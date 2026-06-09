Saltar al contenido principal
Volver a Splashtop
Foxpass
AccederPrueba gratuita
ContáctenosAccederPrueba gratuita
Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop

Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins es Senior Digital Marketing Manager en Splashtop. También es un apasionado usuario del software de acceso remoto de Splashtop, ya que lo utiliza para conectarse de forma remota a su ordenador de la oficina y trabajar desde casa. La ilusión de Trevorpor Splashtop nace de su interés en cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria.

Artículos de Trevor Jackins

A person using a laptop and smartphone.
Comparaciones

Alternativa a Microsoft Cloud PKI: cómo Foxpass amplía la seguridad basada en certificados en todo tu entorno

Conozca más
Students in a school classroom working on laptops.
RADIUS en la nube y autenticación de red

Financiamiento de E-Rate para seguridad Wi-Fi en escuelas primarias y secundarias: ¿por qué elegir Foxpass?

Conozca más
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos los derechos reservados. Todos los precios en dólares son USD, salvo que se especifique lo contrario.