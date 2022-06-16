Splashtop completa su financiación unicornio con 15 millones de dólares adicionales de inversores existentes
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La financiación adicional de 15 millones de dólares amplía la ronda unicornio sobresuscrita de Splashtop a 65 millones de dólares
SAN JOSÉ, California, miércoles 10 de marzo de 2021-Splashtop Inc, líder en acceso remoto y asistencia a distancia de nueva generación, ha conseguido 15 millones de dólares adicionales de los inversores existentes Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA y DFJ DragonFund.
En enero de 2021, Splashtop anunció una ronda de financiación de 50 millones de dólares que elevó su valoración por encima del nivel de unicornio de 1.000 millones de dólares. La nueva financiación adicional de 15 millones de dólares cierra la ronda de financiación del unicornio Splashtop en 65 millones de dólares.
"El enfoque moderno de Splashtop para el acceso remoto está marcando una diferencia real en cómo, dónde y cuándo las personas pueden utilizar los recursos digitales que necesitan para trabajar, aprender y entretenerse", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Esta última recaudación de fondos nos ayudará a dar soporte a nuestra acelerada expansión global amplificando nuestra marca, atrayendo más talento y ampliando nuestra presencia empresarial".
Fundada en 2006, Splashtop empezó a ser rentable en 2015 y ha crecido rápidamente desde entonces. Splashtop tiene ahora más de 30 millones de usuarios, soporta más de 800 millones de sesiones en todo el mundo, y tiene una tasa de crecimiento actual del 160%, con unos beneficios del 60%.
Según el inversor de Splashtop Jai Das de Sapphire Ventures, esto representa un rendimiento excepcional y posiciona a Splashtop como el ejemplo perfecto de una empresa ágil que ha demostrado un rápido crecimiento, impresionantes resultados de satisfacción de los clientes y atractivos márgenes de beneficio.
"A medida que avancemos y sigamos creciendo, seguiremos aspirando a innovar y ofrecer los mejores productos y servicios de su clase para deleitar a nuestros clientes en todo el mundo", dijo Mark Lee, cofundador y director general de Splashtop.
Puedes saber más sobre la financiación de Splashtop y su camino hacia el estatus de unicornio en El blog del CEO de Splashtop.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y asistencia remota de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.