¿Puede el trabajo a distancia frenar la marea de la gran dimisión?

La gran dimisión de 2021 está sobre nosotros. La pandemia obligó a las empresas de todo el mundo a adoptar soluciones de trabajo desde casa/trabajo a distancia y, en última instancia, el acceso al trabajo a distancia ha cambiado para siempre los corazones y las mentes de los empleados, que ahora se dan cuenta de que trabajar desde cualquier lugar es una prioridad para su equilibrio entre trabajo y vida personal.

Según datos de la empresa de análisis de personal Visier, en septiembre, 1 de cada 4 personas había dejado su trabajo en 2021. El último informe de Visier sobre las bajas voluntarias de más de 50 grandes empresas con sede en EE.UU., descubrió que 500.000 empleados de todos los sectores han dimitido.

El ritmo de las dimisiones se está acelerando. Una encuesta de PwC indica queel 65% de las personas estaban buscando un nuevo trabajo en agosto - esto mientras CNBC informa que 4,3 millones de personas realmente renunciaron ese mismo mes.

Los directivos de empresas de todos los tamaños deben actuar para evitar perder empleados valiosos.

Tus trabajadores más valiosos serán los primeros en marcharse

Aunque numerosos reportajes cubrieron la tensión que sufren los trabajadores de primera línea, el informe de Visier señala que entre los que dimiten hay grandes porcentajes de personas con entre 5 y 15 años de antigüedad, de 40 a 45 años y mujeres. De hecho, las mujeres dimitieron a un ritmo un 25% superior al de los hombres en la oleada de dimisiones récord de agosto, según datos de recogidos por Gusto.

En un reciente artículo de la CNBC en , el vicepresidente de análisis de personal de Visier, Ian Cook, afirmó: "Cuando los profesionales a mitad de carrera y con experiencia salen por la puerta, las organizaciones pierden más conocimientos internos y se enfrentan a trastornos más graves entre sus equipos y dirigentes. Estos trabajadores también son más caros y tardan más en ser sustituidos".

Lo que NO hay que hacer: adoptar una postura dura del viejo mundo

Puedes aprender cómo no reaccionar ante la gran dimisión de Tim Cook. En junio de 2021 envió un memorándum a toda la empresa en el que comunicaba a los empleados de Apple que tendrían que volver a la oficina a principios de septiembre. Los empleados de Apple no estaban muy contentos y enviaron al equipo ejecutivo su propia carta. Afirmaron que el memorándum de Tim Cook provocó la dimisión de los empleados y añadieron esto "A lo largo del último año, a menudo nos hemos sentido no sólo no escuchados, sino a veces activamente ignorados... Mensajes como 'sabemos que muchos de vosotros estáis deseando volver a conectar en persona con vuestros colegas de la oficina', sin ningún mensaje que reconozca que existen sentimientos directamente contradictorios entre nosotros, son despectivos e invalidantes... Da la sensación de que existe una desconexión entre lo que piensa el equipo ejecutivo sobre el trabajo a distancia / con flexibilidad de ubicación y las experiencias vividas por muchos de los empleados de Apple."

Si así respondieron los empleados de Apple, ¿cómo podrían responder los empleados de empresas menos prestigiosas que Apple o que operan en sectores más competitivos? "Las empresas deben preocuparse cuando un número cualquiera de empleados se queja así. Puede escalar y dar la impresión, aunque se trate de un pequeño número de empleados, de que ese es el tono de la organización", dijo la profesora de gestión de la Escuela de Negocios Manning de la Universidad de Massachusetts, Lowell, Kimberly Merriman en un artículo de la BBC .

En una situación similar, los empleados abandonaron el trabajo en Washingtonian Magazine después de que su director ejecutivo escribiera un editorial que parecía amenazar a los empleados con la pérdida del empleo si no aceptaban volver a la oficina.

En un mercado laboral tenso, en el que las empresas compiten por los trabajadores del conocimiento, es una mala jugada. En el artículo de la CNBC, Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor, declaró: "Las renuncias son una señal positiva de que los trabajadores confían en que hay oportunidades de empleo ahí fuera."

Realmente necesitas ofrecer más flexibilidad

Aunque muchas empresas han intentado atraer a la gente de vuelta a la oficina con salarios más altos y mensajes matizados sobre el ascenso (una condición particular entre los gigantes financieros de Wall Street), no es necesariamente la mejor jugada. "Hay otras ventajas y beneficios que pueden resultar más atractivos que un aumento tradicional," dijo Cook. "El ejemplo más obvio es si puedes hacer hincapié en la flexibilidad".

Cook hizo hincapié en un punto importante en su entrevista para el reportaje de la CNBC: "La gente se está replanteando su carrera, su equilibrio entre trabajo y vida privada y cómo se involucran en el trabajo. Y eso es lo que deben hacer los empresarios si quieren conservar a sus empleados".

La flexibilidad comienza con el acceso y la asistencia a distancia

Las empresas que ofrecen una opción de teletrabajo (facilitada por el acceso remoto y la asistencia a distancia) llevan años obteniendo unos aumentos de productividad impresionantes. La clave para complacer a tu personal en 2021 es proporcionar conciliación de la vida laboral y familiar, acabar con los horribles desplazamientos y ofrecer la posibilidad de reunirse con los clientes en cualquier lugar.

El acceso y la asistencia remotos de última generación -como los que ofrece Splashtop- añaden funciones de pantalla compartida y BYOD (Trae tu propio dispositivo) , lo que permite a tus empleados ganar aún más flexibilidad utilizando sus propios dispositivos favoritos para hacer su trabajo.

Imagina dar a los trabajadores un apoyo mejor que la experiencia en persona

Las soluciones avanzadas de acceso y asistencia remotos, como Splashtop Enterprise, ofrecen asistencia tanto desatendida como atendida. Con desatendida, puedes ayudar a los empleados mientras están fuera, o incluso durmiendo. Así es. Tus administradores informáticos utilizan permisos y protocolos de seguridad detallados para resolver el acceso remoto de los empleados y otros problemas técnicos sin que ellos ni siquiera estén presentes.

En cuanto a la asistencia, un empleado puede obtener asistencia instantánea en cualquier dispositivo, aunque no sea el de la empresa. El empleado remoto simplemente accede a una aplicación de asistencia de Splashtop, envía un código al profesional del servicio de asistencia informática y le permite solucionar cualquier problema a distancia.

Ambos tipos de apoyo contribuyen en gran medida a que los trabajadores a distancia se sientan atendidos y altamente productivos.

Las soluciones de acceso remoto y asistencia de Splashtop se diseñaron originalmente para los consumidores. Este diseño fácil de usar lo convierte en una solución perfecta para las empresas que buscan ofrecer flexibilidad a los empleados remotos.

