Los Riesgos y Recompensas del Acceso Remoto en su Negocio

El software de escritorio remoto tiene muchos beneficios que lo convierten en una muy buena opción para las empresas que tratan de aumentar la productividad sin ejercer más presión sobre su personal y otros recursos. Es una tecnología que puede ayudar a su organización a ser flexible y fluida en sus procesos de negocios.

Pero la tecnología no está exenta de riesgos. Y la perspectiva de instalar este tipo de software, especialmente en el clima actual de violaciones de la seguridad y hackeos de datos, podría preocupar a la alta dirección de su organización. Veamos tanto las ventajas como los riesgos del software de acceso remoto y demostremos que la solución adecuada puede garantizar que su red sea lo más segura posible al mismo tiempo que obtiene las ventajas del acceso a escritorios remotos.

Ventajas del acceso remoto

Para tus empleados, acceder a la información nunca ha sido tan fácil. La llegada de la informática en la nube hace que utilizar documentos y, en general, trabajar en movimiento sea tan fluido como estar en la oficina. Lo mismo ocurre con el software de acceso remoto, cuyas ventajas son tangibles:

Las empresas pueden ahorrar en espacio de oficina

Los empleados ahorran en gastos de viaje

Las oficinas regionales pueden estar en mejor contacto con la oficina central

Hace que las organizaciones sean más ágiles

Ahorra en costes de infraestructura informática

Además de ahorrar espacio y costes, el acceso remoto permite:

Procesos empresariales más estables los empleados pueden conectarse a las redes de la oficina aunque ocurra algo que les impida llegar físicamente

Empleados más motivados el trabajo a distancia o desde casa ofrece la oportunidad de conciliar mejor la vida laboral y familiar

Una empresa más ágil instalar una oficina en el extranjero de forma sencilla; responder a un cliente "fuera de horas" fuera de la oficina; el personal puede conectarse al servidor de la empresa a través de sus dispositivos móviles y acceder a las últimas versiones de las aplicaciones para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad



Los riesgos de seguridad del software de acceso remoto

Las mayores recompensas a menudo vienen con algunos riesgos. Es lo mismo con el software de acceso remoto. Los ataques cibernéticos a empresas de todos los tamaños están en su punto más alto y son una preocupación creciente para los líderes empresariales de todas las industrias. Su prioridad número uno es proteger los datos de su organización de los ciberataques. A la hora de incorporar cualquier nueva tecnología, deben preguntarse: ¿es segura?

Los riesgos de seguridad relacionados con el acceso remoto pueden minimizarse del mismo modo que tu organización intenta minimizar otros riesgos relacionados con las TI. La aplicación de procedimientos y protocolos de seguridad específicos minimizará los riesgos potenciales, como el acceso no autorizado, y mantendrá tus datos a salvo.

Elegir la solución de acceso remoto adecuada también puede ayudar a minimizar el riesgo. Las soluciones de acceso remoto Splashtop incorporan varias potentes funciones de seguridad que harán que cualquier dirigente empresarial se sienta seguro sabiendo que sus datos están a salvo.

Acceso permitido

Uno de los primeros grandes riesgos potenciales del acceso remoto que hay que compensar es la política de tu empresa sobre el acceso a la red de la empresa. Por ejemplo, muchas empresas sólo permiten el acceso remoto desde dispositivos certificados de la empresa, que pueden controlarse, gestionarse y bloquearse más fácilmente. Sin embargo, muchas empresas pequeñas no son tan estrictas con estos procesos y se puede utilizar cualquier dispositivo para acceder a la red de la empresa. Esto puede suponer un problema para tu equipo informático y su capacidad para controlar el acceso, abriendo tus datos a personas no autorizadas y a malware u otros virus, ya que los dispositivos personales no serán tan seguros, pueden utilizar sistemas operativos obsoletos o no emplean programas antivirus potentes.

Con Splashtop Business Access, también puedes elegir a qué dispositivos quieres dar permisos de acceso remoto. Y la autenticación de dispositivos de dos factores asegura que sólo los dispositivos a los que usted otorga acceso accederán a la red de la empresa.

Protección web obsoleta

La ciberdelincuencia es cada vez más frecuente y los ataques son hoy más sofisticados que nunca. Por tanto, necesitas la última protección web. Por ejemplo, el filtrado web bloquea las páginas web maliciosas que puedan contener spyware, malware y otros virus. Los filtros también pueden actuar como bloqueadores en función de la URL, el tipo de página, el usuario o el dispositivo que esté utilizando.

Mala encriptación de los datos

La encriptación es la base de una buena seguridad de los datos. Traducir los datos importantes de tu empresa, como los números de las tarjetas de crédito de los clientes u otra información personal, a otra forma o código al que sólo puedan acceder las personas autorizadas debería ser una prioridad para cualquier empresa que quiera beneficiarse de un software de acceso remoto.

Splashtop Business Access utiliza TLS y encriptación AES de 256 bits, lo que significa que cuando tu equipo accede remotamente a sus ordenadores, sus sesiones e información están a salvo.

Falta de seguimiento de los activos

Una de las grandes amenazas de la flexibilidad del acceso móvil es que los dispositivos se convierten en potentes puertos de datos corporativos. Aunque es estupendo que tu personal pueda ver y trabajar con contenidos importantes sobre la marcha, la cosa se complica si uno de los dispositivos se pierde -lo pierden o lo roban- o cae en malas manos. El seguimiento y la gestión de todos los dispositivos debe ser otra prioridad de tu equipo informático, para asegurarse de que tienen visibilidad de todos los dispositivos conectados y pueden detectar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas en toda regla. También querrás asegurarte de que los dispositivos puedan borrarse remotamente en caso de que se pierdan.

Splashtop Business Access también ayuda a reducir estos riesgos de acceso remoto gracias a la verificación en dos pasos y a las múltiples opciones de contraseña de segundo nivel. Más información sobre Splashtop Security.

Reduce los riesgos, aumenta la recompensa

Splashtop proporciona soluciones para empresas en todas las industrias, para que puedan acceder de forma remota a su propio escritorio o dispositivos compartidos que necesitan para hacer su trabajo. Obtener todos los beneficios de una infraestructura de trabajo a distancia para su negocio con las conexiones rápidas y fiables de Splashtop a través de nuestro motor de alto rendimiento y software de acceso remoto. Acceder remotamente con la mejor calificación global ¡nunca ha sido tan gratificante!

