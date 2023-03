Maximizar el potencial y la igualdad de los estudiantes con el aprendizaje híbrido

La visión del aprendizaje híbrido

Alexander Draaijer, Director General de Splashtop para EMEA, recuerda que, hasta 2020, las instituciones académicas se basaban en gran medida en las interacciones y métodos de aprendizaje presenciales tradicionales, al igual que el mundo empresarial. Sólo aproximadamente el 30% de las empresas de soporte y atención al cliente habrían permitido algún tipo de modelo de trabajo desde casa.

Cuando la COVID-19 llegó a los sectores educativo y empresarial, ambos tuvieron que apoyar la transformación digital e implantar nuevas formas de trabajar o aprender desde casa. Como muchos hemos leído, al sector académico le costó más adaptarse a esta nueva realidad y se encontró menos preparado que muchas organizaciones empresariales.

Según un informe de la UNESCO, 1.300 millones de estudiantes de todo el mundo no podían asistir a la escuela o a cursos universitarios en marzo de 2020. Estos desafortunados sucesos desafiaron a las instituciones educativas a responder con prontitud e implantar soluciones híbridas de trabajo para garantizar que los estudiantes pudieran y siguieran aprendiendo.

"En noviembre de 2020 se aceptaban como "normales" los modelos híbridos de aprendizaje y trabajo. El cambio del trabajo y el aprendizaje tradicionales se ha producido en pocos meses y ha llegado para quedarse", afirma Alexander.

Según una encuesta de Gartner , en noviembre de 2020, el 90% de las empresas permitirán un determinado modelo de trabajo desde casa. Alexander explicó además que la nueva norma para las instituciones educativas era también cambiar totalmente a un modelo híbrido en el que el aprendizaje físico se combina con soluciones a distancia.

¿Cómo pueden las instituciones académicas aprovechar un entorno de aprendizaje híbrido que les permita maximizar el potencial de sus estudiantes al tiempo que ahorran costes y logran la igualdad educativa?

La cuestión de cómo la enseñanza superior puede aprovechar el aprendizaje híbrido surgió varias veces durante el seminario web. Aunque las escuelas pueden implantar una VPN (Red Privada Virtual), las soluciones VPN pueden ser caras, y el rendimiento puede verse obstaculizado por la latencia en la transmisión. Una forma mejor y más rentable es aprovechar la infraestructura actual del centro educativo con una solución de acceso remoto de alto rendimiento para tener la mejor experiencia estudiantil. ¿Buscas una solución de aprendizaje híbrido?

El uso de una solución de acceso remoto como Splashtop permite a las instituciones seguir enseñando a distancia y garantizar a los estudiantes un acceso remoto programado al software especializado del campus y a las aplicaciones creativas. Esta nueva forma está más centrada en el alumno y satisface las necesidades de los diversos estudiantes, al tiempo que proporciona continuidad al aprendizaje en el mundo académico.

Un entorno de aprendizaje híbrido también crea más oportunidades, ya que las instituciones educativas pueden aprovechar más horas de funcionamiento de su infraestructura actual con un acceso 24/7. Esta nueva forma de aprender produce un mayor retorno de la inversión y una reducción de los costes al utilizar plenamente la infraestructura ya adquirida.

Otro tema candente en el mundo académico es la igualdad y la equidad educativas. Esto implica que todos los alumnos deben tener las mismas oportunidades, pase lo que pase. Algunos han empezado a incluir el acceso a programas, ordenadores y laboratorios informáticos como parte de esta definición de "igualdad de acceso para todos".

Alexander también destacó durante el seminario web que, con la capacidad de proporcionar acceso remoto programado de alto rendimiento a los ordenadores del campus desde cualquier dispositivo personal, las instituciones educativas pueden lograr por fin la igualdad desde el punto de vista tecnológico, al permitir a los estudiantes acceder a recursos clave cuando más los necesiten y en el momento que les resulte más cómodo.

El futuro del aprendizaje - Lo que dicen los estudiantes

"Según nuestra última investigación entre más de 500 estudiantes, después de la pandemia, el 92% de los estudiantes espera tener acceso ininterrumpido a los ordenadores del campus para seguir aprendiendo", declaró Alexander.

Según la encuesta, el 85% señaló que sería más eficiente si tuviera acceso a un ordenador del campus a distancia desde casa o cualquier otro lugar, y el 83% piensa que una mezcla de aprendizaje en línea y en el campus es el futuro de los estudiantes.

Además, el 72% utiliza software especializado durante su carrera/curso y el 56% de ellos prefiere tomar más del 50% de clases online después de COVID.

Un estudiante señaló: "Debería haber más retransmisiones en directo. Las clases pueden transmitirse al 100%. Los seminarios pueden ser una mezcla de online y offline. Los talleres deberían ser offline con preparación online. Los exámenes deberían ser mayoritariamente offline".

Uno de los aprendizajes más importantes de la encuesta a los estudiantes es que el aprendizaje híbrido es el futuro. "Las universidades tienen que proporcionar acceso en cualquier momento y lugar a todos los materiales de aprendizaje".

El aprendizaje híbrido es el futuro, pero persisten los problemas comunes

1) Puntos débiles comunes en el aprendizaje híbrido

Algunas universidades ya están en un modelo híbrido, "pero con la esperanza de que el futuro conlleve algunos elementos de estar en línea cuando sea necesario, pero también cara a cara porque todavía hay que hacer ajustes", dijo uno de los participantes.

El mayor problema es cómo garantizar que todos los alumnos tengan un buen acceso a Internet. Alternativamente, tienen que tener su propio dispositivo que puedan utilizar. Además, a veces necesitan mejorar las interacciones durante las sesiones a distancia. Debido a la escasez de presupuesto en el sector educativo -especialmente para las universidades más pequeñas-, en algunos casos puede ser necesaria la ayuda del gobierno. Muchas instituciones educativas necesitan encontrar una solución rentable de aprendizaje híbrido que les ayude a reducir sus gastos.

James R., de City, University of London, compartió una visión muy interesante sobre su nueva metodología pedagógica y técnica para la enseñanza en directo a estudiantes que se encuentran tanto en el campus como en línea. Se denomina Actividades de Aprendizaje Sincrónico Inclusivo (ISLA), en las que el personal académico presenta simultáneamente a su clase cara a cara y en línea mediante Zoom. Una cámara los retransmite a la audiencia online y los micrófonos recogen todo el discurso de la sala para los alumnos a distancia. Esto se conoce a menudo como enseñanza híbrida o dual.

Puedes leer más sobre la solución Splashtop Hybrid Learning aquí.

2) Aprendizaje híbrido y maximización del potencial de los estudiantes

Según la gran conversación entre los participantes, como muchos tienen un presupuesto ajustado, tienen que aprovechar la solución de acceso remoto en la que los estudiantes pueden utilizar sus propios dispositivos, a veces viejos.

En general, todos los participantes coincidieron en que el aprendizaje híbrido es el futuro para maximizar el potencial de los estudiantes. Sin embargo, sigue existiendo una preocupación: el tiempo que tardan las universidades en crear cursos en línea y garantizar que todos los materiales de aprendizaje estén disponibles para los estudiantes.

3) Tecnología para acelerar el futuro del aprendizaje

James R. de City, University of London - dijo durante el acto: "La enseñanza híbrida requiere un cambio importante en la forma de relacionarse con los estudiantes en línea, sobre todo si los estudiantes no pueden volver al campus. No sólo en la tecnología, sino también en la comunicación con los estudiantes y en pensar cómo mejorar la interacción con los estudiantes desde casa."

Luke D. de la Universidad de Teesside explicó además que "La cultura laboral en EMEA tiene que empezar a mirar más allá de la cultura docente de 9 a 5. La tecnología no es un problema..." . Señaló que la pandemia está cambiando nuestra forma de trabajar para lograr la igualdad y la equidad con la tecnología educativa.

"Tenemos la tecnología para hacerlo, pero tenemos que pensar de forma innovadora con herramientas de aprendizaje híbridas y es necesario un cambio cultural ", afirmaron todos los participantes en el seminario web. Durante el seminario web, Natalia Rodrigues Milanesi, ingeniera de audio del Abbey Road Institute de Londres, demostró en directo cómo utilizan Splashtop en la producción musical y cómo pueden garantizar a sus estudiantes un acceso ininterrumpido al software de edición y mezcla de audio. Mira la grabación del acto aquí para vivir la experiencia completa.

En resumen

El cambio de los últimos años al aprendizaje online fue una respuesta táctica. Sin embargo, estamos viendo que la necesidad de crear más cursos online es tremenda. El futuro del aprendizaje es híbrido, pero muchos señalaron la necesidad de pensar de forma innovadora con soluciones y herramientas de aprendizaje híbridas.

El cambio de los últimos años al aprendizaje online fue una respuesta táctica. Sin embargo, estamos viendo que la necesidad de crear más cursos online es tremenda. El futuro del aprendizaje es híbrido, pero muchos señalaron la necesidad de pensar de forma innovadora con soluciones y herramientas de aprendizaje híbridas.