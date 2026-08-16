Soporte remoto con IA con Splashtop y SysAid
Conecta Splashtop con SysAid AI para iniciar sesiones seguras de soporte remoto directamente desde los registros de servicio, ayudando a los equipos de TI a solucionar problemas y asistir a los usuarios más rápido.
Características Principales
Inicia el soporte remoto con flujos de trabajo impulsados por IA
Inicia fácilmente el soporte remoto directamente desde tu mesa de servicio. SysAid AI identificará automáticamente el dispositivo, proporcionará enlaces para conectarte, registrará automáticamente las sesiones en el recorrido del ticket y aprenderá a sugerir acceso remoto para tickets similares.
Conexiones remotas seguras
Protege las sesiones de soporte remoto con conexiones cifradas de Splashtop y controles de acceso diseñados para entornos empresariales y corporativos.
Funciones de la sesión remota
Usa funciones de soporte remoto de Splashtop como transferencia de archivos, reinicio remoto, chat y control remoto para solucionar problemas de dispositivos en tiempo real.
Proporciona soporte remoto bajo demanda
Genera un enlace de invitación para el usuario solicitante y un enlace de inicio para el técnico directamente desde el registro de servicio de SysAid.
Conéctate a equipos gestionados
Inicia una sesión remota en un equipo existente que ya está disponible en Splashtop.
El agente de IA identifica el correcto: por nombre del activo, por el activo del usuario solicitante o por cualquier otra referencia en el registro de servicio. Tu técnico también puede nombrar el equipo directamente.
Mantén registros de la actividad de soporte
Toda la actividad de inicio y de las sesiones remotas se registra automáticamente en el registro de servicio de SysAid, lo que da a tu equipo el rastro de auditoría necesario para visibilidad, auditoría y cumplimiento sin mover un dedo.
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
Recursos
Guía de configuración
Conectar Splashtop con SysAid
Refuerza las operaciones de TI con Splashtop AEM
Amplía tus flujos de trabajo de servicios de TI con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatiza las tareas rutinarias, gestiona parches, supervisa el estado de los endpoints, identifica vulnerabilidades y actúa para mantener los dispositivos seguros y actualizados, todo ello junto con Splashtop Remote Support.