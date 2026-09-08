Splashtalks: Novedades del otoño de 2026 y lo que viene después
Fecha: 28 de octubre de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duración: 30 minutos
Únete a nosotros en una edición especial de Splashtalks para celebrar los 20 años de Splashtop y presentar las últimas innovaciones que ayudan a los equipos de TI a trabajar de forma más inteligente, reforzar la seguridad y simplificar las operaciones de endpoints.
Con Robert Ha, cofundador y COO de Splashtop, esta sesión exclusiva repasará la evolución de Splashtop, de pionero del acceso remoto a una plataforma que ayuda a los equipos de TI a gestionar, proteger y dar soporte a entornos distribuidos a escala.
Robert compartirá cómo las necesidades cambiantes de los equipos de TI están dando forma a la estrategia y visión de producto de Splashtop, y qué significa eso para la próxima generación de gestión de endpoints, seguridad, automatización y soporte remoto.
También obtendrás una visión interna de las innovaciones del otoño de 2026 diseñadas para ayudar a tu equipo:
Refuerza la seguridad de los endpoints con el nuevo antivirus Splashtop Shield.
Transforma el empaquetado de aplicaciones y simplifica la implementación de apps con Microsoft Intune, con Agentic Packr.
Reduce la exposición a vulnerabilidades y aplica parches más rápido con un flujo de trabajo mejorado.
Disfruta de mejoras en la interfaz de usuario y mejores opciones de filtrado en la consola web.
Aprovecha las integraciones ampliadas de ITSM para lograr un flujo de trabajo de TI más fluido.
Mejoras de productividad y rendimiento para el producto Splashtop On-Prem
Además, echa un vistazo a lo que le espera a Splashtop, incluidas las próximas innovaciones y cómo los comentarios de los clientes siguen dando forma a nuestra hoja de ruta del producto.
Tanto si eres administrador de TI, MSP, responsable de seguridad o profesional de negocios independiente, saldrás con una visión más clara de las novedades, de lo que viene después y de cómo Splashtop puede ayudar a tu equipo a simplificar las operaciones remotas de TI y hacer más.
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