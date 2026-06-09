Trevor Jackins es Senior Digital Marketing Manager en Splashtop. También es un apasionado usuario del software de acceso remoto de Splashtop, ya que lo utiliza para conectarse de forma remota a su ordenador de la oficina y trabajar desde casa. La ilusión de Trevorpor Splashtop nace de su interés en cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria.