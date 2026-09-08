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Splashtop Live! – Londres

6 de octubre – Londres, Reino Unido

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Acompáñanos en Splashtop Live – London para una tarde de ideas, perspectivas del mundo real y conversaciones significativas con profesionales de TI y MSPs, fundadores de Splashtop, líderes de producto y clientes.

Descubre lo que viene, aprende cómo otros equipos de TI están afrontando sus desafíos y obtén respuesta a tus preguntas directamente de las personas que desarrollan y dan soporte a Splashtop.

Quédate después de las sesiones para disfrutar de un happy hour de networking con la comunidad de Splashtop y, además, tener la oportunidad de ganar fantásticos premios en el sorteo.

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