Cómo las TI pasaron desde el trabajo interrumpido hasta el trabajo distribuido en tres cifras clave

¿Cómo ha afectado a los equipos informáticos el rápido cambio al trabajo distribuido? ¿Qué piensan sobre el futuro? He aquí tres conclusiones clave de nuestro estudio realizado en el Reino Unido.

Para muchas personas, la brusquedad con la que cambió su vida laboral al comienzo de la pandemia puede parecer ya un recuerdo lejano. En unas pocas y extrañas semanas, los cierres y las órdenes de distanciamiento físico pusieron patas arriba las rutinas diarias, pero el espíritu de cooperación, la comprensión y la pura capacidad de adaptación hicieron que no tardáramos en aprender a ser tan productivos como siempre, combinando las carreras y las vidas personales de nuevas maneras.

Por otro lado, es poco probable que los equipos de TI hayan olvidado todo el trabajo que supuso ese cambio. El paso a gran escala al trabajo a distancia solo fue posible gracias a los incontables esfuerzos realizados para preparar los dispositivos, reforzar la capacidad de la red, aplicar medidas de seguridad y cualquier otra tarea vital. Y, en parte, gracias a ese trabajo, ahora nos encontramos en un nuevo paisaje flexible en el que los trabajos pueden realizarse desde cualquier lugar.

Durante ese periodo, ¿cómo ha afectado este cambio a los equipos informáticos, y cómo se sienten ahora respecto al futuro?

Para averiguarlo, Splashtop encargó recientemente una investigación en la que se habló con 1000 responsables de la toma de decisiones de TI en empresas del Reino Unido sobre el impacto del acceso remoto y las herramientas de soporte en la productividad. Se puede encontrar una visión detallada de los resultados en nuestro nuevo informe, Desde el parón hasta la distribución: cómo afrontan los informáticos el cambiante entorno laboral (From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment).

A modo de adelanto, he aquí tres de nuestras conclusiones más interesantes y lo que suponen para usted.

Salud laboral

Por cada historia de TI que permite el trabajo a distancia durante la pandemia, ha habido otra que advierte de una creciente ola de estrés y agotamiento en el lugar de trabajo. Con unos límites menos claros entre nuestra vida profesional y personal, muchas empresas han tenido dificultades para controlar la carga de trabajo de sus empleados, lo que ha provocado problemas tanto de salud mental como de enfermedad física.

Fue alentador ver, por tanto, que El 42% de nuestros encuestados afirmaron que el uso por parte de su organización de herramientas de trabajo desde cualquier lugar ha dado lugar a una mayor satisfacción en el lugar de trabajo. Con los factores de estrés adicionales del trabajo a domicilio que se añaden a las ya difíciles funciones laborales, las empresas no pueden permitirse que las TI funcionen como una barrera más a la productividad. Cuando se implementan estratégicamente, el acceso y la asistencia remotos hacen que conectarse al trabajo sea una experiencia intuitiva y sin fricciones.

El resultado es una plantilla que puede centrarse en lo que debe hacer, dedicando más tiempo a tareas gratificantes y sintiéndose útil.

Más a distancia, menos estrés

Una plantilla más feliz y satisfecha también debería traducirse en una mejor experiencia para los equipos de asistencia y servicios informáticos que atienden las consultas y solucionan los problemas; y, efectivamente, El 34% de los encuestados afirma que sus tecnologías de acceso y asistencia remotos les ayudan a sentirse menos estresados en el trabajo.

Sin embargo, para los equipos de TI en particular, reducir el estrés requiere un acceso remoto que sea seguro y escalable, además de fácil de usar. La defensa contra los ciberataques y la pérdida de datos está en el centro de las competencias de TI. Además, esta necesidad se ha acentuado con el trabajo remoto, ya que el aumento de los dispositivos, la TI en la sombra y la mayor dependencia de tecnologías como las VPN hacen crecer el potencial de ransomware y otras amenazas.

Tras un periodo en el que se produjo tanta transformación por necesidad acuciante, las empresas tendrán que volver a invertir en adelantarse a la curva en cuestiones como estas. Para muchas, eso significará poner en marcha soluciones que potencien la seguridad, con el fin de mantener esta prometedora señal en torno a los niveles de estrés informático.

Confianza informática

A medida que lo hagan, las TI verán cómo su importancia estratégica para la empresa sigue creciendo; durante mucho tiempo como facilitadoras de la productividad, se les pedirá mucho más que marquen la dirección de las futuras ganancias de productividad en la nueva realidad del trabajo distribuido.

Esto subraya la importancia de nuestra conclusión de que El 36% de los encuestados cree que el acceso remoto y las herramientas de apoyo dan a sus usuarios y colegas más confianza en la capacidad de decisión de TI. En un contexto en el que el éxito o el fracaso de un empleado puede depender totalmente de la capacidad de la tecnología para hacer posible su trabajo, es fácil imaginar escenarios catastróficos en los que las organizaciones pierden la fe en los equipos de TI. Esta creciente estatura de los informáticos como pensadores estratégicos es un factor vital para la salud empresarial a largo plazo.

Aunque estos resultados pintan un cuadro positivo de la realidad actual y futura del trabajo distribuido, también está claro que queda más trabajo por hacer para que las soluciones sostenibles y proactivas sean la norma. Los responsables de TI también nos dijeron que trabajan más horas para apoyar el trabajo a distancia y creen que es probable que la mano de obra distribuida se vuelva más compleja con el tiempo, y, curiosamente, incluso que muchos de ellos son llamados para prestar apoyo emocional a los empleados. A medida que avanzamos hacia un mundo en el que el trabajo desde cualquier lugar se convierte en la norma, es muy posible que las empresas ya no distingan entre trabajadores en la oficina y trabajadores que operan en otros lugares: será simplemente trabajo normal.

Para saber más sobre las ventajas y los retos a los que se enfrentan las TI en su camino hacia ese destino, puedes leer nuestro informe completo.