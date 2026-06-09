Las escuelas de educación primaria y secundaria se enfrentan a exigencias cada vez mayores a la hora de proteger sus redes. Con un número cada vez mayor de dispositivos, plataformas de aprendizaje en línea y ciberamenazas, los responsables de TI de los centros educativos deben asegurarse de que su infraestructura Wi‑Fi no solo sea fiable, sino también segura y conforme a la normativa.
Afortunadamente, el programa federal E-Rate hace posible que las escuelas obtengan financiación para actualizaciones tecnológicas críticas, incluidas herramientas que mejoran la seguridad de la red.
Si tu centro educativo está solicitando financiación E-Rate, ahora es el momento ideal para dejar atrás el acceso Wi‑Fi obsoleto basado en contraseñas. Los métodos tradicionales WPA2-PSK no solo son incómodos, sino que también dejan tu red vulnerable al acceso no autorizado y al uso compartido de contraseñas.
En su lugar, escuelas de todo el país están recurriendo a la autenticación Wi‑Fi basada en certificados impulsada por soluciones de cloud RADIUS y PKI.
Foxpass es un proveedor aprobado de E-Rate que ayuda a los distritos de K–12 a gestionar de forma segura el acceso inalámbrico mediante una autenticación fluida basada en la identidad. Con integraciones para Microsoft Entra ID (antes Azure AD), Jamf y Google Workspace, Foxpass ofrece acceso seguro y escalable tanto para estudiantes como para el personal.
En este blog, te explicaremos cómo la financiación E-Rate puede ayudarte en tu transición hacia una seguridad Wi‑Fi moderna y cómo Foxpass facilita el cambio.
¿Qué es E-Rate y cómo funciona?
El programa E-Rate, conocido oficialmente como el Programa de Escuelas y Bibliotecas del Fondo de Servicio Universal, ofrece descuentos para ayudar a las escuelas K–12 y bibliotecas que cumplen los requisitos a obtener acceso asequible a las telecomunicaciones y a internet. Gestionado por la Universal Service Administrative Company (USAC) y supervisado por la FCC, E-Rate desempeña un papel vital en la ampliación de las oportunidades de aprendizaje digital al financiar la infraestructura de red esencial.
E-Rate se divide en dos categorías de financiación. La categoría 1 cubre servicios de conectividad de banda ancha, como acceso a internet y redes de área amplia. La categoría 2 se centra en las conexiones internas, que incluyen conmutadores, puntos de acceso, firewalls y soluciones de seguridad de red. Aquí es donde los centros educativos pueden asignar fondos a herramientas que mejoran la seguridad del Wi‑Fi y la autenticación de dispositivos.
Para recibir descuentos de E-Rate, las escuelas deben enviar solicitudes detalladas mediante formularios como el Formulario 470 y el Formulario 471, en los que se indiquen los servicios o equipos que tienen previsto adquirir. Es importante destacar que todos los proveedores implicados deben estar registrados como proveedores de E-Rate (Foxpass cumple este requisito, por lo que es apto para su adquisición con financiación de la categoría 2).
Con la planificación y la documentación adecuadas, los centros educativos pueden usar E-Rate para modernizar sus redes y adoptar soluciones de acceso seguras y escalables, como la autenticación Wi‑Fi basada en certificados.
Requisitos de seguridad de red para la financiación E-Rate
Para recibir fondos del programa E-Rate, las escuelas deben cumplir requisitos específicos de ciberseguridad y seguridad, incluido el cumplimiento de la Children’s Internet Protection Act (CIPA).
Una de las expectativas fundamentales es la segmentación de la red. Los centros educativos deben asegurarse de que los estudiantes y el personal estén en redes separadas, cada una con los controles de acceso adecuados. Esto suele lograrse mediante:
Creación de VLAN separadas para el personal y los estudiantes
Asignar diferentes SSID a grupos de usuarios
Aplicar reglas de filtrado de contenido distintas para cada grupo
Sin embargo, la segmentación por sí sola no protege la red. Las escuelas también necesitan una forma de garantizar que solo los usuarios y dispositivos autorizados puedan conectarse. Ahí es donde entran en juego la autenticación basada en certificados y RADIUS.
Al implementar acceso Wi‑Fi basado en certificados, los centros educativos pueden:
Elimina las contraseñas compartidas que se filtran o reutilizan fácilmente
Vincula el acceso Wi‑Fi directamente con la identidad del usuario
Aprovisiona y revoca el acceso automáticamente cuando los usuarios se incorporan o se van
Aplica políticas según el rol o grupo del usuario (estudiante, profesor, administrador)
Estas capacidades se alinean estrechamente con el enfoque de E-Rate en la seguridad, el control de acceso y las conexiones internas seguras.
Por qué el Wi‑Fi basado en certificados es la opción inteligente
Muchos centros educativos de K–12 todavía dependen de redes WPA2-PSK que usan una contraseña compartida de Wi‑Fi. Aunque es sencillo de configurar, este método crea serios problemas de seguridad y gestión. Las contraseñas compartidas son fáciles de filtrar, difíciles de rotar y no ofrecen ninguna forma de controlar el acceso por usuario o tipo de dispositivo.
La autenticación Wi-Fi basada en certificados soluciona estos problemas al asociar el acceso con la identidad de un usuario, en lugar de depender de una contraseña. A cada dispositivo se le emite un certificado digital que demuestra que pertenece a un usuario autorizado. Este método es más seguro, escalable y está alineado con las necesidades de cumplimiento de E-Rate.
Las principales ventajas de la Wi‑Fi basada en certificados incluyen:
Sin contraseñas compartidas: los usuarios se conectan sin necesidad de conocer ni gestionar una contraseña de Wi‑Fi.
Mejor control de acceso: El acceso se concede según los roles de usuario, como estudiante, profesor o personal.
Seguridad mejorada: Los certificados no se pueden reutilizar, robar ni adivinar como las contraseñas.
Revocación sencilla: Si se pierde un dispositivo o un usuario deja la organización, su certificado puede revocarse al instante.
Experiencia fluida: Una vez instalados, los certificados permiten a los usuarios conectarse de forma automática y segura.
Foxpass como solución Cloud RADIUS y PKI apta para E-Rate
Foxpass ofrece una solución moderna de RADIUS y PKI alojada en la nube que permite una autenticación Wi‑Fi segura basada en certificados para escuelas K-12. Con integraciones integradas para plataformas como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf e Intune, Foxpass permite a los equipos de TI de los centros educativos implementar acceso a la red basado en la identidad sin la complejidad de gestionar hardware local ni procesos manuales de certificados.
Así es como Foxpass ayuda a alcanzar los objetivos de E-Rate:
Permite un acceso Wi‑Fi seguro mediante autenticación basada en identidad
Automatiza la emisión y revocación de certificados usando tu proveedor de identidad existente
Admite la segmentación de red al asignar usuarios a diferentes VLAN o SSID según el rol
Se integra con las herramientas existentes como Jamf, Intune y Google Admin Console
Reduce la sobrecarga de TI con gestión centralizada y aprovisionamiento sin intervención para los usuarios finales
Como Foxpass está alojado en la nube, no necesitas gestionar servidores ni infraestructura locales. Los centros educativos pueden ponerse en marcha rápidamente mientras cumplen tanto con los estándares de ciberseguridad como con los requisitos de elegibilidad de E-Rate.
Caso de estudio: cómo Los Lunas Schools protegió su red con Foxpass
Las escuelas de Los Lunas, en Nuevo México, atienden a aproximadamente 10.000 estudiantes y miembros del personal en varios campus. Como muchos distritos escolares, tenían dificultades con las limitaciones de las contraseñas compartidas de Wi‑Fi, como problemas frecuentes de conexión, vulnerabilidades de seguridad y la carga administrativa de gestionar el acceso a la red a gran escala.
Para mejorar tanto la seguridad como la experiencia de usuario, Los Lunas Schools implementó Foxpass. Al integrarse con Microsoft Entra ID y Jamf, Foxpass permitió a Los Lunas emitir certificados digitales automáticamente a los dispositivos del personal y del alumnado. Esto hizo que el acceso Wi‑Fi fuera fluido, seguro y estuviera vinculado a la identidad de cada usuario.
Los resultados clave incluyeron:
Implementación escalable: se emitieron y gestionaron 10.000 certificados con una mínima intervención del equipo de TI
Seguridad más sólida: Los intentos de acceso no autorizados se redujeron significativamente
Se acabaron las contraseñas: estudiantes y personal se conectaban automáticamente, sin necesidad de introducir ni compartir credenciales de Wi‑Fi
Revocación sencilla: Los dispositivos podían retirarse rápidamente de la red si se perdían o se reasignaban
Infraestructura preparada para el futuro: El distrito ahora cuenta con una base para el crecimiento a largo plazo y el cumplimiento normativo
Cómo empezar con Foxpass a través de E-Rate
Empezar a usar Foxpass como parte de tu estrategia E-Rate es un proceso sencillo. Como Foxpass es un proveedor aprobado de E-Rate, puedes incluirlo en tus solicitudes de financiación de la categoría 2 para actualizaciones de la red interna centradas en mejorar la seguridad y el control de acceso.
Sigue estos pasos para incluir Foxpass en tu próximo ciclo de E-Rate:
Confirma la elegibilidad: Asegúrate de que tu escuela o distrito sea elegible para recibir financiación E-Rate. La mayoría de las instituciones públicas de educación primaria y secundaria califican.
Identifica tus necesidades: determina cómo Foxpass encaja en tus planes más amplios de actualización de red. Esto podría incluir sustituir contraseñas compartidas de Wi‑Fi, habilitar la segmentación de red o integrar el acceso basado en identidad.
Presenta el formulario 470: Incluye a Foxpass en tu Form 470 como parte de tu solicitud de propuestas para servicios de red interna.
Solicita Foxpass en el Form 471: Una vez que hayas seleccionado Foxpass, inclúyelo en tu envío del Form 471 como parte de tu solicitud de financiación.
Usa nuestro SPIN: consulta el número de identificación de proveedor de servicios (SPIN) de Foxpass para asegurarte de que tu solicitud esté correctamente vinculada. Si necesitas ayuda para localizarlo, contáctanos directamente.
Ponte en contacto para obtener ayuda: Nuestro equipo está disponible para trabajar con tu consultor de E-Rate o tu personal de TI para proporcionar documentación, orientación y planificación de la integración.
Con la planificación adecuada, tu centro educativo puede financiar por completo su transición a una red Wi‑Fi segura basada en certificados con la ayuda del programa E-Rate y Foxpass.
¿Todo listo para reforzar el Wi‑Fi de tu centro educativo K–12 con fondos E-Rate?
Modernizar la infraestructura Wi‑Fi de tu centro educativo no tiene por qué ser costoso ni complicado. Con la financiación de E-Rate categoría 2, los centros educativos de K–12 pueden invertir en la seguridad y la escalabilidad que necesitan para impulsar el aprendizaje digital. Foxpass ofrece una solución probada, apta para E-Rate, que sustituye las contraseñas compartidas por un acceso seguro basado en la identidad mediante RADIUS en la nube y PKI.
Si tu centro educativo va a solicitar financiación E-Rate este año, ahora es el momento de descubrir lo que Foxpass puede hacer por tu red. Más información y empieza con Foxpass ahora.