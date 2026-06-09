Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins es Senior Digital Marketing Manager en Splashtop. También es un apasionado usuario del software de acceso remoto de Splashtop, ya que lo utiliza para conectarse de forma remota a su ordenador de la oficina y trabajar desde casa. La ilusión de Trevorpor Splashtop nace de su interés en cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria.