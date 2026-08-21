Simplifica el soporte remoto de TI con Splashtop y Rippling
Proporciona a los equipos de TI acceso remoto seguro y en tiempo real a los dispositivos gestionados por Rippling, con la implementación, los controles de sesión y el registro de actividad gestionados directamente a través de Rippling.
Características Principales
Instala y configura Splashtop a través de Rippling
Rippling se encarga de la instalación sin intervención y la configuración del agente de Splashtop en los dispositivos de los empleados y de la aplicación de administración para los administradores de dispositivos designados.
Accede a los dispositivos y contrólalos de forma remota
Conéctate a los dispositivos gestionados en tiempo real con visualización y control remotos de pantalla, para que los equipos de TI puedan solucionar problemas desde cualquier lugar.
Configura las políticas de acceso remoto
Aplica configuraciones para toda la organización de aprobación de empleados, acceso remoto al terminal y requisitos de sesión mediante Rippling Devices Settings.
Rastrea y graba sesiones remotas
Mantén registros de actividad, motivos de sesión y grabaciones para favorecer la visibilidad, la auditoría, el cumplimiento normativo y la revisión interna.
Accede a dispositivos y dales soporte de forma remota
Visualiza y controla los dispositivos gestionados en tiempo real, con soporte para hasta dos sesiones remotas simultáneas.
Resuelve problemas con acceso al terminal remoto
Ejecuta acciones de línea de comandos en dispositivos remotos sin tomar el control de la pantalla del empleado.
Compatibilidad con entornos multimonitor
Visualiza y trabaja en varios monitores remotos durante una sesión remota.
Disponibilidad: Los planes Splashtop Standard y Splashtop Premium están disponibles a través de la Rippling App Shop. Standard ofrece funciones básicas de acceso remoto y soporte remoto, mientras que Premium añade funciones avanzadas de sesión, productividad y cumplimiento normativo.
Recursos
Obtén Splashtop a través de Rippling
Explora la integración y añade Splashtop a tu entorno de Rippling.
Refuerza las operaciones de TI con Splashtop AEM
Amplía tus flujos de trabajo de servicios de TI con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatiza las tareas rutinarias, gestiona parches, supervisa el estado de los endpoints, identifica vulnerabilidades y actúa para mantener los dispositivos seguros y actualizados, todo ello junto con Splashtop Remote Support.