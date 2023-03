Splashtop se une al programa de socios de ServiceNow

Splashtop planea integrar sus soluciones de acceso a ordenadores remotos y de soporte remoto con las soluciones de gestión de servicios de TI de ServiceNow

San José, California — 27 de marzo de 2019 — Splashtop Inc. se complace en anunciar su incorporación al Programa de socios tecnológicos de ServiceNow. Formar parte de este programa de socios autoriza a Splashtop a recomendar, recibir formación y ofrecer soluciones de implementación a los clientes de ServiceNow. Además, también le da derecho a Splashtop a acceder a las herramientas y recursos de ServiceNow, lo que permite a la empresa acelerar los compromisos de automatización de servicios de TI. Splashtop espera ofrecer los productos e implementaciones líderes en la industria de ServiceNow para mejorar el trabajo de las personas.

Splashtop ofrece acceso remoto seguro y asequible y soluciones de soporte remoto ideales para las pequeñas y medianas empresas, así como para los servicios de asistencia técnica y los equipos de soporte de las empresas.

Los equipos de TI y los servicios de soporte pueden acceder remotamente a los dispositivos Windows, Mac, iOS y Android de los usuarios para proporcionar soporte asistido utilizando Splashtop On-Demand Support (SOS).

Los MSP y el soporte de TI pueden utilizar el soporte remoto de Splashtop para el acceso remoto en cualquier momento, así como la supervisión y administración de ordenadores de punto final.

Los particulares y profesionales de empresas pueden acceder remotamente a sus ordenadores desde otro ordenador o dispositivo móvil con Splashtop Business Access

Los productos empresariales Splashtop ofrecen al departamento de TI capacidades de soporte remoto seguro, a la vez que dan a los empleados la flexibilidad de acceder a sus propios ordenadores desde cualquier lugar.

"Nos complace formar parte del Programa de Socios Tecnológicos de ServiceNow", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Al participar en el programa, Splashtop podrá ofrecer integraciones que hacen que las herramientas de soporte remoto de Splashtop sean fácilmente accesibles desde dentro de las soluciones de Gestión de Servicios de TI (ITSM) de ServiceNow, a fin de incrementar la eficiencia del servicio para los clientes de ServiceNow".

Para saber más sobre las ofertas de asistencia remota y acceso remoto de Splashtop, visita www.splashtop.com.

Acerca de Splashtop

Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de Asistencia Remota de Splashtop permiten a los informáticos y a MSPs dar soporte a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Soporte Bajo Demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y help desk acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para proporcionar soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.

ServiceNow, el logo de ServiceNow, Now, Now Platform, y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Otros nombres de empresas, nombres de productos y logotipos pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con las que están asociados.