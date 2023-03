Splashtop y Bridge Digital se asocian para ofrecer acceso remoto y asistencia a la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento

Ofrece flujos de trabajo seguros, de alto rendimiento y baja latencia, así como soporte informático remoto para permitir una experiencia productiva de trabajo desde cualquier lugar para M&E

Cupertino, CA y Nashville, TN - 9 de diciembre de 2021 - Splashtop, Inc., líder en soluciones seguras de acceso remoto y asistencia, y Bridge Digital, Inc., expertos en flujos de trabajo de vídeo digital y en las tecnologías que los hacen funcionar, han anunciado una asociación para ofrecer las soluciones basadas en la nube y on-premise de Splashtop a los clientes de medios de comunicación y entretenimiento (M&E) de Bridge Digital.

"Splashtop proporciona un acceso remoto muy seguro, que es la característica y el requisito más importante cuando trabajamos con nuestros clientes", dijo Mickey Charles, de Bridge Digital. "Investigamos continuamente soluciones que sean eficaces internamente y proporcionen productos de flujo de trabajo eficientes a nuestros clientes. Hoy en día hay productos en el mercado que dicen tener una gran seguridad en el trato con los clientes, pero tienen algunos agujeros. Somos especialmente diligentes en cuanto a las herramientas que utilizamos y recomendamos cuando accedemos remotamente a un cliente. Splashtop ofrece el mayor nivel de seguridad del producto que nosotros y nuestros clientes apreciamos."

Splashtop permite un trabajo a distancia seguro y de alta calidad y soporte diseñado para que las empresas M&E accedan a ordenadores y software de gama alta desde cualquier dispositivo. La industria M&E, en particular, necesita acceder a distancia a programas informáticos que consumen muchos recursos para la edición, el renderizado, la difusión, la sincronización de audio y vídeo, los efectos visuales, los efectos de sonido, la pintura, la escultura y otras actividades de postproducción. Splashtop ayuda a conectarse de forma segura a ordenadores locales para trabajar y colaborar sin problemas - con capacidades de alto rendimiento incluyendo streaming 4k hasta 60 FPS mientras se minimiza automáticamente la latencia. Splashtop también está totalmente optimizado para la aceleración de GPU NVIDIA y AMD y CPU Intel.

"En 2020, los estudios tuvieron que adoptar rápidamente el trabajo a distancia como solución provisional a los cierres patronales y las oficinas cerradas. Más de un año después, sigue siendo una necesidad, pero la atención se ha desplazado de la adopción del trabajo remoto a la optimización del flujo de trabajo remoto", dijo Justin Windsor, Jefe de Canal de Splashtop. "Estamos encantados de que Bridge Digital se haya unido a nuestra comunidad de socios y esperamos poder ofrecer nuestras soluciones a los clientes de M&E".

Acerca de Splashtop:

Splashtop Inc. ofrece acceso remoto seguro y software y servicios de asistencia remota para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto basado en la nube, seguro y fácil de gestionar de Splashtop está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene una puntuación de 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, utilizan productos Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para obtener más información.

Acerca de Bridge Digital Inc:

Bridge Digital Inc. ayuda a las empresas del sector del entretenimiento de los medios de comunicación & a crear, gestionar, distribuir y monetizar sus activos de vídeo de forma más eficaz. Nuestras soluciones cubren todo el flujo de trabajo de los medios digitales, desde la ingesta hasta la entrega final. Nos centramos en el uso estratégico de la tecnología para acelerar tus flujos de trabajo, ampliar tus capacidades y mejorar la calidad para obtener un mayor rendimiento de tu inversión.