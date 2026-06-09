La red Wi-Fi forma la columna vertebral de nuestras instituciones educativas y es la que permite todo, desde portales de deberes por internet hasta reuniones virtuales de profesores. La mayoría de los administradores de K-12 confían en la seguridad de sus redes Wi-Fi y creen que las medidas de ciberseguridad existentes son adecuadas.
Por desgracia, esta confianza suele depositarse en el lugar erróneo. La seguridad Wi-Fi, aunque se suele pasar por alto con frecuencia, podría ser el punto débil del sistema de seguridad de la red de tu centro educativo.De hecho, según Comparitech.com, los ataques de ransomware en escuelas y universidades de EE. UU. acarrearon pérdidas de 9,45 mil millones de dólares en 2022.
La ilusión de la seguridad del Wi‑Fi
Los centros educativos suelen confiar en varias soluciones de seguridad, como herramientas de antimalware y prevención de phishing. Aunque estas soluciones forman partes clave de una estrategia de seguridad sólida, no protegen necesariamente la red Wi‑Fi de la escuela frente a todas las amenazas.
La percepción de que la red Wi-Fi es intrínsecamente segura y que otras medidas de seguridad ofrecen suficiente protección es un concepto erróneo muy peligroso. Esto sucede sobre todo cuando el personal de TI, que no suele estar presente en las instalaciones, puede descuidar involuntariamente la seguridad de la red Wi-Fi.
Los peligros de la vulnerabilidad de la red Wi-Fi
Esta es una realidad como un templo: personas internas o externas pueden aprovecharse de las redes Wi-Fi para obtener acceso no autorizado a los sistemas, lo que genera contratiempos graves. Al espiar o interceptar datos de Wi-Fi (una práctica conocida como ataque Man-in-the-Middle o MITM), los malhechores pueden robar las credenciales de los docentes y administradores.
Esto puede dar lugar a un acceso no autorizado a la red del administrador/personal sin protección, manipulaciones en los sistemas de notas o incluso parones completos del sistema que dificultan las actividades académicas, como los exámenes.
Además de esto, los ataques MITM también podrían ofrecer una puerta de entrada para otros ataques, donde se puede implementar ransomware o se pueden robar datos personales con fines malignos. Esto no es solo una hipótesis: ya se han producido violaciones de la seguridad como estas y volverán a ocurrir si no se toman las medidas adecuadas.
Seguridad de la red: cómo mantener la visibilidad y el control
Otro aspecto importante de la seguridad de la red es mantener la visibilidad y el control sobre el acceso a la red, lo que podría incluir la gestión del acceso de exempleados o estudiantes. El acceso no autorizado puede provocar infracciones no deseadas, filtraciones de información confidencial y eludir los filtros de red establecidos, especialmente en instituciones educativas. Es fundamental revisar y actualizar periódicamente los controles de acceso para garantizar que solo las personas con autorización en el presente tengan acceso.
Los ataques "Evil Twin" (también conocido como espionaje Wi-Fi): una amenaza oculta en las redes Wi-Fi escolares
Un tipo de ataque a la red Wi-Fi particularmente alarmante pero que a menudo se pasa por alto es el ataque "Evil Twin". En este caso, se crea una red Wi-Fi no autorizada que imita a la red legítima en cuanto a nombre y aspecto. Esta red maliciosa actúa como un "gemelo malvado" de la red original para engañar a los usuarios y que se conecten a ella en lugar de a la legítima. Este truco es preocupantemente sencillo de ejecutar y requiere habilidades técnicas mínimas, lo que hace que sea una táctica factible incluso para estudiantes que no sean expertos en tecnología.
Los docentes desprevenidos pueden conectarse sin saberlo a esta red maliciosa mientras realizan sus tareas diarias. Una vez conectado, el dispositivo del profesor queda expuesto. La persona que maneja la red del gemelo malvado puede supervisar las actividades del docente en internet, interceptar datos confidenciales, como credenciales de inicio de sesión y, en última instancia, obtener acceso a recursos confidenciales.
Cómo cumplir con los requisitos de cumplimiento
Las escuelas K-12 están sujetas a varias normativas fundamentales, como la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), la Children’s Internet Protection Act (CIPA), la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) y la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Estas leyes exigen que los centros educativos garanticen la seguridad de los estudiantes en internet, garanticen la privacidad de los expedientes de los estudiantes y protejan la información sanitaria. La implementación de un marco férreo de seguridad Wi-Fi es fundamental para cumplir con estos requisitos legislativos.
El papel de RADIUS en el cumplimiento normativo y la seguridad Wi-Fi
RADIUS (servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a tu centro educativo a cumplir con estos estándares. Lo consigue proporcionando acceso seguro y autenticado a tus redes Wi-Fi. Un producto de control de acceso potente como el servidor RADIUS de Foxpass, que se integra con tus sistemas existentes, requiere un tiempo de configuración mínimo.
Con RADIUS, cuando un usuario intenta acceder a la red, sus credenciales se autentican y su dispositivo se evalúa para cumplir con los estándares de seguridad. Esto disminuye la probabilidad de acceso no autorizado y, por lo tanto, mitiga el riesgo de infracciones y fugas de datos. En consecuencia, ayuda a cumplir con los requisitos de privacidad de las leyes FERPA, COPPA e HIPAA al limitar el acceso a datos confidenciales de estudiantes e información sanitaria.
El control que ofrece el sistema de autenticación de RADIUS también puede ayudar en el cumplimiento de la CIPA. Al garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la red, los centros educativos pueden gestionar y supervisar mejor las actividades en internet, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a contenido inapropiado en la red.
Asegura tu centro educativo ya
La complacencia en materia de seguridad puede tener consecuencias devastadoras para las escuelas K-12. Es hora de que evalúes tus medidas de seguridad actuales y analizar las grietas que puedan existir, particularmente en tu red Wi-Fi. No esperes hasta que ocurra una violación de seguridad para darte cuenta de la importancia de la seguridad Wi-Fi.
Implementa soluciones como Foxpass RADIUS hoy mismo para garantizar que la red de tu centro educativo sea verdaderamente segura, cumpla con las leyes y esté preparada para el futuro. Recuerda: la seguridad no se trata solo de proteger los sistemas y los datos, se trata de salvaguardar el futuro de nuestros estudiantes. En lo que a la seguridad Wi-Fi en las escuelas K-12 se refiere, es mejor prevenir que curar.