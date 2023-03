4 sencillos pasos para protegerse del malware de Microsoft Teams

La campaña de ataque de malware de Microsoft Teams es una nueva forma de dirigirse a millones de usuarios de Microsoft. Aprenda a protegerse a sí mismo y a su organización.

Los hackers están atacando las aplicaciones de Microsoft una vez más. Su vector de ataque más reciente se dirige a los usuarios de Microsoft Teams mediante la inserción de documentos maliciosos en los hilos de chat. Cuando se hace clic y se abren, los documentos ejecutan troyanos que pueden tomar el control de las máquinas de los usuarios finales. Esta nueva información sobre el ataque se incluye en un informe reciente publicado por los investigadores de Avanan, una empresa de Check Point. Los investigadores rastrearon la nueva campaña de ataque que se inició en enero de 2022, y en un corto periodo de tiempo, había realizado miles de ataques.

¿Cómo se infiltran las organizaciones?

Según el informe de Avanan, “pueden comprometer una dirección de correo electrónico y usarla para acceder a Teams. Pueden robar las credenciales de Microsoft 365, dándoles acceso de carta blanca a Teams y al resto de la suite de Office”. Incluso sin que los usuarios abran el archivo malicioso, los piratas informáticos ya tienen la capacidad de comprometer a la organización víctima original. Pueden escuchar tanto chats entre organizaciones como chats con organizaciones asociadas.

“Usando un archivo ejecutable, o un archivo que contiene instrucciones para que el sistema lo ejecute, los piratas informáticos pueden instalar archivos DLL y permitir que el programa se autoadministre y tome el control de la computadora”, afirma el informe. “Al adjuntar el archivo a un ataque de Teams, los piratas informáticos han encontrado una nueva forma de dirigirse fácilmente a millones de usuarios”.

Desde Teams, es fácil que el ataque se propague debido a la mala seguridad predeterminada. “Faltan las protecciones predeterminadas de los equipos, ya que el análisis de enlaces y archivos maliciosos es limitado”, dice el informe. “Muchas soluciones de seguridad de correo electrónico no ofrecen una protección sólida para Teams”.

¿Qué puede hacer para proteger su organización del malware de Microsoft Teams?

La buena noticia es que puede tomar varias medidas sencillas para reducir la vulnerabilidad de Microsoft Teams. Reconozca que Microsoft Teams forma parte de la suite Office 365 y puede funcionar en Windows, Mac, Linux, iOS y Android. Aunque es una gran herramienta de colaboración, al igual que Zoom, ambas herramientas adolecen de su apertura por defecto que permite compartir archivos y datos sin restricciones entre un número ilimitado de usuarios. De hecho, Microsoft diseñó Teams con un modelo de permisos abiertos. Como resultado, todos los miembros del equipo pueden compartir archivos. Y también cualquier invitado de fuera de la organización. La aplicación es así de abierta.

1. Vuelva a configurar la configuración predeterminada (en particular, el uso compartido de archivos)

Por lo tanto, lo primero que debe hacer es configurar los ajustes globales de Teams fuera de su configuración predeterminada. En particular, cambie las preferencias de su organización en cuanto al uso compartido de archivos. De hecho, puede desactivar el uso compartido de archivos en Teams para mayor seguridad. ¿Por qué no? Si alguien tiene un archivo que quiere mostrar, puede utilizar la pantalla compartida. Si otros lo necesitan, deben enviar el archivo por correo electrónico directamente.

2. Use Microsoft Defender for Office 365

Second, use Microsoft Defender for Office 365. It protects all of Office 365 against advanced threats, such as business email compromise and credential phishing. It also automatically investigates and remediates attacks. Now that so many of your employees have shifted to remote work, many are likely using Office 365 from home. This added layer of security protects files that have already been scanned asynchronously by the common virus detection engine in Microsoft 365.

3. Use Microsoft’s Safe Attachments for SharePoint, OneDrive, and Microsoft Teams

Third, use the Microsoft product called Safe Attachments for SharePoint, OneDrive, and Microsoft Teams. It helps detect and block existing files that are identified as malicious in team sites and document libraries. To turn it on, see Turn on Safe Attachments for SharePoint, OneDrive, and Microsoft Teams.

Per Microsoft, when Safe Attachments is enabled and identifies a file as malicious, the file is locked using direct integration with the file stores. Although the blocked file is still listed in the document library and in web, mobile, or desktop applications, people can’t open, copy, move, or share the file. But they can delete the blocked file.

Files that are identified as malicious by Safe Attachments will show up in reports for Microsoft Defender for Office 365 and in Explorer (and real-time detections). Those files are also available in quarantine, but only to your team members with administrative rights. For more information, see Manage quarantined files in Defender for Office 365.

4. Capacita a tus empleados para que se mantengan alerta

Finally, train your employees to be wary of suspicious activity on Teams. Most users automatically trust Teams and the many meeting guests who join, even when they come from outside the company. “For example, an Avanan analysis of hospitals that use Teams found that doctors share patient medical information practically with no limits on the Teams platform,” says the Avanan report. “Medical staff generally know the security rules and risk of sharing information via email, but ignore those when it comes to Teams. In their mind, everything can be sent on Teams.”

When it comes to opening files, anyone and everyone – regardless of their position in your organization – must have their files treated cautiously.

Estén atentos e informados

Esperamos que encuentre útiles estos consejos de seguridad de Microsoft Teams. Para obtener más consejos de seguridad de sentido común y noticias de seguridad, consulte el Feed de seguridad de Splashtop.