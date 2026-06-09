Trevor Jackins
Senior Digital Marketing Manager
Trevor Jackins es Senior Digital Marketing Manager en Splashtop. También es un apasionado usuario del software de acceso remoto de Splashtop, ya que lo utiliza para conectarse de forma remota a su ordenador de la oficina y trabajar desde casa. La ilusión de Trevorpor Splashtop nace de su interés en cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria.
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