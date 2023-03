5 formas de proteger tus dispositivos personales durante los viajes navideños

Es la época más maravillosa del año... aparte de los viajes de vacaciones. Según Previsión de Fin de Año 2021 de la AAA, más de 109 millones de estadounidenses viajarán con motivo de las fiestas. Si planeas trabajar mientras viajas, asegúrate de meter en la maleta nuestros consejos de ciberseguridad junto con tus regalos y jerséis calientes.

Una de las grandes ventajas de utilizar el software de acceso remoto de Splashtop es que tus empleados pueden trabajar de forma segura desde cualquier lugar. Splashtop los mantiene fuera de la red de la empresa, al tiempo que les da la posibilidad de acceder a los ordenadores de la oficina de forma remota.

Con las oficinas vacías y la gente en movimiento, tu empresa corre un mayor riesgo de sufrir un ataque durante las vacaciones. El FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) han observado en "un aumento de los ataques de ransomware de gran impacto" durante las vacaciones y los fines de semana. Así que, al despedirte de tus compañeros en estas fiestas, comparte estos importantes consejos para proteger sus dispositivos personales y los datos de tu organización.

1. Reconocer los riesgos de los dispositivos móviles

Tanto si utilizas un iPhone, un teléfono Android, una tableta u otro dispositivo, es importante que lo veas como lo que es: un ordenador totalmente capaz. Tu dispositivo móvil, especialmente los que ofrecen funciones y aplicaciones ultracómodas nada más sacarlo de la caja, es susceptible de múltiples riesgos durante las transacciones en línea.

Tanto si compartes publicaciones sociales como si realizas transacciones bancarias o compras, debes tomar todas las precauciones que tomarías normalmente al realizar estas actividades desde el ordenador de tu casa u oficina. De hecho, necesitas tomar más. Mientras te mueves por zonas de mucho tráfico o te distraes con actividades de viaje, como retirar objetos para los controles de seguridad de los aeropuertos, debes tener en cuenta la seguridad física de tu dispositivo móvil.

Los viajes en vacaciones son frenéticos. Así que cuando tengas que quitarte objetos personales y colocarlos en papeleras durante los controles de seguridad, coloca tu dispositivo personal y tu cartera en la última papelera. Esto les mantiene lo más cerca posible de ti durante todo el control de seguridad. Los objetos menos necesarios pueden depositarse en los contenedores anteriores. Si alguien te roba el cinturón de la primera papelera, es una pérdida de la que puedes recuperarte rápidamente. Pero si estás muy atrás en la cola cuando pasan tu dispositivo móvil y tu cartera, un delincuente experto podría irse con ellos mucho antes de que te des cuenta de lo que ha ocurrido.

2. No caigas en la trampa del Wi-Fi público gratuito

La Wi-Fi pública sólo debe utilizarse para navegar por Internet. Cuando decidas acceder a información empresarial, comprar, realizar operaciones bancarias o hacer cualquier cosa que requiera una contraseña, debes deshacerte de la Wi-Fi. Los piratas informáticos merodean constantemente por los lugares con Wi-Fi público, con la esperanza de aprovechar los datos sensibles que los viajeros desprevenidos introducen para realizar transacciones en línea.

Por extraño que parezca, incluso las personas que conocen los riesgos suelen tratar los periodos vacacionales como si las amenazas normales se tomaran unas vacaciones junto con las suyas. Los delincuentes cuentan con que seas la persona que dice: "Oh, es sólo este regalito rápido que voy a comprar". Recuerda siempre que tus vacaciones no son tiempo de vacaciones para los delincuentes. De hecho, suele ser cuando más trabajo tienen que hacer.

A veces tienes que entrar en una cuenta o hacer una compra (por ejemplo, para un regalo de última hora). Si no te queda más remedio, desactiva la conexión Wi-Fi de tu dispositivo y utiliza tu plan de datos personal (el que dice 4G o 5G) para conectarte a Internet.

3. Evita las estaciones de carga

¡Uf! A tu teléfono sólo le queda un 7% de energía, ¡y aún tienes que coger un vuelo de dos horas! A menos que tengas tu propio cargador portátil, probablemente no tengas suerte. No quieras conectar tu dispositivo a ninguna estación de carga que no controles completamente. Ni siquiera puedes cargar con seguridad tu teléfono en un ordenador del centro de negocios del hotel o en uno de la biblioteca local. Pueden ser igual de peligrosos.

No tienes ni idea de qué software se está ejecutando en esos ordenadores, y si uno de ellos tiene malware, puede interactuar con tu dispositivo móvil a través del cable USB utilizado para realizar la conexión. Eso abre tu dispositivo a la inyección de malware y a la manipulación por parte del ordenador infectado.

4. Desactiva el Bluetooth cuando no lo uses

¿Eres de los que adoran hablar con manos libres a través de un auricular o desplegar un teclado externo para evitar escribir en las diminutas teclas del teléfono? ¡Estas comodidades son geniales! También son totalmente explotables cuando no los utilizas, pero el Bluetooth se deja "Activado". Es entonces cuando los hackers pueden colarse y asociarse a tu conexión Bluetooth, para luego hacerse con tu información personal.

5. Cifra tus archivos antes de viajar

Claro, es increíblemente cómodo copiar ciertos archivos a tu dispositivo móvil. Quizá uno sea un archivo con todas tus contraseñas, o un grupo de archivos asociados a un contrato con un cliente potencialmente enorme que requiere tu participación. Sea lo que sea, nunca debe vivir en tu dispositivo móvil (ni en ningún ordenador) sin estar antes totalmente encriptado. De este modo, si piratean tu teléfono o lo pierdes, los delincuentes no podrán hacerse con esa información vital.

¿Este año no viajarás en vacaciones?

Si piensas quedarte en casa estas fiestas, es probable que tengas algo de tiempo para reforzar las defensas de tu oficina doméstica. Para facilitar ese esfuerzo, consulta nuestro reciente post, Los 10 mejores consejos para un trabajo a distancia seguro.

¡Felices Fiestas y buen viaje de parte del equipo de Splashtop!

Mantente al día de las últimas noticias sobre seguridad suscribiéndote a Splashtop's Security Feed.

Suscríbete por correo electrónico