén donde estén, de forma sencilla, asequible y segura. Los usuarios disfrutan de las capacidades de alto rendimiento que necesitan para trabajar desde cualquier parte del mundo, con calidad 4K HD, conexiones rápidas en tiempo real y velocidades de fotogramas de hasta 60 fps.

Plataforma segura y repleta de funciones

Los equipos de Help Desk de TI y los proveedores de servicios gestionados pueden gestionar y dar soporte fácilmente a equipos distribuidos con la plataforma todo en uno de acceso remoto y soporte , disponible tanto para la nube como para on-prem. Splashtop ofrece más posibilidades de trabajo remoto seguro, con flujos de trabajo de conexión simplificados y mayor eficacia para los técnicos del servicio de asistencia y los usuarios finales. Splashtop hace de la seguridad una parte fundamental del acceso remoto, con conexiones cifradas y acceso basado en permisos a ordenadores y aplicaciones.

Contratos y precios sencillos

Splashtop ofrece contratos transparentes y sencillos, con precios claros y sin subidas de tarifas sorpresa. Cuando los usuarios necesitan ayuda, disfrutan del incomparable servicio de atención al cliente de Splashtop -disponible por correo electrónico, chat y asistencia telefónica en directo- para ayudarles a resolver los problemas y volver al trabajo rápidamente.

Acerca de Splashtop

Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com

Acerca de TrustRadius

TrustRadius es la plataforma de investigación y revisión más fiable para que los líderes empresariales encuentren y seleccionen el software adecuado a sus necesidades. Los responsables de la toma de decisiones de todos los sectores confían en la orientación e investigación verificadas y basadas en pares de TrustRadius. Los vendedores captan y convierten a los compradores de alta intención contando sus historias únicas a través de reseñas enriquecidas. Más de 12 millones de visitantes al año crean e interactúan con contenidos y datos de reseñas de alta calidad en Trustradius.com. Con sede en Austin (Texas), TrustRadius fue fundada por empresarios de éxito y está respaldada por Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.