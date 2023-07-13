Fernzugriff für Spieleentwickler: Beschleunigen Sie Ihren Prozess

Fernzugriff für Spieleentwickler: Bringen Sie Ihren Prozess aufs nächste Level
Splashtop ermöglicht Spieleentwicklern den Fernzugriff auf ihre Workstations von jedem Gerät aus und ermöglicht so Kreativität und Produktivität unterwegs.
Die perfekte Lösung für Remote-Spieleentwicklung
Plattformübergreifende Unterstützung
Entwickeln Sie Spiele auf Ihren Remote-Windows-, Mac- oder Linux-Workstations von jedem Computer oder Mobilgerät aus.
Hochleistungs-Streaming
Genießen Sie hochauflösende Streams mit geringer Latenz und hervorragender AV-Synchronisierung für die Erstellung von Grafiken und Animationen in Echtzeit.
Sicher und konform
Schützen Sie Ihre Gaming-Inhalte und -Daten mit branchenüblicher Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung.
Support rund um die Uhr
Engagierter Kundensupport ist rund um die Uhr verfügbar, um eine unterbrechungsfreie Entwicklung zu gewährleisten.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Splashtop Remote Access Performance ist die perfekte Lösung für Spieleentwickler und bietet einen 4:4:4-Farbmodus für präzise Grafiken, High-Fidelity-Audio für immersiven Klang und vielseitige Unterstützung für Peripheriegeräte, einschließlich Remote-Stift, 3D-Mäuse, Gamepads und Mikrofon-Passthrough.
Für große Teams
Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für größere Spieleentwicklungsteams, die mehr Sicherheit und erweiterte Funktionen benötigen. Integrieren Sie Single Sign-On für einfachen Zugriff, steuern Sie detaillierte Zugriffsberechtigungen, planen Sie den Zugriff, um Arbeitsabläufe zu organisieren, erhalten Sie unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff und eine konsolidierte Plattform für Fernzugriff, IT-Management und Support.
Fördern Sie die Zusammenarbeit für effizienteres Arbeiten
Arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team, Ihren Kunden oder Spieletestern zusammen, egal wo sie sich befinden. Teilen Sie Bildschirme, führen Sie Demos durch und erhalten Sie Echtzeit-Feedback, um schneller zu iterieren und Verbesserungen vorzunehmen.
Funktionen, die Spieleentwickler lieben
Multi-Monitor-Support
Behalte den Überblick und arbeite auf all deinen Bildschirmen! Wähle aus, auf welchem Remote-Bildschirm alle Monitore in einem Fenster angezeigt werden sollen. Mit Multi-to-Multi (unterstützt auf Splashtop Remote Access Pro) können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster unterbringen, um Ihre lokale Einrichtung zu ordnen.
Drei Benutzer greifen auf denselben Computer zu
Drei verschiedene Benutzer (unter demselben Konto) können sich wie gewohnt über die Splashtop-App mit dem gewünschten Remote-Computer verbinden. Von dort aus können die Benutzer den Bildschirm des entfernten Computers in Echtzeit sehen und ihn so steuern, als säßen sie davor.
Remote Stylus und Drawing Tablet
Verwenden Sie Ihren Eingabestift auf Ihrem lokalen Gerät, um Ihren Remote-Computer in Echtzeit zu steuern.
Sitzungsaufzeichnung
Erfassen Sie Ihre Remote-Sitzungen zu Überprüfungs-, Demonstrations- oder Dokumentationszwecken.
Wake On-Lan
Wecken Sie Ihre Workstation bei Bedarf aus der Ferne auf und sparen Sie so Energie und Ressourcen.
Robuste Dateiübertragung
Einfache Übertragung von Dateien zwischen Computern. Sie können Dateien übertragen, ohne eine Fernsitzung zu starten, und Sie können während einer Sitzung per Drag-and-Drop oder im Dateiübertragungsfenster Dateien zwischen Ihrem lokalen und Ihrem Ferncomputer verschieben.